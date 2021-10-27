طريقة عمل خبز الصاج الفلسطيني الشهي سريع التحضير بأبسط المكونات

يعتبر خبز الصاج الفلسطيني من المخبوزات الرقيقة التي يتم تحضيرها في وقت سريع على الصاج الساخن، وتعد طريقة إعداده من أبسط الطرق وأسهلها لذلك تقوم بعمله كثير من الأمهات النشيطات في المنزل بدون تعب ولا مجهود، وهذا الخبز يتم عمله من خلال رقه على شكل خبز رقيق جداً حيث أن عجينته لا تتطلب تخمير كثير حتى يصبح هش مثل بقية المخبوزات، ويتم استخدامه في أشياء متعددة التناول ومن هذه الأطعمة لفائف الشاورما المنتشرة هذه الأيام باسم شاورما العيش السوريا، وهو يعد من أنواع الخبز المشهورة في كثير من الدول العربية مثل سوريا وفلسطين ويعود أصله إلى الدولة العثمانية كما تحدثنا من قبل، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل خبز الصاج الفلسطيني وطريقة تحضيره خطوة بخطوة.

مكونات عمل خبز الصاج الفلسطيني

تعتبر مكونات عمل خبز الصاج الفلسطيني من أرخص المكونات وأوفرها فهيا بنا نتعرف عليها بالتفصيل وهي كما يلي:

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة إعداد وتحضير الخبز

طريقة إعداد هذا الخبز من الطرق السريعة البسيطة التي لا تستغرق الكثير من الوقت وهي كما يلي:

نضع الخميرة الفورية في كوب به قليل من الماء الدافئ وملعقة السكر، ونقلبهم مع بعض ونتركها قليلاً حتى تتفاعل. نقوم بنخل كمية الدقيق المطلوبة بالمنخل السلك ونقلب به رشة الملح. نسكب خليط الخميرة على الدقيق ونقوم بالعجن حتى تتجانس المكونات ونحصل على عجينة طرية متماسكة. بعد ذلك نقوم بتقسيم العجين إلى كرات متوسطة الحجم متساوية، ونتركها على صينية لمدة ساعة حتى تخمر. بعد أن يخمر العجين نقوم برقه باليد أو باستخدام المطرحة، حتى نحصل على عجينة كبيرة الحجم بسمك مناسب. ثم نضع كل قطعة من العجين على الصاج الساخن ونتركها لمدة دقيقتين أو عندما تظهر الفقاعات عليها. بعد أن يتم النضج تماماً نرفعه من على النار ونضعه على طبق التقديم ونقدمه هو وساخن بالف هنا وشفا.

طريقة عمل خبز الصاج السوري

سوف نتعرف بكل سهولة الآن على مكونات عمل خبز الصاج السوري وطريقة إعداده وهي كما يلي:

المكونات

نصف كوب من الماء الفاتر.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة.

٣٠٠ جرام من الدقيق.

الطريقة