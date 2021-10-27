معجزة كريم القهوة والنشا لتبيض البشرة وتقشيرها وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة نهائيا

معجزة كريم القهوة والنشا لتبيض البشرة، الوصفات التجميلية الخاصة بالوجه تعتبر من أفضل ما تبحث عنه الكثير من السيدات، حيث يعد الاستعمال للخلطات الطبيعية المقشرة من أبرز ما يمكن أن يتم استخدامه على البشرة للتقشير والإخفاء لعيوب الجلد، وفيما يأتي نوضح الوصفات الممتازة من القهوة التي تعمل على تحسين لون الجلد، كما تعتبر تلك الوصفات هي الأساس في عمل التوحيد للون البشرة وبمنتهى السهولة وبدون اللجوء لأي مواد مقشرة من النوع الكيميائي قد تتسبب في إتلاف البشرة بدلا من علاجها.

معجزة كريم القهوة والنشا لتبيض البشرة

القهوة يمكننا أن نستفيد منها في جعل البشرة بمستوى عالي من النضارة، حيث أنها تعتبر من بين أقوى أنواع المقشرات الطبيعية والسبب في ذلك أن القهوة تحتوي على القدر العالي من الفيتامينات والتي لها رائع الأثر على الجلد، وتعمل على التقشير مع التبييض وبشكل فعال وبمستوى عالي، وتأثير مقشر القهوة الطبيعية أفضل من الكثير من المنتجات الكيميائية، والتي لها أثر سلبي على البشرة ويؤدي لإتلافها حيث أن أي مقشر كيميائي يعد كفيل بإتلاف البشرة.

مكونات مميزة لخليط القهوة المقشر

القهوة من الممكن أن تعمل على الإصلاح لعيوب البشرة ولكن لا بد من توفر المكونات الآتية:

ملعقة من القهوة

ملعقة من مكون جل الصبار.

ملعقة من مكون النشا.

ملعقة من زيت الزيتون

قطرات ليمون.

ماء الورد.

طريقة التحضير

طريقة التحضير لوصفة القهوة المقشرة تكون بالتقليب الجيد لكل المكونات مع بعضها البعض، كما أن الخلطة تعتبر من أفضل المقشرات الطبيعية والتي تعمل على تجديد الجلد، وإزالة أي طبقات من الجلد الميت، وبعد أن يتم الحصول على ماسك القهوة، تم التطبيق للخلطة على الوجه، مع التدليك المستمر لمدة حوالي خمس دقائق حتى نحصل على النتيجة المطلوبة حيث يتم التطبيق لمدة عشر دقائق فقط.

كريم القهوة لتقشير الوجه طبيعيا

تلك الوصفة أيضا من أقوى مقشرات الجلد وبمزج المكونات الآتية وتطبيقها على الجلد يكون لمدة عشر دقائق، والمكونات كما يلي: