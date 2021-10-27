طريقة عمل ألذ ميني بيتزا هش وسريع أحلى من المطاعم 100 مرة

ميني بيتزا ، من الوجبات الاقتصادية السريعة التي ترغب جميع الأمهات بعمله في المنزل بدل من شرائه من المطاعم، وهو من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية ويعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة، وهو يتميز بشكل الجميل وطعمه اللذيذ الذي يجذب الناس إليه، وهو من أكثر الوجبات المحببة لدى الكثير من الأطفال وطريقة إعداده في المنزل سهلة وسريعة، سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل ميني بيتزا هش وسريع بالمنزل. مكونات عمل ميني بيتزا مكونات عمل ميني بيتزا سوف نتعرف على مكونات الوجبة بكل سهولة وهي كما يلي:- كيلو من الدقيق. 2 كوب من الماء. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقتين من الزيت. طبق صغير من الزيتون المقطع. طبق صغير من الطماطم المقطعة. فلفل رومي مقطع. ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. ثلاث ملاعق كبيرة من الصلصة الطماطم. ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة. جبنة موزريلا حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير ميني بيتزا هش بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع الدقيق، والملح، والسكر ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة سهلة التشكيل.

ثم نغطي العجين ونتركه حتى يتضاعف حجمه ويختمر جيداً.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين على شكل كرات صغيرة الحجم ونغطيها ونتركها ترتاح لمدة دقائق.

ثم نحضر بولة كبيرة ونضع الفلفل الرومي، والطماطم، والزيتون، والثوم المفروم، والقليل من الملح والفلفل الأسود، والبهارات ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نحضر كرات العجين ونقوم بفردها على شكل دوائر صغيرة الحجم بواسطة اليد.

نحضر الحشو ونقوم بتوزيعه على جميع الدوائر بالتساوي.

نقوم برص ميني في صينية مدهونة بالزيت، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة عشر دقائق.

ثم نخرجها من الفرن ونقوم برش الجبنة الموزريلا على الوجه ونعيدها للفرن مرة ثانية حتى تنضج تماماً.

بعد مرور عشر دقائق نخرجها من الفرن ونضعها في طبق التقديم ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا. نصائح عند عمل ميني بيتزا بالمنزل سوف نتعرف على أسرار نجاح الميني بيتزا في المنزل وهى كالتالي:- ترك العجين يختمر تماماً قبل القطيع. تسخين الفرن من الأمور الضرورية لنجاح عملية الخبز. إضافة القليل من الزيت يجعل قوام العجينة ناعم. يفضل تقطيع العجين إلي كرات صغيرة الحجم حتى لا يتضاعف حجمها. وضع القليل من السكر يجعل طعمها طيب وشهي. الوسوم

ميني بيتزا ، من الوجبات الاقتصادية السريعة التي ترغب جميع الأمهات بعمله في المنزل بدل من شرائه من المطاعم، وهو من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية ويعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة، وهو يتميز بشكل الجميل وطعمه اللذيذ الذي يجذب الناس إليه، وهو من أكثر الوجبات المحببة لدى الكثير من الأطفال وطريقة إعداده في المنزل سهلة وسريعة، سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل ميني بيتزا هش وسريع بالمنزل. مكونات عمل ميني بيتزا مكونات عمل ميني بيتزا سوف نتعرف على مكونات الوجبة بكل سهولة وهي كما يلي:- كيلو من الدقيق. 2 كوب من الماء. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقتين من الزيت. طبق صغير من الزيتون المقطع. طبق صغير من الطماطم المقطعة. فلفل رومي مقطع. ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. ثلاث ملاعق كبيرة من الصلصة الطماطم. ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة. جبنة موزريلا حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير ميني بيتزا هش بكل سهولة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر العجان الكهربائي ونضع الدقيق، والملح، والسكر ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة سهلة التشكيل.

ثم نغطي العجين ونتركه حتى يتضاعف حجمه ويختمر جيداً.

بعد ذلك نقوم بتقطيع العجين على شكل كرات صغيرة الحجم ونغطيها ونتركها ترتاح لمدة دقائق.

ثم نحضر بولة كبيرة ونضع الفلفل الرومي، والطماطم، والزيتون، والثوم المفروم، والقليل من الملح والفلفل الأسود، والبهارات ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نحضر كرات العجين ونقوم بفردها على شكل دوائر صغيرة الحجم بواسطة اليد.

نحضر الحشو ونقوم بتوزيعه على جميع الدوائر بالتساوي.

نقوم برص ميني في صينية مدهونة بالزيت، ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة عالية لمدة عشر دقائق.

ثم نخرجها من الفرن ونقوم برش الجبنة الموزريلا على الوجه ونعيدها للفرن مرة ثانية حتى تنضج تماماً.

بعد مرور عشر دقائق نخرجها من الفرن ونضعها في طبق التقديم ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا. نصائح عند عمل ميني بيتزا بالمنزل سوف نتعرف على أسرار نجاح الميني بيتزا في المنزل وهى كالتالي:- ترك العجين يختمر تماماً قبل القطيع. تسخين الفرن من الأمور الضرورية لنجاح عملية الخبز. إضافة القليل من الزيت يجعل قوام العجينة ناعم. يفضل تقطيع العجين إلي كرات صغيرة الحجم حتى لا يتضاعف حجمها. وضع القليل من السكر يجعل طعمها طيب وشهي.

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