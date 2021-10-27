طريقة عمل فطير المخابز الخفيف المورق بأربع مكونات بسيطة في المنزل بكل سهولة

فطير المخابز الخفيف المورق ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أثناء تحضيرها، كما يمكن تناولها مع العديد من أنواع الأطعمة وكذلك مع العديد من أنواع الصوصات الحلوة.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فطير المخابز الخفيف المورق.

مكونات فطير المخابز الخفيف المورق

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كيلو من دقيق المخبوزات.

كوبين ونصف من الماء.

نصف كوب سكر.

كوب ونصف من الزبدة ويفضل الزبدة التونسي أو المارجرين أو النيوزلاندي.

رشة ملح.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل فطير المخابز الخفيف المورق وطريقة تحضيره كالتالي: