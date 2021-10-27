كفتة الفراخ السحرية على طريقة المطاعم

نقدم لكم كفتة الفراخ التي يبحث عنها الجميع بالخلطة السرية التي سوف تغير طعم الكفتة وتجعلها افضل من الجاهزة بكثير وتحتوي علي قوام مقرمش من الخارج وجميل من الداخل ستنال اعجابكم ان شاء الله ويحب تناولها الصغار والكبار ويشتهر عملها في مصر والسعودية والكويت ومعظم الدول العربية وتمتلك طعم رائع ومذاق هش وجميل ويمكن عمل اكثر من نوع للكفتة مثل كفتة السمك وكفتة اللحمة وكفتة البطاطس وأنواع كثيرة جدا ونقدم لكم اليوم من موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كفتة الفراخ السحرية والقوام الهش والممتع اللذيذ.

مكونات طريقة عمل كفتة الفراخ السحرية

الان نتعرف علي مكونات التي سوف نقوم من خلالها عمل اجمل كفتة فراخ ممكن تعمليها في البيت بخطوات سهلة جدا وهي كالاتي:-

ثلاث عدد من صدور الفراخ المخلي.

معلقة ونصف من البصل البودرة.

فصين من الثوم.

معلقة من الفلفل الأسود.

معلقة من الشطة.

نصف معلقة من السكر.

حزمة من الكزبرة.

مكونات صوص الطحينة

ثلاث معالق كبيرة من الطحينة. معلقة من الثوم المفروم. معلقة من الفلفل الأسود. نصف معلقة من الملح. نصف كوب من الزبادي. معلقة من الدقيق. كوب من الماء. عصير ليمونة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم افضل واسهل طريقة لتحضير الكفتة في المنزل بكل سهولة ودون تعب ولا تكلفة ويمكن عملها بسر الخلطة السحرية وهي كما يلي:-

نحضر صدور الفراخ ونغسلهم بالخل والملح والليمون جيدا ثم نقطعهم مكعبات.

نحضر الخلاط او الكبة ثم نضع بداخلها الفراخ المقطع مكعبات. ونضع عليهم الكزبرة.

ثم نضيف البصل البودرة والثوم والملح والسكر والفلفل ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات.

ثم نضع الخليط في وعاء ونتركه يرتاح لبعض الوقت داخل الثلاجة لحين عمل صوص الطحينة.

تحضير صوص الطحينة

نحضر إناء ثم نضع بداخله الطحينة والزبادي والدقيق والثوم ونضيف بعض الماء بتدريج ونخلطهم جيدا. نستمر في الخلط مع اضافة الملح وعصير الليمون والفلفل الاسود حتي نحصل علي قوام ثقيل وطعمه خرافي.

تحضر كفتة الفراخ

نحضر وعاء الخليط من الثلاجة ونقوم بعمل كرات من الخليط ونضعها في صينية.

ونستمر في تكرار العملية حتي ننتهي من الكمية كاملة ثم نحضر مقلاة ونضعها علي النار ونضع بها الزيت.

وننتظر حتي يغلي الزيت ثم نهدي النار ونضع كرات الكفتة مع النظر اليها لحين تنضج بشكل حيدا.

ثم نخرجهم ونضعهم علي طبق ونضع بجانبهم طبق من صوص الطحينة وتقدم بألف هنا وشفا.

سر نجاح الكفتة وسر الخلطة

سوف نتعرف علي سر نجاح الكفتة وسر الخلطة من خلال بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند عمل الكفتة وهي كالتالي:-