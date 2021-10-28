في 10 دقائق اصنعي بنفسك كريم مزيل عرق طبيعي منزلي برائحة تدوم طويلاً وبأقل التكاليف

نجد أن مشكلة العرق مشكلة كبيرة جدا وتواجه معظم الناس وخاصة الذين يعانون من زيادة نسبة التعرق في الجسم ويكون راحئتهم كريهة وغير مقبولة فتعد مشكلة عويصة جدا، تظهر هذه الرائحة نتيجة لتراكم البكتريا والجراثيم في الأماكن الحساسة فلابد من التخلص منها علي الفور.طريقة عمل مزيل عرق طبيعي
يلجأون إلي البحث عن كافة السبل للتخلص من ذلك الرائحة ولكن مستحضرات التجميل أغلبها ضارة وتسبب اسمرار تلك المناطق ولم تعد امنه، ويبحثون معظم الناس عن وصفات وخلطات طبيعيه تكون فعالة وفي متناول الجميع، فهناكعدة وصفات طبيعية مختلفة ومنها مايلي:مزيل عرق برائحة ماء الورد
المقادير
- استخدام أربعة ملاعق صغيرة من الشبة البودر.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- مقدار مناسب من بودرة الاطفال.
- ثلاث قطرات من المسك الابيض الخام.
طريقة التحضير
- نخلط اربع ملاعق من الشبة البودرة ونضيف عليها ملعقة صغيرة من ماء الورد ثم نضع ملعقتين صغيرتين من بودرة الاطفال ومسك ابيض خام نقلبهم جيدا في بولة صغيرة حتي يتم دمجهم مع بعض.
- نستخدم الخلطة في الأماكن الحساسة وتحت الابط ومنطقة الإعانة بعد إستحمام مباشرة.
- نقوم بااستخدام الوصفة بشكل يومي حتي تعطي نتيجه فعالة.
المقادير
- مقدار من البيكنج صودا بما يعادل سته ملاعق.
- استخدام سته ملاعق من نشا الذرة.
- نحضر زيت جوز الهند بما يعادل سته ملاعق.
- زيت شجر الشاي عدد مناسب من القطرات.
- علبة زجاجية فارغة صغيرة.
طريقة التحضير
- نستخدم وعاء واسع ونضع فيه ستة ملاعق من البيكنج صودا ونضيف عليها سته ملاعق صغيرة من نشا الذرة نضع عليهم زيت جوز الهند ثم نضع ثلاث من قطرات زيت شجرة الشاي.
- نخلط تلك الوصفة مع بعضهم حتي يكونوا علي هيئة عجينة متماسكة مثل الكريم.
- نقوم بااستحمام نغسل الجسم بشكل جيدا والأماكن الحساسة.
- نضع مكونات الوصفة في زجاجة فارغة ونحتفظ بها عند الاستخدام.
- نضع الوصفة في جميع أنحاء الجسم والأماكن الحساسة بشكل عام فإنها يكون رائحتها نفاذة وجميلة.
- يجب أن نستخدم تلك الوصفة يوميا بعد الاستحمام.
الوسوم
نجد أن مشكلة العرق مشكلة كبيرة جدا وتواجه معظم الناس وخاصة الذين يعانون من زيادة نسبة التعرق في الجسم ويكون راحئتهم كريهة وغير مقبولة فتعد مشكلة عويصة جدا، تظهر هذه الرائحة نتيجة لتراكم البكتريا والجراثيم في الأماكن الحساسة فلابد من التخلص منها علي الفور.طريقة عمل مزيل عرق طبيعي
يلجأون إلي البحث عن كافة السبل للتخلص من ذلك الرائحة ولكن مستحضرات التجميل أغلبها ضارة وتسبب اسمرار تلك المناطق ولم تعد امنه، ويبحثون معظم الناس عن وصفات وخلطات طبيعيه تكون فعالة وفي متناول الجميع، فهناكعدة وصفات طبيعية مختلفة ومنها مايلي:مزيل عرق برائحة ماء الورد
المقادير
- استخدام أربعة ملاعق صغيرة من الشبة البودر.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد.
- مقدار مناسب من بودرة الاطفال.
- ثلاث قطرات من المسك الابيض الخام.
طريقة التحضير
- نخلط اربع ملاعق من الشبة البودرة ونضيف عليها ملعقة صغيرة من ماء الورد ثم نضع ملعقتين صغيرتين من بودرة الاطفال ومسك ابيض خام نقلبهم جيدا في بولة صغيرة حتي يتم دمجهم مع بعض.
- نستخدم الخلطة في الأماكن الحساسة وتحت الابط ومنطقة الإعانة بعد إستحمام مباشرة.
- نقوم بااستخدام الوصفة بشكل يومي حتي تعطي نتيجه فعالة.
المقادير
- مقدار من البيكنج صودا بما يعادل سته ملاعق.
- استخدام سته ملاعق من نشا الذرة.
- نحضر زيت جوز الهند بما يعادل سته ملاعق.
- زيت شجر الشاي عدد مناسب من القطرات.
- علبة زجاجية فارغة صغيرة.
طريقة التحضير
- نستخدم وعاء واسع ونضع فيه ستة ملاعق من البيكنج صودا ونضيف عليها سته ملاعق صغيرة من نشا الذرة نضع عليهم زيت جوز الهند ثم نضع ثلاث من قطرات زيت شجرة الشاي.
- نخلط تلك الوصفة مع بعضهم حتي يكونوا علي هيئة عجينة متماسكة مثل الكريم.
- نقوم بااستحمام نغسل الجسم بشكل جيدا والأماكن الحساسة.
- نضع مكونات الوصفة في زجاجة فارغة ونحتفظ بها عند الاستخدام.
- نضع الوصفة في جميع أنحاء الجسم والأماكن الحساسة بشكل عام فإنها يكون رائحتها نفاذة وجميلة.
- يجب أن نستخدم تلك الوصفة يوميا بعد الاستحمام.
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