طريقة عمل دجاج بالكاري في المنزل أسهل واسرع وصفة مثل المطاعم

افضل طرق عمل دجاج بالكاري في المنزل، يعتبر الدجاج من اكثر أنواع اللحوم استهلاكا كما انه يتميز بمذاقة الطيب الرائع، ويمكن عمل الدجاج بالعديد من الطرق وافضلها الدجاج بالكاري لفوائده الغدائية الكثيرة، كما يحب الكبار والصغار الدجاج ويفضله عن الكثير من الطعام، فيها بنا لنتعرف علي افضل تحضيره في المنزل.

دجاج بالكاري

سوف نتعرف معا علي افضل طرق تحضير الدجاج في المنزل، ولمعرفة طريقة عمل ناجتس ماكدونالدز او طرق عمل شرائح الدجاج المقرمشة.

المكونات:

دجاجة مشوية.

معلقة كبيرة ونصف من زيت الزيتون.

بصلة متوسطه الحجم.

معلقتان صغيرتان من الكاري.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

ربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود.

علبة صغيرة من الطماطم المقطعة يتم أضافتها حسب الرغبة.

نصف كوب لبن زبادي.

ثلاث اربع أكواب كريمة كثيفة.

ربع كوب كزبرة خضراء.

طريقة عمل الدجاج بالكاري

لتحضير الدجاج من خلال المكونات السابقة نتبع الخطوات التالية:

سخني الزيت في مقلاة كبيرة علي نار متوسطة.

ثم يتم تقطيع البصل الي شرائح رفيعة، ووضعة في المقلاة مع التقليب لمدة تتراوح بين 5 الي 7 دقائق.

رش مسحوق الكاري مع التقليب لمدة دقيقة، ثم وضع اللبن والكريما وتركه يغلي علي نار هادئة لمدة 3 دقائق.

ثم رش الملح والفلفل والطماطم مع التقليب.

إزالة المقلاة من علي النار.

يتم تقطيع الدجاج بعر إزالة الجلد والعظم، ثم يتم تقسمين الدجاج الي قسمين في طبقين منفصلين.

ثم اسكبي مزيج الصلصلة المطبوخة فوق الدجاج ويتم التزيين بأوراق الكزبرة وبالهناء والشفاء.

عمل الدجاج بالكاري بطرق مختلة

لنتعرف عل طرق مختلفة لتحضيره بأسهل الطرق، ولتتبيل شاورما الدجاج بخطوات سهلة.

المكونات:

نصف كيلو دجاج مقطع لشرائح.

نصف بصلة مفرومة.

معلقة ونصف من الزيت.

فصان ثوم مفروم.

معلقتان ونصف من مسحوق الكاري.

معلقتان صغيرتان من الزنجبيل.

ربع كوب كزبره مفروم.

نصف معلقة صغيرة ملح.

كوب ونصف من الحليب.

مرق دجاج.

كوب متوسط من البازلاء حسب الرغبة.

يتم تسخين الزيت في مقلاة علي النار، ثم وضع الثوم والزنجبيل والبصل لمدة 3 دقائق مع التقليب حتي يصبح لون البصل ذهبي.

ثم نضيف الدجاج مع التقليب، يتم اضافة الكاري والتقليب لمدة دقيقتين.

كما يتم اضافة الحليب ومرق الدجاج، مع التقليب حتي تتكاثف الصلصلة.

ثم اضافة البازلاء والملح مع التقليب، ويصبح جاهزا بالهناء والشفاء.

طريقة تحضير الدجاج بالكاري