بسكويت اليانسون بسكويت سهل ومقرمش وبمكونات في كل بيت

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يعد بسكويت اليانسون من أنواع البسكوت اللذيذة التي لها نكهة جميلة جداً، وهو بسكوت صحي ومغذي يتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة دائماً بالمنزل، وهو من أنواع البسكوت التي يتم تسويتها على مرحلتين، لكي يعطي قوام مقرمش ولذيذ ويأخذ اللون الذهبي الجميل، ويعد هو من أنواع البسكوت التي يمكن الاحتفاظ بها لمدة أسابيع خارج الثلاجة فيمكن عمله بكمية كبيرة والاحتفاظ به داخل عبوة فهو بسكوت سهل وسريع التحضير، فهو من أنواع البسكوت اللذيذة التي يمكن تقديمها في وجبة الإفطار أو يمكن تقديمه بجانب كوب من الشاي أو القهوة فهو هش جداً ومقرمش، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت اليانسون بالمنزل بطريقة سهلة جداً.مكونات عمل بسكويت اليانسون
يتكون البسكويت من مكونات بسيطة وغير مكلفة هي كما يلي:ـ
- 4 بيضات.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 3/4 كوب من السكر.
- نصف كوب من الزيت.
- 2 كوب من الدقيق.
- 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة بذور اليانسون.
يتم تحضير بسكويت اليانسون بخطوات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ
- في وعاء كبير نضع أربع بيضات ونضرب البيض باستخدام المضرب الكهربائي حتي يصبح قوامه خفيف.
- ثم نضيف السكر مع استمرار الخفق حتي يتحول الخليط لخليط فاتح اللون، ثم نضيف الزيت والفانيليا ونستمر في خفق المكونات.
- نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر وملعقتين من بذور اليانسون ورشة الملح، ثم نضيف خليط الدقيق إلي الخليط السابق تدريجياً.
- نقلب المكونات باستخدام الملعقة حتي يختفي الدقيق تماماً حتي نحصل على خليط ذو قوام متماسك.
- يصب الخليط في صينية متوسطة الحجم مدهونة بالقليل من الزيت، ثم نوزعه بشكل جيد داخل الصينية.
طريقة التسوية
يتم تسوية البسكوت كالآتي:ـ
- تدخل صينية البسكوت الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تنضج تماماً تأخذ حوالي من 20 إلي 25 دقيقة.
- تترك لكي تبرد ثم نقوم بتقطيعها إلي شرائح رفيعة بسمك 1سم ثم ترص في صاج فرن مبطن بورق الزبدة .
- تدخل الفرن مرة أخرى حتي تأخذ اللون الذهبي تأخذ حوالي من 5 إلي عشر دقائق.
- ثم نخرجها من الفرن تترك في الهواء حتي تبرد.
هناك بعض النصائح عند عمل بسكوت اليانسون وهي كما يلي:ـ
- يفضل بعد إضافة الدقيق نتوقف عن عجن المكونات باستخدام المضرب الكهربائي، ونقلب المكونات باستخدام ملعقة أو مضرب يدوي.
- يمكن إضافة بعض من قطع الفواكه أو المكسرات أو الشوكولاتة بدلاً من بذور اليانسون حسب الرغبة.
- يفضل تقطيع البسكوت إلي شرائح رفيعة عند تسويته في المرة الثانية حتي يصبح هش ومقرمش.
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يعد بسكويت اليانسون من أنواع البسكوت اللذيذة التي لها نكهة جميلة جداً، وهو بسكوت صحي ومغذي يتكون من مكونات بسيطة ومتوفرة دائماً بالمنزل، وهو من أنواع البسكوت التي يتم تسويتها على مرحلتين، لكي يعطي قوام مقرمش ولذيذ ويأخذ اللون الذهبي الجميل، ويعد هو من أنواع البسكوت التي يمكن الاحتفاظ بها لمدة أسابيع خارج الثلاجة فيمكن عمله بكمية كبيرة والاحتفاظ به داخل عبوة فهو بسكوت سهل وسريع التحضير، فهو من أنواع البسكوت اللذيذة التي يمكن تقديمها في وجبة الإفطار أو يمكن تقديمه بجانب كوب من الشاي أو القهوة فهو هش جداً ومقرمش، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل بسكويت اليانسون بالمنزل بطريقة سهلة جداً.مكونات عمل بسكويت اليانسون
يتكون البسكويت من مكونات بسيطة وغير مكلفة هي كما يلي:ـ
- 4 بيضات.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 3/4 كوب من السكر.
- نصف كوب من الزيت.
- 2 كوب من الدقيق.
- 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة بذور اليانسون.
يتم تحضير بسكويت اليانسون بخطوات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ
- في وعاء كبير نضع أربع بيضات ونضرب البيض باستخدام المضرب الكهربائي حتي يصبح قوامه خفيف.
- ثم نضيف السكر مع استمرار الخفق حتي يتحول الخليط لخليط فاتح اللون، ثم نضيف الزيت والفانيليا ونستمر في خفق المكونات.
- نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر وملعقتين من بذور اليانسون ورشة الملح، ثم نضيف خليط الدقيق إلي الخليط السابق تدريجياً.
- نقلب المكونات باستخدام الملعقة حتي يختفي الدقيق تماماً حتي نحصل على خليط ذو قوام متماسك.
- يصب الخليط في صينية متوسطة الحجم مدهونة بالقليل من الزيت، ثم نوزعه بشكل جيد داخل الصينية.
طريقة التسوية
يتم تسوية البسكوت كالآتي:ـ
- تدخل صينية البسكوت الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تنضج تماماً تأخذ حوالي من 20 إلي 25 دقيقة.
- تترك لكي تبرد ثم نقوم بتقطيعها إلي شرائح رفيعة بسمك 1سم ثم ترص في صاج فرن مبطن بورق الزبدة .
- تدخل الفرن مرة أخرى حتي تأخذ اللون الذهبي تأخذ حوالي من 5 إلي عشر دقائق.
- ثم نخرجها من الفرن تترك في الهواء حتي تبرد.
هناك بعض النصائح عند عمل بسكوت اليانسون وهي كما يلي:ـ
- يفضل بعد إضافة الدقيق نتوقف عن عجن المكونات باستخدام المضرب الكهربائي، ونقلب المكونات باستخدام ملعقة أو مضرب يدوي.
- يمكن إضافة بعض من قطع الفواكه أو المكسرات أو الشوكولاتة بدلاً من بذور اليانسون حسب الرغبة.
- يفضل تقطيع البسكوت إلي شرائح رفيعة عند تسويته في المرة الثانية حتي يصبح هش ومقرمش.
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