أكثر ماسك فعال ومضمون لتبييض بشرتك وتجديد شبابها في فصل الشتاء، إليكي سيدتي أقوى قناع لشد البشرة والقضاء على التجاعيد والجفاف الذي يصيب الوجه بشكل عام مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء. هذا القناع يجعل الوجه يشع بالنضارة والحيوية ويحارب التجاعيد المبكرة، هذا إلى جانب أثره البالغ في الحصول على درجات تفتيح حقيقية لبشرتك. لتحضير هذا القناع سنحتاج إلى الأرز للتبييض والقرنفل لإزالة التجاعيد ومحاربة ظهورها من جديد، كما سنحتاج أيضاً إلى الجيلاتين الذي يعمل على شد البشرة وجعلها أكثر شباباً.

أفضل ماسك لتبييض وشد البشرة

يتكون هذا الماسك من المقادير التالية:

بضع حبات من القرنفل. ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض. كوب من الماء. مغلف أو ملعقة صغيرة من الجيلاتين البودرة.

نبدأ التحضير بطحن القرنفل في المطحنة الكهربائية حتى يصبح مسحوق، ثم نأخذ مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل ونضعه في إناء مناسب، ونضيف إليه الأرز مع إضافة الماء ثم نضع الإناء على النار لمدة 5 دقائق، وبعد غلي المكونات جيداً نرفع الإناء عن النار ونترك الخليط قليلاً حتى يبرد، بعد ذلك نقوم بتصفيته بواسطة شاش طبي أو قطعة قماش لنحصل على ماء القرنفل والأرز، هذا الماء فعال جداً في علاج جميع مشاكل البشرة ويمكنك إستخدام بقايا القرنفل والأرز كمقشر طببعي للبشرة.

تجديد شباب البشرة وإزالة التجاعيد

نضع الماء في وعاء ونضيف إليه الجيلاتين ثم نخلط جيداً، ثم نضع المزيج في قدر مناسب ونضعه على الموقد ليغلي لمدة 4 دقائق، وعند الحصول على قوام ثقيل قليلاً نطفئ الموقد، ثم نضع الخليط في وعاء ونتركه يبرد قليلاً قبل إستخدامه، هذه الكمية تكفى لاستخدام واحد فقط وإليكي طريقة تطبيق القناع. أولا نظفي بشرتك جيداً قبل تطبيق القناع ثم طبقي الخليط على وجهك بالاستعانة بفرشاة ميك أب، حيث يتم وضع طبقة رقيقة من المزيج على كامل بشرة وجهك، ثم اتركي القناع على بشرتك لمدة ساعة كاملة حتى يجف تماماً.

بعد ذلك يتم إزالة القناع بلطف بأطراف الأصابع ثم اغسلي بشرة وجهك بالماء الفاتر، ورطبي بشرتك جيداً بإستخدام المرطب اليومي الخاص بك. هذا القناع سيزيل لكم شعر الوجه أيضاً في نفس الوقت، وأيضاً يبيض البشرة ويجعلها أكثر إشراقا وكذلك ينعم البشرة ويجعلها مثل بشرة البيبي، وستلاحظين أن بشرة وجهك أصبحت مشدودة وستختفي التجاعيد حول العين، الفم وفي الجبين، وكذلك ستختفي أيضاً التصبغات والكلف والبقع الداكنة وستحصلين على بشرة أصغر سناً، ولأفضل النتائج كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.