طريقة عمل بانية أطياب بدون بيض بأسهل الطرق ومضمون مائة في المائة

طريقة عمل بانية أطياب من الوصفات المطلوبة على الدوام، لذلك حرصت اليوم على إحضار هذه الوصفة المثالية لكم المشابهة إلى حد كبير مع البانية الجاهز الذي لا نعرف المكونات التي تم إضافتها فيه، أو هل هذا لحم دجاج صافي أم لا، لذلك من خلال وصفتنا لليوم سنتعرف على تقنية صنع الوصفة بالمكونات الدقيقة التي ستعجبك بالتأكيد أنتي وأطفالك، والآن لديك كافة التفاصيل التالية.

طريقة عمل بانية أطياب

يجب على كل أم عربية أن تقوم بصنع كافة الأطعمة التي يرغب بها أطفالها حتى يطمئن قلبها نحو المكونات التي أضيفت على هذه الوصفة، وبما أن أغلب المؤكلات الخارجية لا تعد صحية بالمرة فنحن الآن نحضر لك طريقة صحية لتصنيعها في المنزل، وتعرف الآن على المكونات:

نصف كيلو صدور فراخ.

ربع كوب دقيق.

ربع كوب لبن خالي الدسم.

معلقة صغيرة من (ثوم البودر، بصل البودر، فلفل أبيض)

ملعقة ملح أو على حسب الرغبة.

ملعقة فلفل أحمر أو شطة إذا كنت تريد البانية حار.

نصف ملعقة كرفس مجفف وبودر جنزبيل.

زيت.

ماء.

بقسماط خشن.

تقوم بإحضار محضرة الطعام وتبدأ في تقطيع صدور الدجاج حتى يسهل طحنها جيدًا.

تحرص على وضع جميع المكونات وتبدأ في تشغيل محضرة الطعام بشكل متقطع لكي يتم العمل على فرم الدجاج بشكل سليم.

قوام المزيج يكون متماسك لكن يلصق اليدين لا تخافي بالتأكيد فهناك حل.

تقوم بوضع طبق به ماء بجانبك وتبدأ في تشكيل البانية بالشكل الذي تريد، وتبدأ في وضعها في طبق متواجد عليه كيس بلاستيكي.

يجب أن تقوم بوضعها في الفريزر فترة قد تصل إلى ساعة حتى يتماسك البانية.

تقوم الآن بإخراجه لتبدأ في عمل الطبقة الخارجية المقرمشة التي يعشقها الأطفال.

تحضر بقسماط حار أو عادي على حسب الرغبة لكن يجب أن تكون الفتات الخاصة به خشن، وتحضر وعاء به ماء.

تقوم بوضع البانية في الماء أولاً ثم تضعه في البقسماط، إذا كنت تريد الطبقة الخارجية سميكة عليك القيام بوضع القطعة في الماء مرة أخرى وبعد تضعها في البقسماط.

يمكنك أن تقوم بوضع قطع البانية المغلفة في الفريزر حتى تتماسك الطبقة الخارجية أو يمكنك البدء على الفور بدون أي مرحلة تجميد.

يجب أن يكون الزيت على نار متوسطة حتى تحصل على قطعة بانية أطياب طيبة درجة مستوية إلى الدرجة مثالية.

يمكنك تقديم البانية مع عيش شامي أو باجت مع الكثير من الصوصات التي تحبها، ولا تنسي الخضروات.

مكونات الوصفةطريقة التحضير