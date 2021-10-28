تنعيم الشعر الخشن وفرده بطريقة مذهلة وفعالة بالأفوكادو والعسل وزيت الزيتون

الشعر الخشن يعتبر من أكبر المشاكل التي تعاني منها أي سيدة أو فتاة ويؤثر سلبيا علي نفسيتها ويشعرها بعدم الثقة والاكتئاب، حيث أن الشعر الناعم من أهم عوامل جمال أي امرأة أو فتاة فهو يعتبر مصدر فخرها بجمالها وعنوان أنوثتها وزينتها، وهناك عدة عوامل للشعر الخشن مثل العوامل الوراثية وعدم الاهتمام به والعناية المثلي له، وقد يكون أيضا بسبب سوء التغذية ونقص في العناصر الغذائية مثل نقص الفيتامينات والبروتينات وغيرها، وهناك العديد من الطرق الضارة التي تعمل علي فرد الشعر الخشن مثل مكواة الشعر والأستشوار فهما من اكثر الأشياء التي تتلف الشعر وتعمل علي تدهوره، على الرغم إنها تجعل الشعر ناعم في خلال دقائق إلا إنها تؤثر تأثير سلبي على صحة الشعر فتؤدى إلى تكثير الشعر وتقصفه وهيشانه وتساقطه أيضا، وكذلك استعمال الشامبو الغير مناسب للشعر وغسل الشعر بشكل يومي فهما يؤثران على الشعر بشكل كبير، ويجد الكثير من الأشخاص صعوبة في فرد الشعر الخشن ويعتقدون انه من غير الممكن الحصول على شعر ناعم يلفت الأنظار، وكل هذا خاطي لأنه يوجد الكثير من الأشياء التي تجعل الشعر اكثر نعومه فيمكن استخدام أنواع معينة من الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون، أو زيت الخروع، أو زيت جوز الهند وغير الكثير من الزيوت، ولكن بجانب استخدام الزيوت يجب أن نقوم باستعمال خلطات طبيعة فهذا يساعد بشكل كبير على فرد الشعر وبطريقة طبيعية وبدون ترك أي اثر سلبي على صحة الشعر، فهذه الخلطة أو الوصفة تكون مناسبة لجميع الأعمار سواء للكبار أو الصغار ومناسبة أيضا لجميع أنواع الشعر وتعمل علي تنعيم الشعر الخشن .

أفوكادو

ملعقتان كبيرتان من العسل

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

يتم تجهيز طبق ونضع فيه كمية من الافوكادو ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من العسل ثم نضع ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون ونقوم بمزج هذه المكونات بطريقة جيدة .

نقوم بغسل الشعر بالماء ويتم تجفيفه جيدا حتى لا يكون به نقطة ماء، ثم نضع هذا المزيج على الشعر ونتركه لمدة ساعة أو اكثر .

ثم نقوم بغسل الشعر بعد هذه المدة باستخدام الماء البارد والشامبو المناسب، وتكرر هذه الوصفة مرتين في كل أسبوع وفى خلال أسبوعين تحصلي على شعر ناعم وجذاب .

طريقة خلطة تنعيم وفرد الشعر الخشن المكوناتطريقة التحضير