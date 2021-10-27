طريقة عمل فطير المخابز الخفيف المورق بأربع مكونات بسيطة في المنزل بكل سهولة

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فطير المخابز الخفيف المورق ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أثناء تحضيرها، كما يمكن تناولها مع العديد من أنواع الأطعمة وكذلك مع العديد من أنواع الصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فطير المخابز الخفيف المورق.مكونات فطير المخابز الخفيف المورق
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- كيلو من دقيق المخبوزات.
- كوبين ونصف من الماء.
- نصف كوب سكر.
- كوب ونصف من الزبدة ويفضل الزبدة التونسي أو المارجرين أو النيوزلاندي.
- رشة ملح.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فطير المخابز الخفيف المورق وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط نصف كمية الماء مع السكر ثم نقوم بعجن الدقيق مع الماء ورشة الملح.
- وبعدما يمتزج الدقيق مع الماء نستمر في العجن لمدةةسبع دقائق ويمكننا إستعمال المضرب الكهربائي.
- وبعدما يتم عجن العجينة جيدا نقوم بدهنها بالزيت ونغطيها ونتركها جانبا لمدة ساعة حتي ترتاح.
- بعد مرور الساعة نقوم بفرد جميع كمية العجين بسمك أقل من ١سم.
- ثم بعد ذلك نقوم بدهن العجينة التي قمنا بفردها بالزبدة بالتساوي علي سطح العجينة.
- ثم بعد ذلك نقوم بلف العجينة رول ونقطعها إلي سبع قطع ونضع القطع في صاج مدهون بالزيت ونغطيهم ونتركهم لمدة ربع ساعة حتى يرتاح العجين.
- بعد مرور المدة نقوم بفرد كل عجينة بسمك رفيع علي شكل مستطيل.
- ثم نقوم بلم أطراف العجينة علي بعضها حتي تصبح بشكل مربع ثن نقوم بفردها مرة أخري باليد بسمك أقل من ١سم.
- بعد ذلك نقوم بلم العجينة من جميع الأطراف ثم نكورها علي شكل كرة ونغطيها ونتركها جانبا حتي ترتاح لمدة عشرين دقيقة.
- بعد مرور المدة نقوم بجلب صينية مدهونة بالزيت ونفرد فيها كل كرة من العجين بسمك أقل من ١سم.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية وندخل الفطير الفرن لمدة ربع ساعة تقريبا.
- وعندما تتحمر الفطيرة من الأسفل نقوم بإشعال الفرن من الأعلي حتي يتحمر الوجه.
- ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء
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فطير المخابز الخفيف المورق ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أثناء تحضيرها، كما يمكن تناولها مع العديد من أنواع الأطعمة وكذلك مع العديد من أنواع الصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فطير المخابز الخفيف المورق.مكونات فطير المخابز الخفيف المورق
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:
- كيلو من دقيق المخبوزات.
- كوبين ونصف من الماء.
- نصف كوب سكر.
- كوب ونصف من الزبدة ويفضل الزبدة التونسي أو المارجرين أو النيوزلاندي.
- رشة ملح.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فطير المخابز الخفيف المورق وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بخلط نصف كمية الماء مع السكر ثم نقوم بعجن الدقيق مع الماء ورشة الملح.
- وبعدما يمتزج الدقيق مع الماء نستمر في العجن لمدةةسبع دقائق ويمكننا إستعمال المضرب الكهربائي.
- وبعدما يتم عجن العجينة جيدا نقوم بدهنها بالزيت ونغطيها ونتركها جانبا لمدة ساعة حتي ترتاح.
- بعد مرور الساعة نقوم بفرد جميع كمية العجين بسمك أقل من ١سم.
- ثم بعد ذلك نقوم بدهن العجينة التي قمنا بفردها بالزبدة بالتساوي علي سطح العجينة.
- ثم بعد ذلك نقوم بلف العجينة رول ونقطعها إلي سبع قطع ونضع القطع في صاج مدهون بالزيت ونغطيهم ونتركهم لمدة ربع ساعة حتى يرتاح العجين.
- بعد مرور المدة نقوم بفرد كل عجينة بسمك رفيع علي شكل مستطيل.
- ثم نقوم بلم أطراف العجينة علي بعضها حتي تصبح بشكل مربع ثن نقوم بفردها مرة أخري باليد بسمك أقل من ١سم.
- بعد ذلك نقوم بلم العجينة من جميع الأطراف ثم نكورها علي شكل كرة ونغطيها ونتركها جانبا حتي ترتاح لمدة عشرين دقيقة.
- بعد مرور المدة نقوم بجلب صينية مدهونة بالزيت ونفرد فيها كل كرة من العجين بسمك أقل من ١سم.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية وندخل الفطير الفرن لمدة ربع ساعة تقريبا.
- وعندما تتحمر الفطيرة من الأسفل نقوم بإشعال الفرن من الأعلي حتي يتحمر الوجه.
- ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء
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