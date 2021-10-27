كريم طبيعي من مطبخك لتبيض اليدين والرجلين والأكواع والركب بمكونات إقتصادية

كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين، تعد الكريمات الطبيعية هي الأفضل بين أنواع الكريمات الأخرى، بعيداً عن الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية قد تعرض بشرتك لآثار جانبية ناتجة من الكريمات الصناعية، وتبحث المرأة باستمرار عن كيفية العناية ببشرتها لتظهر بشكل جذاب ومميز، ويعد هذا الكريم من الكريمات الطبيعية المفيدة وسهلة الاستخدام، ويمكنك استخدامها على البشرة وجميع أجزاء الجسم، لذلك يمكنك التعرف على طريقة الكريم الطبيعي من خلال هذا المقال.

كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين

كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين وبأقل جهد وفي أسرع وقت ممكن ويتكون من :

2 ملعقة من النشا.

ملعقة من السكر.

مقدار ملعقة من ماء.

القليل من عصير الليمون.

جل الالوفيرا.

طريقة التحضير

يتم إحضار وعاء وإضافة جميع هذه المكونات مع بعضها.

التأكد بأن هذا الخليط تم مزجه مع بعض جيداً ولم يوجد أي تكتلات.

يتم وضعه على البشرة واليدين والرقبة لمدة ثلث ساعة.

بعد ذلك يتم شطف الوجه بالماء الفاتر.

يجب تكرار هذا الكريم مرتين في الأسبوع حتى تجد نتيجة ملحوظة، وتفتح البشرة بصورة كبيرة.

يتم مزج نصف ملعقة من الكركم مع القليل من الزبادي ويتم مزجهم مع بعض جيداً، حتى الحصول على قوام كريمي.

يطبق المزيج على اليدين والرجلين ومنطقة الكوع والركبة والرقبة، ويترك لمدة ساعة ثم يتم فركه ثم غسله بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة مرتين أسبوعياً.

كريم الزبادي والكركم لتبيض اليدين والقدمين

فوائد كريم تبيض اليدين والقدمين في عدة دقائق فقط

يوجد الكثير من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة واليدين والقدمين بصورة كبيرة، حيث نجد هناك الكثير من الفوائد التي يقدمها هذا الكريم وهي:

كريم التبييض الطبيعي من الكريمات ذات آمان على البشرة.

يعمل على زيادة نضارة البشرة ويخلصها من الجلد الميت.

يزيد حيوية الجلد ويصبح ناعماً.

يساعد على التخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة.

يفتح البشرة ويجعلها بيضاء خالية من البقع الداكنة.

يصلح استخدامه على جميع أجزاء الجسم.

تكرار استخدامه لم يسبب أي ضرر للبشرة.

يتم مزج ملعقتين من النشا مع ملعقتين من الزبادي وملعقة من الحليب البودر وملعقة من ماء الورد.

تخلط تلك المكونات مع بعضها البعض للحصول على قوام كريمي.

يتم تطبيق المزيج على اليدين والرجلين والأكواع والركب والبشرة أيضاَ، وأي منطقة داكنة بالجسم.

يترك الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة ثم تغسل بالماء الجاري ولاحظي الفرق.

وصفة طبيعية من مطبخك للتبيض

وبذلك نكون توصلنا إلى آخر المقال وتعرفنا على كريم طبيعي لتبيض اليدين والرجلين يمكنك استخدامه باستمرار، نظراً لأنه آمن على البشرة بصورة كبيرة، وسوف تتمتع ببشرة فاتحة ومشرقة وناعمة.