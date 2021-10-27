طريقة عمل صابونة لبان الذكر الكولاجين الطبيعي لتفتيح البشرة وجعلها وردية

تعد صابونة لبان الدكر من مستحضرات التجميل الرهيبة في تفتيح البشرة وترطيبها، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة وتنقيتها، وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة وغير مكلفة لتحضير صابونة لبان الدكر بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون من مكونات بسيطة مثل صابونة الجليسرين وزيت الليمون ولبان الدكر ومكونات آخرى، ايضاً سوف نتعرف على فوائد لبان الدكر الكثيرة على البشرة حيث أنه يعمل على ترطيب البشرة ويمنعها من التجاعيد ويجعلها شبابية ونضرة كما يعمل على تقشير خلايا الجلد الميتة ويساعد في نعومة البشرة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل صابونة لبان الدكر الرهيبة للبشرة.

فوائد لبان الدكر للبشرة

هناك عدة فوائد البان الدكر على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير ويساعد في نعومة البشرة. يعالج زيت اللبان لدغة الحشرات ويقلل التورم الناتج عنها كما يعالج البثور. يقلل من التجاعيد ويعمل على تقشير الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة. وضع لبان الدكر على أظافر الأصابع يعمل على تقوية الأظافر الضعيفة والحساسة. يستخدم لبان الدكر كمطهر للجروح ويمنع حدوث العدوى.

مكونات عمل صابونة لبان الذكر

تتكون صابونة لبان الدكر من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٣ ملاعق من لبان الدكر المطحون.

صابونة جليسرين.

٣ ملاعق جل بذور الكتان.

٤ ملاعق من العسل.

كبسولتين فيتامين إي.

ملعقة من زيت الليمون.

ربع كوب منقوع لبان الدكر.

خطوات التحضير

لتحضير صابونة لبان الدكر هناك عدة خطوات يجب اتباعها هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر ربع كوب من الماء المغلي ونقوم بنقع ملعقة من لبان الدكر قبل تحضير الصابونة. بعد ذلك نقوم بتقطيع صابونة الجليسرين ونضعها في إناء مع وضع منقوع لبان الدكر ومطحون لبان الدكر على نار هادئة. ثم نقوم بخلط العسل وزيت الليمون وجل بذور الكتان وكبسولات فيتامين إي. بعد ذلك عند ذوبان الصابون نقوم بتصفية بقايا لبان الدكر المطحون، ثم نضيف خليط العسل ونقلبه جيداً. نسكب خليط الصابون في قوالب السيليكون ونتركها لمدة يوم كامل ثم نخرجها ونتركها ليومين حتى تنشف.

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط نصف ملعقة كبيرة من زيت لبان الدكر مع نصف ملعقة كبيرة من زيت الترمس ونقلبهم جيداً.

ثم نضيف ملعقة من زيت الورد مع فنجان صغير من زيت اللوز المر ونخلطهم جيداً ونحفظه لحين الاستخدام.

فهذا يعمل على تفتيح البشرة وتفتيح جميع مناطق الجسم.

زيت لبان الدكر لتفتيح البشرة