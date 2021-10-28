طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة بتتبيلة ومذاق لذيذ بخطوات سهلة وبسيطة

البطاطس من اشهي الوجبات التي يمكن عملها في البيت بكل سهولة، حيث يمكن عملها بأكثر من طريقة ومن ضمن هذه الطرق هي البطاطس باللحمة فهي تكون ذات طعم شهي ولذيذ، وبالإضافة إلى ذلك لا تحتاج إلى تكاليف كثيرة وكل مكوناتها موجودة في مطبخ بيتك سيدتي، فابقي معنا.

من أجمل أنواع الصواني التي يتم تحضيرها في البيت، فهي تكون ذات طعم لذيذ وعلاوة على ذلك فهي سهلة الإعداد فقط تحتاج من ساعة إلا ربع إلى ساعة للتسوية، ولك سيدتي الوصفة بكل تفاصيلها:

المكونات

نصف كيلو من اللحمة مقطعة مكعبات.

3 حبات متوسطة الحجم من البطاطس.

ثلاث أرباع لتر من عصير الطماطم.

2 حبة من الجزر.

حبة كبيرة من البصل.

2 فص من الثوم.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

كمية من الماء.

التوابل

ملعقة صغيرة من كل ما يلي:

ملح الطعام الأبيض.

الفلفل الأسمر.

الكمون.