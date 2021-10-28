طريقة عمل عجينة البيتزا التركية الهشة بحشوة مختلفة ذات طعم جنان

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طريقة عمل عجينة البيتزا التركية المختلفة عن الجميع، تعد الوجبات السريعة هذه من أكثر الأكلات والوصفات إقبالاً وحباً، وهذه الأكلة من الأكلات الغنية بالفيتامينات والكالسيوم ولذلك تعتبر من الأكلات ذات الفوائد المتعددة بسبب ما تحتويه من مكونات مفيدة، الكثير من الناس الصغار منهم والكبار يفضلون أكل البيتزا بأنواعها المختلفة لأنها خفيفة ولذيذة ومن الممكن تناولها في أي وقت، وتختلف طريقة حشو البيتزا حيث يمكن حشوها بالسجق أو الجبنة الرومي وغيرها من الجبن المختلفة او صدور الفراخ او التونة أو اللحمة المفرومة، واليوم سوف نعرض على مشاهدينا الكرام مكونات عمل عجينة البيتزا التركية وطريقة إعدادها بالتفصيل عبر موقع ثقفني المشهور.مكونات عمل عجينة البيتزا التركية
تعتبر مكونات عمل عجينة البيتزا التركية من المكونات القليلة التي لا تتطلب الكثير من الأموال وهذه المكونات هي كما يلي:
- ٢ كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ثلث كوب من الماء الفاتر.
- حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ثلث كوب من الزيت.
- رشة صغيرة من الملح.
مكونات الحشوة
- ١٠٠ جرام من لحم الغنم المفروم.
- ربع كوب من الزيت.
- ٢ ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- ٤ فصوص من الثوم المفروم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- ٣ ملاعق صغيرة من السماق.
- ٢ حبة من الطماطم مقطعة مكعبات.
يتم تحضير هذه العجينة بعدة طرق مختلفة واليوم سوف نتعرف على طريقة سهلة وبسيطة وهي كما يلي:
- نحضر كوب ونضع به الماء الفاتر والخميرة الفورية ونقلبهم مع بعض ونتركها لمدة ١٠ دقائق حتى تخمر.
- ثم نحضر وعاء العجن ونضع به البيض والزيت والسكر ونضربهم جيداً.
- ننخل كمية الدقيق ونقلب بها الملح ونسكب عليه خليط الخميرة والبيض.
- بعد ذلك نقوم بالعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة.
- ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى أربع كرات متساوية الحجم، ونغطي العجين ونتركه حتى يخمر لمدة ساعة.
- في ذلك الوقت نقوم بتحضير الحشوة عن طريق وضع مقلاة على النار بها قليل من الزيت.
- ثم نضيف عليه الثوم ونقلبه لمدة دقيقتين ثم نضع مكعبات الطماطم ونقلب.
- نضع عليهم معجون الطماطم والسماق والبابريكا والملح والفلفل الأسود.
- ثم نقلب اللحمة مع الخليط السابق ونتركها جانباً.
- نفرد كل كرة بسمك مناسب ونضعها في صينية مدهونة، ثم نوزع عليها الحشوة بالكامل.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً.
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طريقة عمل عجينة البيتزا التركية المختلفة عن الجميع، تعد الوجبات السريعة هذه من أكثر الأكلات والوصفات إقبالاً وحباً، وهذه الأكلة من الأكلات الغنية بالفيتامينات والكالسيوم ولذلك تعتبر من الأكلات ذات الفوائد المتعددة بسبب ما تحتويه من مكونات مفيدة، الكثير من الناس الصغار منهم والكبار يفضلون أكل البيتزا بأنواعها المختلفة لأنها خفيفة ولذيذة ومن الممكن تناولها في أي وقت، وتختلف طريقة حشو البيتزا حيث يمكن حشوها بالسجق أو الجبنة الرومي وغيرها من الجبن المختلفة او صدور الفراخ او التونة أو اللحمة المفرومة، واليوم سوف نعرض على مشاهدينا الكرام مكونات عمل عجينة البيتزا التركية وطريقة إعدادها بالتفصيل عبر موقع ثقفني المشهور.مكونات عمل عجينة البيتزا التركية
تعتبر مكونات عمل عجينة البيتزا التركية من المكونات القليلة التي لا تتطلب الكثير من الأموال وهذه المكونات هي كما يلي:
- ٢ كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ثلث كوب من الماء الفاتر.
- حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- ثلث كوب من الزيت.
- رشة صغيرة من الملح.
مكونات الحشوة
- ١٠٠ جرام من لحم الغنم المفروم.
- ربع كوب من الزيت.
- ٢ ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- ٤ فصوص من الثوم المفروم.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- ٣ ملاعق صغيرة من السماق.
- ٢ حبة من الطماطم مقطعة مكعبات.
يتم تحضير هذه العجينة بعدة طرق مختلفة واليوم سوف نتعرف على طريقة سهلة وبسيطة وهي كما يلي:
- نحضر كوب ونضع به الماء الفاتر والخميرة الفورية ونقلبهم مع بعض ونتركها لمدة ١٠ دقائق حتى تخمر.
- ثم نحضر وعاء العجن ونضع به البيض والزيت والسكر ونضربهم جيداً.
- ننخل كمية الدقيق ونقلب بها الملح ونسكب عليه خليط الخميرة والبيض.
- بعد ذلك نقوم بالعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة.
- ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى أربع كرات متساوية الحجم، ونغطي العجين ونتركه حتى يخمر لمدة ساعة.
- في ذلك الوقت نقوم بتحضير الحشوة عن طريق وضع مقلاة على النار بها قليل من الزيت.
- ثم نضيف عليه الثوم ونقلبه لمدة دقيقتين ثم نضع مكعبات الطماطم ونقلب.
- نضع عليهم معجون الطماطم والسماق والبابريكا والملح والفلفل الأسود.
- ثم نقلب اللحمة مع الخليط السابق ونتركها جانباً.
- نفرد كل كرة بسمك مناسب ونضعها في صينية مدهونة، ثم نوزع عليها الحشوة بالكامل.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً.
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