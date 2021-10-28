طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة بتتبيلة ومذاق لذيذ بخطوات سهلة وبسيطة

البطاطس من اشهي الوجبات التي يمكن عملها في البيت بكل سهولة، حيث يمكن عملها بأكثر من طريقة ومن ضمن هذه الطرق هي البطاطس باللحمة فهي تكون ذات طعم شهي ولذيذ، وبالإضافة إلى ذلك لا تحتاج إلى تكاليف كثيرة وكل مكوناتها موجودة في مطبخ بيتك سيدتي، فابقي معنا.طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة
من أجمل أنواع الصواني التي يتم تحضيرها في البيت، فهي تكون ذات طعم لذيذ وعلاوة على ذلك فهي سهلة الإعداد فقط تحتاج من ساعة إلا ربع إلى ساعة للتسوية، ولك سيدتي الوصفة بكل تفاصيلها:
المكونات
- نصف كيلو من اللحمة مقطعة مكعبات.
- 3 حبات متوسطة الحجم من البطاطس.
- ثلاث أرباع لتر من عصير الطماطم.
- 2 حبة من الجزر.
- حبة كبيرة من البصل.
- 2 فص من الثوم.
- 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت.
- كمية من الماء.
التوابل
ملعقة صغيرة من كل ما يلي:
- ملح الطعام الأبيض.
- الفلفل الأسمر.
- الكمون.
- في البداية يتم وضع حلة على النار تغلي وبها كمية من الحبهان وورق الغار وبصلة صغيرة، وذلك حتى يتم سلق اللحمة.
- في غضون ذلك يتم تقشير الثوم والبصل والبطاطس والجزر وغسلهم جيدًا بالماء.
- بعدها يتم فرم الثوم والبصل ناعم جدًا.
- في صينية على النار يتم وضع كمية من زيت الطعام وتركه يسخن، ثم إضافة البصل حتى يأخذ لون ذهبي.
- بعدها يتم إضافة الثوم المفروم، ثم عصير الطماطم وكمية من الماء وتغطية الصينية وتركها حتى تغلي.
- يتم تقطيع البطاطس والجزر إلى مكعبات ووضعه في الصينية وإضافة التوابل لها، وكذلك نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- بعد ذلك يتم إضافة صلصة الطماطم، وتغطية الصينية مرة أخرى.
- يتم اختبار اللحمة، وبعد نضجها يتم تصفيتها جيدًا من الشوربة.
- في مقلاة عميقة يتم وضع ملعقة واحدة من الزيت حتى يسخن، ثم إضافة اللحمة وتحميرها من جميع الجهات.
- بعدها يتم وضع اللحمة في صينية البطاطس وتغطيتها وتركها على نار متوسطة حتى تنضج كل المكونات.
- بعد تمام النضج يتم غرف البطاطس باللحمة في طبق تقديم، وتقديمها مع الأرز الأبيض وبالهنا والشفا.
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البطاطس من اشهي الوجبات التي يمكن عملها في البيت بكل سهولة، حيث يمكن عملها بأكثر من طريقة ومن ضمن هذه الطرق هي البطاطس باللحمة فهي تكون ذات طعم شهي ولذيذ، وبالإضافة إلى ذلك لا تحتاج إلى تكاليف كثيرة وكل مكوناتها موجودة في مطبخ بيتك سيدتي، فابقي معنا.طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة
من أجمل أنواع الصواني التي يتم تحضيرها في البيت، فهي تكون ذات طعم لذيذ وعلاوة على ذلك فهي سهلة الإعداد فقط تحتاج من ساعة إلا ربع إلى ساعة للتسوية، ولك سيدتي الوصفة بكل تفاصيلها:
المكونات
- نصف كيلو من اللحمة مقطعة مكعبات.
- 3 حبات متوسطة الحجم من البطاطس.
- ثلاث أرباع لتر من عصير الطماطم.
- 2 حبة من الجزر.
- حبة كبيرة من البصل.
- 2 فص من الثوم.
- 2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت.
- كمية من الماء.
التوابل
ملعقة صغيرة من كل ما يلي:
- ملح الطعام الأبيض.
- الفلفل الأسمر.
- الكمون.
- في البداية يتم وضع حلة على النار تغلي وبها كمية من الحبهان وورق الغار وبصلة صغيرة، وذلك حتى يتم سلق اللحمة.
- في غضون ذلك يتم تقشير الثوم والبصل والبطاطس والجزر وغسلهم جيدًا بالماء.
- بعدها يتم فرم الثوم والبصل ناعم جدًا.
- في صينية على النار يتم وضع كمية من زيت الطعام وتركه يسخن، ثم إضافة البصل حتى يأخذ لون ذهبي.
- بعدها يتم إضافة الثوم المفروم، ثم عصير الطماطم وكمية من الماء وتغطية الصينية وتركها حتى تغلي.
- يتم تقطيع البطاطس والجزر إلى مكعبات ووضعه في الصينية وإضافة التوابل لها، وكذلك نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- بعد ذلك يتم إضافة صلصة الطماطم، وتغطية الصينية مرة أخرى.
- يتم اختبار اللحمة، وبعد نضجها يتم تصفيتها جيدًا من الشوربة.
- في مقلاة عميقة يتم وضع ملعقة واحدة من الزيت حتى يسخن، ثم إضافة اللحمة وتحميرها من جميع الجهات.
- بعدها يتم وضع اللحمة في صينية البطاطس وتغطيتها وتركها على نار متوسطة حتى تنضج كل المكونات.
- بعد تمام النضج يتم غرف البطاطس باللحمة في طبق تقديم، وتقديمها مع الأرز الأبيض وبالهنا والشفا.
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