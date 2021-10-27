طريقة تحضير العيش السوري الهش في المنزل فقط ببعض الخطوات البسيطة

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بعد وفود الشعب السوري هنا داخل جمهورية مصر العربية , مرحبين وداعمين لهم استطاع الشعب السوري نقل لنا العديد من الثقافات السورية شاركها مع المصريين ونظرا لان مصر تضم كل افراد الدول العربية , فقد انتقلت ثقافة الشعب السوري الى الوطن العربية اجمع , ومن اشهر الوصفات التي قدمها الينا السوريين الاشقاء , هي العيش السوري الرقيق صاحب الطعم الهش الرائع مع الشاورما السوري وكذلك البطاطس السوري بكل النكهات ومازال الشعب السوري يبهرنا بوصفاتة وابتكاراتة , نظرا لطلب الشعب المصري الوصفة الرائعة قررنا نحن جريدة ثقفني نقل اليكم طريقة تحضير العيش السوري الشهير داخل المنزل بأقل الادوات والامكانيات تابعوا معنا المكونات وطريقة التحضيركالاتي :-مكونات تحضير العيش السوري
- كوبان من الدقيق الابيض
- ½ ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية “توجد في اي عطار”
- عدد واحد ملعقة كبير من زيت الطبخ
- اضيفي قليل من السكر وقليل من الملح “رشه”
- تحضير بعض المياء لعجن العجين بجانب المكونات
- كما هو موضع في الصورة بالاعلي عليكي احضار عجان لعجن العجين بطريقة بسيطة
- اخلطي الدقيق والزيت والخميرة الفورية كلهم داخل العجان مع سكب المياة بهدوء لضبط الخليط
- قومي بوضع الملح والسكر المذكورين في المكونات مع استمرار العجن قليلا
- اخرجي الخليط المعجون فهو الان جاهز للتقطيع قطع صغيرة متساوية
- قومي بفرد قطع العجينه حتي تأخد شكل الطاسة او القالب الذي سيتم التحضير فيه مع رش قليل من الدقيق علي مكان فرد العجين علي لا يمسك في الاساس
- احضري الطاسة التي سيتم وضع داخلها العجينة وقومي بتركها حتي تنضج من الجانب ثم قومي بقلبها الجانب الاخر واتركيها حتي تنضج قليلا
- الان يمكنك اخراج العيش واستعمالة ساخنا
الان يمكنك استعمال العيش الرقيق لعمل سندوتشات الشاورما السورية الشهيرة او كما ترغبين ايا كانت المكونات التي تريدين وضع العيش داخلها وتقديمها كأفضل واشهي وجبة سورية تم تحضريها بالمنزل دون مجهود ودون تكلفة .
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بعد وفود الشعب السوري هنا داخل جمهورية مصر العربية , مرحبين وداعمين لهم استطاع الشعب السوري نقل لنا العديد من الثقافات السورية شاركها مع المصريين ونظرا لان مصر تضم كل افراد الدول العربية , فقد انتقلت ثقافة الشعب السوري الى الوطن العربية اجمع , ومن اشهر الوصفات التي قدمها الينا السوريين الاشقاء , هي العيش السوري الرقيق صاحب الطعم الهش الرائع مع الشاورما السوري وكذلك البطاطس السوري بكل النكهات ومازال الشعب السوري يبهرنا بوصفاتة وابتكاراتة , نظرا لطلب الشعب المصري الوصفة الرائعة قررنا نحن جريدة ثقفني نقل اليكم طريقة تحضير العيش السوري الشهير داخل المنزل بأقل الادوات والامكانيات تابعوا معنا المكونات وطريقة التحضيركالاتي :-مكونات تحضير العيش السوري
- كوبان من الدقيق الابيض
- ½ ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية “توجد في اي عطار”
- عدد واحد ملعقة كبير من زيت الطبخ
- اضيفي قليل من السكر وقليل من الملح “رشه”
- تحضير بعض المياء لعجن العجين بجانب المكونات
- كما هو موضع في الصورة بالاعلي عليكي احضار عجان لعجن العجين بطريقة بسيطة
- اخلطي الدقيق والزيت والخميرة الفورية كلهم داخل العجان مع سكب المياة بهدوء لضبط الخليط
- قومي بوضع الملح والسكر المذكورين في المكونات مع استمرار العجن قليلا
- اخرجي الخليط المعجون فهو الان جاهز للتقطيع قطع صغيرة متساوية
- قومي بفرد قطع العجينه حتي تأخد شكل الطاسة او القالب الذي سيتم التحضير فيه مع رش قليل من الدقيق علي مكان فرد العجين علي لا يمسك في الاساس
- احضري الطاسة التي سيتم وضع داخلها العجينة وقومي بتركها حتي تنضج من الجانب ثم قومي بقلبها الجانب الاخر واتركيها حتي تنضج قليلا
- الان يمكنك اخراج العيش واستعمالة ساخنا
الان يمكنك استعمال العيش الرقيق لعمل سندوتشات الشاورما السورية الشهيرة او كما ترغبين ايا كانت المكونات التي تريدين وضع العيش داخلها وتقديمها كأفضل واشهي وجبة سورية تم تحضريها بالمنزل دون مجهود ودون تكلفة .
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