طريقة تحضير أكواب بودينج الشوكولاته بدون زبدة أو زيت وبطعم أكثر من رائع، لعشاق البودينج والمهلبية نقدم لكم الوصفة الأسهل والأفضل لكم، فاليوم سوف نقوم معكم بشرح طريقة عمل بودينغ الشوكولاتة بدون زبدة أو دهون على الإطلاق. مكونات البودينغ متوفرة في كل منزل ولن تخرج عن مطبخك، كما أن طريقة تحضيره سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت ومناسبة جداً للمبتدئات في المطبخ.

طريقة تحضير أكواب بودينج الشوكولاته

يتكون بودينغ الشوكولاتة من طبقتين الأولى هي طبقة الشوكولاتة والثانية هي طبقة كريمة الحليب، وتتكون طبقة الشوكولاته الأولى من العناصر التالية :

2 كوب حليب بمقدار 500 مللي.

نصف كوب سكر بمقدار 100 جرام.

3 ملعقة كبيرة نشا بمقدار 30 جرام.

2 ملعقة كبيرة دقيق بمقدار 20 جرام.

نصف كوب شوكولاته قطع بمقدار 90 جرام.

يوضع الحليب في وعاء عميق ثم يتم إضافة كمية السكر مع النشا والدقيق ثم يتم الدمج جيداً بين المكونات بواسطة مضرب يدوي، ثم يتم رفع الخليط على النار و إضافة الشوكولاته ويتم الدمج لمدة خمس دقائق فقط، حتى يتحول إلى خليط متجانس ثقيل بقوام مهلبية شوكولاته، ثم يتم سكب بودينج الشوكولاته داخل الكاسات أو الأكواب ملء نصف كل كوب حتى يتم ترك مساحة للطبقة الثانية، ثم توضع لمدة نصف ساعة تقريباً داخل الثلاجة خلال وقت تحضير الطبقة الثانية.

بودينغ الشوكولاتة بدون زبدة

مكونات الطبقة الثانية من البودينج وهي طبقة كريمة الحليب من المقادير التالية:

2 كوب من الحليب بمقدار 500 مللي.

4 ملعقة كبيرة من النشا بمقدار 40 جرام.

نصف كوب من السكر بمقدار 100 جرام.

يوضع السكر داخل وعاء ستانليس على نار متوسطة حتى يتحول إلى كراميل باللون الذهبي، مع مراعاة تفتيت السكر حتى تحويل الكمية بالكامل إلى كراميل ذهبي وهذا يستغرق 5 دقائق فقط، ثم يتم إضافة النشا على وعاء الحليب ثم الدمج بينهما وإضافتهما على الكراميل، ونلاحظ تجمد الخليط لذا يجب الدمج جيداً حتى يتحول إلى خليط كريمي متماسك، ثم يتم سكب الخليط في أكواب بودينج الشوكولاته بعد إستخراجهم من الثلاجة، ويمكنك إضافة مبشور شوكولاته على الوجه للتزيين، هذه الكمية تكفي ما يتراوح بين 6 إلى 8 أكواب.