اصنعي الفازلين الطبيعي بنفسك بالمنزل للعناية بالبشرة وترطيبها

يعتبر الفازلين الطبيعي، من المكونات التي تستخدم للعناية بالبشرة حيث يعمل على ترطيب البشرة وحفظها من الجفاف، وخاصة في فصل الشتاء حيث تتعرض البشرة للجفاف والتشقق بسبب برودة الجو، وأيضاً من تعرض البشرة للماء الساخن، ويتم تحضير الفازلين في المنزل من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وبخطوات سهلة جداً، كما أنه يمكن تحضيره بدون أي إضافات أو يمكن تحضيره ببعض الروائح العطرية بإضافة بعض الزيوت إليه مثل زيت اللافندر أو زيت الورد، أو يمكن عمله فازلين أبيض نقي أو يمكن إضافة بعض الألوان الطبيعية إليه لكي يتم استخدامه كمخمريه لتعطير الجسم وترطيبه من خلال مكونات بسيطة جداً، ويعد هو من أكثر المكونات التي تدخل في عمل الكثير من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الفازلين الطبيعي بالمنزل من خلال خطوات سهلة جداً.

مكونات عمل الفازلين الطبيعي

يتكون الفازلين من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وهي كما يلي:ـ

كوب من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة صغيرة من زيت الورد العطري.

طريقة التحضير

من خلال خطوات سهلة يمكننا صنع الفازلين الطبيعي بالمنزل وذلك باتباع الآتي:ـ

نستخدم طبق متوسط الحجم ثم نضع به كوب من زيت الزيتون. ثم نقوم بإضافة ملعقتين كبيرتين من شمع العسل ونخلط المكونات، ثم نضع الخليط في طبق أكبر منه قابل للطهي به ماء ساخن على نار هادئة (حمام مائي). نقلب المكونات لمدة خمس دقائق حتي يذوب شمع العسل تماماً ويتجانس الخليط مع بعضه البعض. ثم يصب الخليط في عبوة فارغة ونظيفة، ثم نضيف إليه ملعقة من زيت الورد ونقلب المكونات مع بعضها البعض. نحكم إغلاق العبوة جيداً ثم تحفظ في مكان جاف وبارد.

فوائد الفازلين للبشرة

يحتوي الفازلين العديد من الفوائد من أهمها ما يلي:ـ

يحافظ على ترطيب البشرة مما يزيد من نعومة البشرة. يعتبر من المكونات الطبيعية التي تستخدم لإزالة المكياج الوجه والعينين بكل سهولة. يعمل على ترطيب الشفاة وحمايتها بشكل كبير من التشقق التي تتعرض له بسبب العوامل الخارجية التي تتعرض لها. يساعد في علاج بعض الالتهابات وتهيجات البشرة، وكثير من المشاكل الجلدية.

طريقة استخدام الفازلين لعلاج تشققات القدمين

من أفضل استخدامات الفازلين هي علاج تشققات كعب القدم ويتم استخدامه بمزج ملعقة كبيرة من الفازلين مع ملعقة من عصير الليمون الطازج، ثم نخلط المكونات معاً حتي تتجانس تماماً ثم ندلك كعب القدم بالخليط حتي يمتصه الجلد تماماً، ثم نرتدي الجوارب القطنية تستعمل الوصفة قبل النوم مباشرة، ثم تغسل في الصباح ويفضل استخدامها يومياً للحفاظ على ترطيب البشرة.

وصفة الفازلين لعمل مرطب شفاه

يتم استخدام الفازلين في الكثير من الوصفات التي تستخدم للعناية بالبشرة منها تحضير مرطب شفاه وتتم كالآتي:ـ