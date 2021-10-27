طرق مختلفة لتخزين الطماطم لمدة عام وسر لونها الأحمر

تخزين الطماطم لمدة عام وسر لونها، تخزين الطماطم تلجأ إليه العديد من ربات البيوت لأن الطماطم تدخل في تحضير أطعمة كثيرة لذلك يتم شرائها بكميات كبيرة، لكن وضعها في الهواء في درجة حرارة الغرفة قد يجعلها تفسد في خلال أيام قليلة كذلك الأمر إذا تم وضعها في الثلاجة قد يطول عمرها قليلا لكن لا تدوم لمدة طويلة، لذلك تتساءل السيدات عن طرق تخزين الطماطم لاستخدامها عند الحاجة لذلك وفى مقالنا هذا قدمنا لكم عن كيفية تخزين الطماطم بطرق كثية ومختلفة. تخزين الطماطم لمدة عام وسر لونها تخزين الطماطم لمدة عام وسر لونها تعتبر الطماطم من الخضروات المهمة في المطبخ لأنها تدخل في كثير من الأكلات . طريقة تخزين الطماطم لتخزين الطماطم المعلبة قطعي الطماطم إلى شرائح أو أنصاف وضعيها في الماء علي النار حتي تغلي في خلال 10 دقائق، ثم قللي من مستوي الحرارة حتي تستوي علي نار هادئة وتنضج. بعد تمام النضج اتركيها حتي تبرد في الهواء، ثم أحضري برطمانات زجاجية واملئيها بالطماطم المسلوقة وأضيفي قليلا من الملح والسكر حيث يعملان كمادة حافظة للطماطم من التلف. لتخزين بيوريه الطماطم قومي بخلط الطماطم المقطعة في الخلاط الكهربي ثم ضعي الطماطم المعصورة علي النار ويمكنك إضافة البهارات المفضلة إليها.

في الخلاط الكهربي ثم ضعي الطماطم المعصورة علي النار ويمكنك إضافة البهارات المفضلة إليها. عندما ينضج عصير الطماطم سيصبح أكثر سمكا ويتكثف فيمكنك تخزينه في برطمانات زجاجية أو وضعه في أكياس بلاستيكية نظيفة وحفظه في الفريزر. طريقة تخزين الطماطم بالتجميد طريقة تخزين الطماطم بالتجميد تحتاج بعض السيدات العاملات إلي تخزين الطماطم لكن لا يملكن الوقت لعصر كميات كبيرة من الطماطم أو سلقها لذلك يمكنهم تخزين الطماطم بالتجميد وهي طريقة سهلة موفرة للوقت. حيث نغسل الطماطم وتنظف جيدا وننزع منها السيقان ثم نحفظها في أكياس التفريز ونضعها في الفريزر، تظل الطماطم صالحة للاستخدام لشهور طويلة. طريقة تخزين الطماطم المجففة نخزن الطماطم المجففة عن طريق غسلها جيدا وتقطيعها ثم وضعها في صاج وندخلها الفرن حتي يتم شوائها وتتخلص من العصير الموجود بداخلها، بحيث تكون درجة الحرارة متوسطة.

نحفظ الطماطم المشوية بداخل برطمانات زجاجية ونغطي وجهها بزيت الزيتون ونضعها في الفريزر لحين الحاجة لاستخدامها. طريقة تخزين الطماطم المجففة الوسوم

تخزين الطماطم لمدة عام وسر لونها، تخزين الطماطم تلجأ إليه العديد من ربات البيوت لأن الطماطم تدخل في تحضير أطعمة كثيرة لذلك يتم شرائها بكميات كبيرة، لكن وضعها في الهواء في درجة حرارة الغرفة قد يجعلها تفسد في خلال أيام قليلة كذلك الأمر إذا تم وضعها في الثلاجة قد يطول عمرها قليلا لكن لا تدوم لمدة طويلة، لذلك تتساءل السيدات عن طرق تخزين الطماطم لاستخدامها عند الحاجة لذلك وفى مقالنا هذا قدمنا لكم عن كيفية تخزين الطماطم بطرق كثية ومختلفة. تخزين الطماطم لمدة عام وسر لونها تخزين الطماطم لمدة عام وسر لونها تعتبر الطماطم من الخضروات المهمة في المطبخ لأنها تدخل في كثير من الأكلات . طريقة تخزين الطماطم لتخزين الطماطم المعلبة قطعي الطماطم إلى شرائح أو أنصاف وضعيها في الماء علي النار حتي تغلي في خلال 10 دقائق، ثم قللي من مستوي الحرارة حتي تستوي علي نار هادئة وتنضج. بعد تمام النضج اتركيها حتي تبرد في الهواء، ثم أحضري برطمانات زجاجية واملئيها بالطماطم المسلوقة وأضيفي قليلا من الملح والسكر حيث يعملان كمادة حافظة للطماطم من التلف. لتخزين بيوريه الطماطم قومي بخلط الطماطم المقطعة في الخلاط الكهربي ثم ضعي الطماطم المعصورة علي النار ويمكنك إضافة البهارات المفضلة إليها.

في الخلاط الكهربي ثم ضعي الطماطم المعصورة علي النار ويمكنك إضافة البهارات المفضلة إليها. عندما ينضج عصير الطماطم سيصبح أكثر سمكا ويتكثف فيمكنك تخزينه في برطمانات زجاجية أو وضعه في أكياس بلاستيكية نظيفة وحفظه في الفريزر. طريقة تخزين الطماطم بالتجميد طريقة تخزين الطماطم بالتجميد تحتاج بعض السيدات العاملات إلي تخزين الطماطم لكن لا يملكن الوقت لعصر كميات كبيرة من الطماطم أو سلقها لذلك يمكنهم تخزين الطماطم بالتجميد وهي طريقة سهلة موفرة للوقت. حيث نغسل الطماطم وتنظف جيدا وننزع منها السيقان ثم نحفظها في أكياس التفريز ونضعها في الفريزر، تظل الطماطم صالحة للاستخدام لشهور طويلة. طريقة تخزين الطماطم المجففة نخزن الطماطم المجففة عن طريق غسلها جيدا وتقطيعها ثم وضعها في صاج وندخلها الفرن حتي يتم شوائها وتتخلص من العصير الموجود بداخلها، بحيث تكون درجة الحرارة متوسطة.

نحفظ الطماطم المشوية بداخل برطمانات زجاجية ونغطي وجهها بزيت الزيتون ونضعها في الفريزر لحين الحاجة لاستخدامها. طريقة تخزين الطماطم المجففة

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