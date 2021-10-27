معجزة الخل للإزالة شعر العانة والجسم كلة من الجذور وتبيض فوري

معجزة الخل للإزالة شعر العانة والجسم، أن الخل من المواد الطبيعية الفعالة للإزالة الشعر الزائد، وتفتيح المناطق الداكنة بالجسم، فلذلك يفضل الكثيرون استخدامه في الوصفات الطبيعية، لأن هناك الكثير من مستحضرات التجميل التي يتم استخدامها للإزالة الشعر، ولكن بدون تيجة فعالة ولا تخفف ألم إزالة الشعر، وتؤثر على الجسم فتظهر بعض المناطق الداكنة، سوف نوضح لكم معجزة الخل في إزالة شعر العانة والجسم كلة.

معجزة الخل لإزالة شعر العانة والجسم كلة من الجذور

المكونات

خل.

ملح.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بإحضار وعاء وخلط المكونات جيداً مع بعضهم البعض، ثم قومي بتوزيع الخليط على المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها، اتركي الخليط لمدة نصف ساعة حتي يجف تماماً، ثم قومي بالفرك في عكس اتجاة نمو الشعر، ستجدين الشعر يتساقط بسهولة، ثم قومي بغسل بشرتك جيداً بالماء، ثم قومي بتجفيف البشرة جيداً ووضع زيوت طبيعية مرطبة للبشرة.

معجزة الخل للإزالة شعر العانة والجسم كلة نهائياً

المكونات

خل أبيض.

زيت زيتون.

شفرة حلاقة.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بالاستحمام قبل هذه الوصفة لفتح المسام، قومي بإحضار شفرة الحلاقة ووضع الشفرة بداخل الخل، ثم قومي بإزالة الشعر باستخدامها، وبعد إتمام إزالة الشعر، قومي بدهن جسمك بزيت الزيتون لأنة يعمل على ترطيب الجسم وأيضاً الخل يساعد في تقليل نمو الشعر، وتفتيح المناطق الداكنة بالجسم، ويجب المداومة على هذه الوصفة.

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المكونات

نبات السعد.

كريم ترطيب.

طريقة التحضير والاستخدام

نبات السعد له فوائد كثيرة في إزالة الشعر نهائياً من الجذور، فقومي بغسل المنطقة التي ترغبين في إزالة الشعر منها وتجفيفها، ثم قومي بدهنها بنبات السعد وسيزيل الشعر بسهولة من خلال فرك المنطقة، ثم قومي بترطيب جسمك مستخدمة مرطب طبيعي يحتوي على مواد طبيعية فعالة.

يقلل من هياج البشرة بعد الحلاقة.

يساعد في تفتيح المناطق الداكنة بالجسم.

يساعد في تخفيف الألم عند إزالة الشعر من الجسم.

يساعد في تقليل نمو الشعر في الجسم بشكل ملحوظ.

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