استخدام عجينة الباف باستري في أصناف حلويات مختلفة

عجينة الباف باستري متوفرة في المتاجر والسوبر ماركت بكثرة ومن شركات عديدة وهذا يجعلها خيار مناسب لعمل أصناف حلويات مختلفة في البيت بدون عجن وفي وقت قليل مثل الوصفات التي اخترتها وهي فطائر الباف باستري بالنوتيلا والدنش بالمربى. مقادير فطائر الباف باستري بالنوتيلا 500 جرام من عجينة الباف باستري المجمدة.

القليل من الدقيق.

كوب من شوكولاتة النوتيلا أو أي شوكولاتة مماثلة تفضلونها.

صفار بيضة.

فانيليا.

ملعقة صغيرة زبدة. طريقة استخدام عجينة الباف باستري مع النوتيلا تفرد العجينة على سطح نظيف مرشوش بالقليل من الدقيق.

تقطع على شكل مربعات حجمها متساوي وبعدد زوجي، هذه الكمية توفر حوالي ثمان قطع.

وزع كمية وفيرة من النوتيلا على أربع مربعات من عجينة الباف باستري.

اغلق كل قطعة منهم بقطعة عجين أخرى والصقهم من الجوانب باستخدام شوكة.

اخفق صفار البيضة أو حتى يمكن استخدام بيضة كاملة مع رشة من الفانيليا للتخلص من رائحة البيض.

وتدهن بها كل قطع فطائر النوتيلا وذلك حتى تحصل على لون ذهبي جميل في الفرن.

رص الفطائر في الصينية المدهونة زبدة وأدخلها الفرن وراقبها حتى تلاحظ أنها أصبحت جاهزة وأخذت اللون المطلوب.

تخرج من الفرن وتقدم ساخنة أو باردة حسب الرغبة. مقادير الدنش بالمربى 500 جرام أي نصف كيلو جرام من عجينة الباف باستري.

ملعقة كبيرة دقيق.

4 ملعقة كبيرة كريمة حلويات.

حبة بيض.

4 ملعقة كبيرة مربى توت أو مربى الفراولة حسب الرغبة.

فانيليا. طريقة عمل الدنش بالمربى على رخامة المطبخ النظيفة رش كمية قليلة من الدقيق لفرد عجينة الباف باستري عليها باستخدام النشابة حتى يصبح سمكها 1سم تقريبًا.

قطع العجينة إلى 8 مربعات متساوية الحجم.

ادهن 4 قطع منهم بكريمة الحلويات.

والأربع قطع المتبقية فرغها من الداخل باستخدام قطاعة على شكل دائرة.

ثم ضع فوق كل قطعة عجين مغطاه بالكريمة قطعة أخرى مفرغة من المنتصف.

قم بتوزيع المربى في تلك الفراغات واملأها بها.

اخفق البيض مع الفانيليا وادهن به العجينة قبل إدخالها الفرن.

ادهن صينية مناسبة بالزبدة ورص فيها قطع الدنش وضعها في الفرن حتى يحمر وجه قطع الدنش.

ثم تخرج من الفرن وتترك لتبرد ثم تقدم. الوسوم

عجينة الباف باستري متوفرة في المتاجر والسوبر ماركت بكثرة ومن شركات عديدة وهذا يجعلها خيار مناسب لعمل أصناف حلويات مختلفة في البيت بدون عجن وفي وقت قليل مثل الوصفات التي اخترتها وهي فطائر الباف باستري بالنوتيلا والدنش بالمربى. مقادير فطائر الباف باستري بالنوتيلا 500 جرام من عجينة الباف باستري المجمدة.

القليل من الدقيق.

كوب من شوكولاتة النوتيلا أو أي شوكولاتة مماثلة تفضلونها.

صفار بيضة.

فانيليا.

ملعقة صغيرة زبدة. طريقة استخدام عجينة الباف باستري مع النوتيلا تفرد العجينة على سطح نظيف مرشوش بالقليل من الدقيق.

تقطع على شكل مربعات حجمها متساوي وبعدد زوجي، هذه الكمية توفر حوالي ثمان قطع.

وزع كمية وفيرة من النوتيلا على أربع مربعات من عجينة الباف باستري.

اغلق كل قطعة منهم بقطعة عجين أخرى والصقهم من الجوانب باستخدام شوكة.

اخفق صفار البيضة أو حتى يمكن استخدام بيضة كاملة مع رشة من الفانيليا للتخلص من رائحة البيض.

وتدهن بها كل قطع فطائر النوتيلا وذلك حتى تحصل على لون ذهبي جميل في الفرن.

رص الفطائر في الصينية المدهونة زبدة وأدخلها الفرن وراقبها حتى تلاحظ أنها أصبحت جاهزة وأخذت اللون المطلوب.

تخرج من الفرن وتقدم ساخنة أو باردة حسب الرغبة. مقادير الدنش بالمربى 500 جرام أي نصف كيلو جرام من عجينة الباف باستري.

ملعقة كبيرة دقيق.

4 ملعقة كبيرة كريمة حلويات.

حبة بيض.

4 ملعقة كبيرة مربى توت أو مربى الفراولة حسب الرغبة.

فانيليا. طريقة عمل الدنش بالمربى على رخامة المطبخ النظيفة رش كمية قليلة من الدقيق لفرد عجينة الباف باستري عليها باستخدام النشابة حتى يصبح سمكها 1سم تقريبًا.

قطع العجينة إلى 8 مربعات متساوية الحجم.

ادهن 4 قطع منهم بكريمة الحلويات.

والأربع قطع المتبقية فرغها من الداخل باستخدام قطاعة على شكل دائرة.

ثم ضع فوق كل قطعة عجين مغطاه بالكريمة قطعة أخرى مفرغة من المنتصف.

قم بتوزيع المربى في تلك الفراغات واملأها بها.

اخفق البيض مع الفانيليا وادهن به العجينة قبل إدخالها الفرن.

ادهن صينية مناسبة بالزبدة ورص فيها قطع الدنش وضعها في الفرن حتى يحمر وجه قطع الدنش.

ثم تخرج من الفرن وتترك لتبرد ثم تقدم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استخدام عجينة الباف باستري في أصناف حلويات مختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.