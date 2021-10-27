طريقة عمل الكنافة بالقشطة زي محلات الحلويات المشهوره

طريقة عمل الكنافة، الكنافة هي واحدة من أنواع الحلوى الشرقية التي لا غنى عنها في المطبخ العربي وخصوصا في شهر رمضان الكريم حيث تقدم أشكال وصفات مختلفة منها، للمزيد عن طريقة عمل الكنافة أقرأ المقال التالي. طريقة عمل الكنافة بالقشطة طريقة عمل الكنافة بالقشطة يمكن عمل الكنافة بالقشطة المحببة كثيرا للجميع في المنزل بسهولة. مكونات الوصفة 3 ملعقة كبيرة من النشا.

2 كوب كبير من الحليب.

نصف كيلو جرام من السمن.

نص كيلو جرام من الكنافة.

2 كوب من الشربات.

نصف كوب من القشطة.

واحد كوب من الكريمة. طريقة التحضير تعرف على طريقة عمل الكنافة بالقشطة من الخطوات التالية: يتم إضافة النشا على الحليب ثم يرفع على النار ويترك حتى يصبح متماسك القوام.

تضاف الكريمة على الخليط ثم يقلب لمدة خمس دقائق ويتم إزالته عن النار تضاف له القشطه ثم يترك حتى يبرد تماما.

يتم وضع الكنافة في إناء كبير ثم يضاف إليها السمن المذابة ونقلب جيدا حتى تمتزج السمن مع الكنافة.

توضع نصف كمية الكنافة في صينية مدهونة بالسمن ويضاف عليها خليط اللبن والقشطة والنشا ثم تضاف باقي كمية الكنافة.

توضع في الفرن ساخن على درجة حرارة 200 حتى تحصل على لون ذهبي ثم تخرج من الفرن ويضاف إليها الشربات البارد. طريقة عمل الكنافة بحشوة النوتيلا النوتيلا من الحشوات اللذيذة مع الكنافة ويمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل كالاتي. مكونات الوصفة كوب من الشوكولاته نوتيلا.

مكسرات.

نصف كيلو كنافه.

نصف كوب زبده. الطريقه استخدمي الكبة في تفتيت الكنافه ثم اخلطيها في وعاء مع الزبدة الذائبة.

ضعيها في صينية مناسبة ثم ادخليها فرن ساخن حتى يصبح لونها ذهبي أو لمدة عشرون دقيقة.

نضيف عليها النوتيلا والمكسرات ثم تصبح جاهزة للتقديم اصبحت الاكلات السورية من أشهر الاطباق التي تنال أعجاب الكثيرين كذلك ايضاً الحلويات التي تخرج من المطبخ السوري والتي تتميز بطعمها الشهيه والرائع وخاصة انواع الكنافه التي تصنع بطريقة مميزة جدا و لذلك اصبحت العديد من السيدات يسعون في معرفة كيفية إعداد حلويات سوريه طيبة واليكم كما ذكرنا بالاعلى طريقه عمل الكنافه بالقشطه السوريه التي يعشقها الأطفال والكبار. الوسوم

طريقة عمل الكنافة، الكنافة هي واحدة من أنواع الحلوى الشرقية التي لا غنى عنها في المطبخ العربي وخصوصا في شهر رمضان الكريم حيث تقدم أشكال وصفات مختلفة منها، للمزيد عن طريقة عمل الكنافة أقرأ المقال التالي. طريقة عمل الكنافة بالقشطة طريقة عمل الكنافة بالقشطة يمكن عمل الكنافة بالقشطة المحببة كثيرا للجميع في المنزل بسهولة. مكونات الوصفة 3 ملعقة كبيرة من النشا.

2 كوب كبير من الحليب.

نصف كيلو جرام من السمن.

نص كيلو جرام من الكنافة.

2 كوب من الشربات.

نصف كوب من القشطة.

واحد كوب من الكريمة. طريقة التحضير تعرف على طريقة عمل الكنافة بالقشطة من الخطوات التالية: يتم إضافة النشا على الحليب ثم يرفع على النار ويترك حتى يصبح متماسك القوام.

تضاف الكريمة على الخليط ثم يقلب لمدة خمس دقائق ويتم إزالته عن النار تضاف له القشطه ثم يترك حتى يبرد تماما.

يتم وضع الكنافة في إناء كبير ثم يضاف إليها السمن المذابة ونقلب جيدا حتى تمتزج السمن مع الكنافة.

توضع نصف كمية الكنافة في صينية مدهونة بالسمن ويضاف عليها خليط اللبن والقشطة والنشا ثم تضاف باقي كمية الكنافة.

توضع في الفرن ساخن على درجة حرارة 200 حتى تحصل على لون ذهبي ثم تخرج من الفرن ويضاف إليها الشربات البارد. طريقة عمل الكنافة بحشوة النوتيلا النوتيلا من الحشوات اللذيذة مع الكنافة ويمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل كالاتي. مكونات الوصفة كوب من الشوكولاته نوتيلا.

مكسرات.

نصف كيلو كنافه.

نصف كوب زبده. الطريقه استخدمي الكبة في تفتيت الكنافه ثم اخلطيها في وعاء مع الزبدة الذائبة.

ضعيها في صينية مناسبة ثم ادخليها فرن ساخن حتى يصبح لونها ذهبي أو لمدة عشرون دقيقة.

نضيف عليها النوتيلا والمكسرات ثم تصبح جاهزة للتقديم اصبحت الاكلات السورية من أشهر الاطباق التي تنال أعجاب الكثيرين كذلك ايضاً الحلويات التي تخرج من المطبخ السوري والتي تتميز بطعمها الشهيه والرائع وخاصة انواع الكنافه التي تصنع بطريقة مميزة جدا و لذلك اصبحت العديد من السيدات يسعون في معرفة كيفية إعداد حلويات سوريه طيبة واليكم كما ذكرنا بالاعلى طريقه عمل الكنافه بالقشطه السوريه التي يعشقها الأطفال والكبار.

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