طريقة عمل عجينة البيتزا التركية الهشة بحشوة مختلفة ذات طعم جنان

طريقة عمل عجينة البيتزا التركية المختلفة عن الجميع، تعد الوجبات السريعة هذه من أكثر الأكلات والوصفات إقبالاً وحباً، وهذه الأكلة من الأكلات الغنية بالفيتامينات والكالسيوم ولذلك تعتبر من الأكلات ذات الفوائد المتعددة بسبب ما تحتويه من مكونات مفيدة، الكثير من الناس الصغار منهم والكبار يفضلون أكل البيتزا بأنواعها المختلفة لأنها خفيفة ولذيذة ومن الممكن تناولها في أي وقت، وتختلف طريقة حشو البيتزا حيث يمكن حشوها بالسجق أو الجبنة الرومي وغيرها من الجبن المختلفة او صدور الفراخ او التونة أو اللحمة المفرومة، واليوم سوف نعرض على مشاهدينا الكرام مكونات عمل عجينة البيتزا التركية وطريقة إعدادها بالتفصيل عبر موقع ثقفني المشهور.

مكونات عمل عجينة البيتزا التركية

تعتبر مكونات عمل عجينة البيتزا التركية من المكونات القليلة التي لا تتطلب الكثير من الأموال وهذه المكونات هي كما يلي:

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ثلث كوب من الماء الفاتر.

حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من السكر.

ثلث كوب من الزيت.

رشة صغيرة من الملح.

مكونات الحشوة

١٠٠ جرام من لحم الغنم المفروم.

ربع كوب من الزيت.

٢ ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

٤ فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

٣ ملاعق صغيرة من السماق.

٢ حبة من الطماطم مقطعة مكعبات.

طريقة تحضير العجينة والحشوة

يتم تحضير هذه العجينة بعدة طرق مختلفة واليوم سوف نتعرف على طريقة سهلة وبسيطة وهي كما يلي: