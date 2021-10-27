ماسك الجيلاتين للوجه لبشرة صافية وناعمة وبيضاء من أول استخدام محارب قوي للتجاعيد

يعد ماسك الجيلاتين للوجه من الماسكات الطبيعية الممتازة للبشرة والتي تشيل طبقة كبيرة جدًا من الخلايا الميتة العالقة بالبشرة وتعمل على تصفية وتنقية البشرة من الشوائب، ويستخدم ماسك الجيلاتين للوجه بطريقة سهلة وبسيطة وهو مفيد جدًا للتخلص من مسامات الوجه الواسعة والحفر الموجودة في الوجه ويمكن تحصيره بكل سهولة في البيت دون أن تقومي بشراء أغلى الماسكات من أجل العناية بالبشرة ماسك الجيلاتين يقوم بدوره في تقشير وتنعيم وتفتيح الوجه ومن أول مرة استعمال وينصح باستخدامه مرة واحدة في الأسبوع فقط وذلك حتى لا تلتهب البشرة لأنه كما ذكرنا يزيل طبقة ممتازة من الجلد من على الوجه.

ماسك الجيلاتين للرؤوس السوداء

مكونات بسيطة يمكن من خلالها أن تحصلي على بشرة مشرقة وصافية ونتائجه من أول استعمال.

2 ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين.

1 ملعقة كبيرة من الماء الدافئ.

كريم مرطب.

نقوم بخلط الماء الدافئ مع بودرة الجيلاتين جيدًا. ثم نقوم بوضع المزيج في الميكروويف لمدة 3 ثواني أو على حمام بخار. بعد ذلك نقوم بفرد طبقة سميكة من الماسك على الوجه. نترك الماسك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة حتى يجف تمامًا. ثم نقوم بنزع الماسك من على الوجه وسوف يتم إزالة طبقة من الجلد الميت والشعر الخفيف العالق بالوجه. بعد ذلك نغسل الوجه بالماء. ثم نقوم بترطيب الوجه بالكريم المرطب أو زيت الزيتون.

يزيل طبقة الجلد الميتة على الوجه والتي تسد مسام الوجه.

يمنح البشرة نعومة ممتازة وتوهج وشباب.

علاج قوي وفعال للرؤوس السوداء.

يجعل البشرة مشدودة وناعمة ويحمي من التجاعيد.

يحافظ على البشرة من الإصابة بحب الشباب.

يجب الانتباه إلى عدم وضع الماسك على شعر الحواجب.

ابتعدي عن منطقة أسفل العينين.

احرصي على ترطيب البشرة فور الانتهاء من الماسك.

يجب اختبار درجة حرارة الماسك على اليد قبل وضعها على البشرة.

عدم الإفراط في استخدام الماسك لأن ذلك يعمل على التهاب البشرة.

لا تقومي باستخدام الماسك ووجهك ملتهب.

طريقة عمل ماسك الجيلاتين للوجهفوائد ماسك الجيلاتين للوجهنصائح هامة جب اتباعها عند استخدام ماسك الجيلاتين