معجزة كريم الفازلين والنشا الرهيب لتبيض وتقشير الوجه وازاله البقع السوداء بالجسم في ثواني معدودة

الفازلين من المواد المرطبة للبشرة والتي لها العديد من الفوائد للجلد ويدخل تركيب معظم مستحضرات العناية بالبشرة، والنشا من المواد الطبيعية التي يعد لها أهمية كبيرة على البشرة فهي من المواد الأساسية التي تفتح البشرة وتخلصها من البقع الداكنة الموجودة بها، وعند استخدام الفازلين مع النشا فان هذه الوصفة تعد من أقوى الوصفات الي تفتح الجلد وترطبه، كما ان ليس للكريم أي اثار ضارة على البشرة لان مكوناته عبارة عن مواد طبيعية، وخلال السطور القادمة سنعرض كيفية استخدام الفازلين مع النشا للتفتيح.

كيفية تحضير كريم الفازلين مع النشا للتبيض

تعد وصفة الفازلين واحدة من أقوى الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة، فكل المواد الطبيعية التي تتكون منها الوصفة لها فاعلية في تفتيح البشرة وتعمل على ترطيب البشرة واكسابها صحة ونضارة عالية، ولتحضير الوصفة يمكن اتباع الخطوات التالية: –

توضع معلقة من النشا مع نصف كوب من ماء على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام ثقيل، ويترك الخليط حتى يبرد.

يضاف الي الخليط معلقة من الفازلين ونصف معلقة من الكركم، ويقلب الخليط جيدًا.

يضاف الي الكريم معلقة من كل من زيت الزيتون، وجوز الهند واللوز.

يتم اختبار على جزء صغير من البشرة للتأكد من عدم المعاناة من أي حساسية.

يوضع الكريم على بشرة نظيفة بشكل يومي ويترك حتى يجف من ويتم فركه من البشرة في حركات دائرية، وبعد ذلك يتم تنظيف البشرة بماء فاتر.

يمكن تحضير كمية من الكريم والاحتفاظ به في علبة نظيفة في الثلاجة لمدة أسبوعين.

الفازلين يعمل على شد ترهلات الجلد ويقلل من ظهور اعراض الشيخوخة على البشرة.

يعمل على ترطيب الجلد ويعالج الجفاف والتشقق ويعالج الهالات الموجودة حول العين.

النشا تقلل من افراز البشرة للدهون التي تعمل على تكوين الحبوب، وتعمل على قبض مسام البشرة.

يحتوي على الكركم الذي يعد من المواد المضادة للبكتيريا والتي تعالج الحبوب.

الزيوت في الكريم تعمل على ترطيب البشرة.

أهمية استخدام كريم الفازلين والنشا للبشرة