طريقة عمل كفتة الدجاج في الفرن بطعم لذيذ للغاية وبطريقة سهلة وبسيطة

كفتة الدجاج في الفرن ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضير الكفتة سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كفتة الدجاج في الفرن.

مكونات كفتة الدجاج في الفرن

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

نصف كيلو من الدجاج ويفضل لحم الوراك.

أربع ملاعق من من البقدونس الأخضر.

عشر فصوص ثوم.

ملعقتين كبار من الفلفل الرومي الألوان.

بصلة كبيرة.

ملعقتين كبار بقسماط مطحون.

ملعقة صغيرة من الملح والببريكا والفلفل الأسود والبهارات.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان أو الهيل المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الكبيبة الصيني أو البهار الحلو.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كفتة الدجاج في الفرن وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط جميع المكونات في إناء ثم نقوم بفرم جميع المكونات في الكبة جيدا حتي نحصل على خليط ناعم ومتجانس.

ثم نقوم بجلب صينية وندهنها بالزيت ونضع بداخلها شرائح من الطماطم والفلفل الرومي والبصل ونضيف إليهم رشة فلفل أسود وملح.

ثم بعد ذلك نقوم بدهن اليد بالزيت ونشكل خليط الكفتة على شكل أصابع ثم نقوم برصها في الصينية.

بعد ذلك نقوم بوضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة مرتفعة لمدة عشرين دقيقة تقريبا.

وتكون النار من الأسفل حتي تتم تسوية الكفتة ثم بعد ذلك نقوم بإشعال الفرن من الأعلي حتي يتحمر الوجه.

وتكون كفتة الدجاج بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكننا تناولها مع العديد من أنواع الصوصات مثل صوص الكاتشب الحار أو المايونيز أو سلطة الطحينة.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

أولا نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر ويكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضيرطريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير