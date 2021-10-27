طريقة عمل البسكويت المنزلي بكل سهولة وبمذاق لذيذ أحلى من الجاهز

طريقة عمل البسكويت المنزلي ، من ألذ وأشهى أنواع البسكويت والذي يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات، نظراً لمذاقه الخاص والمميز الذي لا مثيل له، وبالإضافة إلى أنه بنكهة الكاكاو مما يشعرك بالبهجة والسعادة، كما يقدم على وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي، كما يتميز بسهولة وسرعة تحضيره، وبساطة مكوناته أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بسكويت الزبدة المقرمش وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البسكويت المنزلي بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من الجاهز.

مكونات طريقة عمل البسكويت المنزلي

تتكون طريقة عمل البسكويت المنزلي من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

2 كوب دقيق.

بيضة.

نصف كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة أو نصف ملعقة صغيرة فانيليا بودر.

نصف كوب زبدة على زيت.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل البسكويت المنزلي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيضة والفانيليا، ثم نخلطهم جيداً بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف السكر البودرة والزيت والزبدة ثم نخلطهم جيداً حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضيف البيكنج بودر والدقيق بالتدريج ونخلط جيداً حتى نحصل على عجينة طرية.

بعد ذلك نلم العجينة باليد، ثم نقسم العجينة إلى قسمين.

بعد ذلك نضيف إلى جزء القليل من الدقيق ونخلطهم جيداً، ثم نلم العجينة.

ثم نضيف إلى جزء الآخر الكاكاو ونقطة زيت، ثم نخلطهم جيداً ونلم العجينة.

ثم نحضر صينية فرن، ثم نقوم بتشكيل البسكويت، ونرصه في الصينية.

نقوم بتشكيل كمية من العجينتين إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم، ثم نضغط عليهم باليد قليلاً.

ثم نقوم بتزيين كمية منهم بالسكينة، ثم كمية منهم بالملعقة.

ثم نشكل الجزء الباقي من العجينتين إلى كور صغيرة جداً، ثم نضع كل سبع كرات جنب بعض على شكل وردة بالتبادل بين العجينة السادة وعجينة الكاكاو، ثم نلصقهم باليد معاً.