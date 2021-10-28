اصبغي شعرك بنفسك باللون البني المحمر في المنزل بمكون طبيعي لشعر جذاب وجميل

طريقة صبغ الشعر باللون البني الذي تحبه الكثير من النساء فهو يُلائم الكثير من أنواع البشرات والعيون، ولن تحتاجي بعد اليوم الذهاب إلى صالونات الشعر والتجميل لكي تصبغينه فهناك بعض الوصفات المضمونة والمجربة يمكنكِ عملها في المنزل، تابعي معنا لنهاية المقال. طريقة صبغ الشعر باللون البني طريقة صبغ الشعر باللون البني المكونات: 2 كيس من صبغة الشعر التي تفضلينها من الصيدلية.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

كيس بلاستيكي للشعر.

قفازين.

مناديل إزالة المكياج.

فرشاة تلوين.

إناء متوسط الحجم. طريقة التحضير والاستخدام: احضري عدد 2 كيس من الصبغة حالة كان شعرك طويل، وإن كان قصير وليس كثيف فيكفي كيس واحد.

افرغي محتويات الكيس في الإناء وضعي عليه بعض قطرات الماء حتى تصبح عجينة لينة.

قومي بعمل اختبار على خصلة واحدة من الشعر أولًا حتى تتأكدي أن اللون والصلاة تناسبك.

قومي بدهن الفازلين على جبهتك ومؤخرة رأسك حتى يكون عازل ولا يصيب بشرتك أي صبغة أو لون.

قومي بقراءة التعليمات على كيس الصبغة حتى تحددي الوقت الذي ستتركي فيه الصبغة على شعرك.

البسي القفازات وابدأي في وضع الصبغة على شعرك ولكن يُفضل أن يكون الشعر جاف حين ذلك.

قسمي شعرك لثمانِ أقسام وضعي الصبغة على قسم قسم باستخدام فرشاة التلوين.

ضعي الصبغة بداية من الجذور وحتى أطراف الشعر ومشطيه بعد الانتهاء من وضع الصبغة حتى توزعيها جيدًا وضعي على شعرك كيس بلاستيكي.

اتركي الصبغة المدة المحددة والموجودة على كيس الصبغة وبعدها قومي بغسله جيدًا بالماء الدافئ. صبغ الشعر بالقهوة صبغ الشعر بالقهوة المكونات: ½ كوب من مسحوق القهوة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

كمية قليلة من الماء.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: اخلطي القهوة مع زيت الخروع وزيت جوز الهند جيدًا.

ق مي بإضافة الماء حسب الحاجة حتى تتكون عجينة متماسكة بنفس قوام الصبغة التي تضعينها على شعرك.

ادخلي الخليط السابق الميكروويف لمدة لا تتجاوز العشر ثوانِ.

قومي تمشيط الشعر وتقسميه لأجزاء وبعدها وزعي الخليط على الشعر باستخدام فرشاة التلوين أو فرشاة الصبغة.

اتركي الخليط على الشعر لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو وبعدها ضعي عليه البلسم. الوسوم

طريقة صبغ الشعر باللون البني الذي تحبه الكثير من النساء فهو يُلائم الكثير من أنواع البشرات والعيون، ولن تحتاجي بعد اليوم الذهاب إلى صالونات الشعر والتجميل لكي تصبغينه فهناك بعض الوصفات المضمونة والمجربة يمكنكِ عملها في المنزل، تابعي معنا لنهاية المقال. طريقة صبغ الشعر باللون البني طريقة صبغ الشعر باللون البني المكونات: 2 كيس من صبغة الشعر التي تفضلينها من الصيدلية.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

كيس بلاستيكي للشعر.

قفازين.

مناديل إزالة المكياج.

فرشاة تلوين.

إناء متوسط الحجم. طريقة التحضير والاستخدام: احضري عدد 2 كيس من الصبغة حالة كان شعرك طويل، وإن كان قصير وليس كثيف فيكفي كيس واحد.

افرغي محتويات الكيس في الإناء وضعي عليه بعض قطرات الماء حتى تصبح عجينة لينة.

قومي بعمل اختبار على خصلة واحدة من الشعر أولًا حتى تتأكدي أن اللون والصلاة تناسبك.

قومي بدهن الفازلين على جبهتك ومؤخرة رأسك حتى يكون عازل ولا يصيب بشرتك أي صبغة أو لون.

قومي بقراءة التعليمات على كيس الصبغة حتى تحددي الوقت الذي ستتركي فيه الصبغة على شعرك.

البسي القفازات وابدأي في وضع الصبغة على شعرك ولكن يُفضل أن يكون الشعر جاف حين ذلك.

قسمي شعرك لثمانِ أقسام وضعي الصبغة على قسم قسم باستخدام فرشاة التلوين.

ضعي الصبغة بداية من الجذور وحتى أطراف الشعر ومشطيه بعد الانتهاء من وضع الصبغة حتى توزعيها جيدًا وضعي على شعرك كيس بلاستيكي.

اتركي الصبغة المدة المحددة والموجودة على كيس الصبغة وبعدها قومي بغسله جيدًا بالماء الدافئ. صبغ الشعر بالقهوة صبغ الشعر بالقهوة المكونات: ½ كوب من مسحوق القهوة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

كمية قليلة من الماء.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: اخلطي القهوة مع زيت الخروع وزيت جوز الهند جيدًا.

ق مي بإضافة الماء حسب الحاجة حتى تتكون عجينة متماسكة بنفس قوام الصبغة التي تضعينها على شعرك.

ادخلي الخليط السابق الميكروويف لمدة لا تتجاوز العشر ثوانِ.

قومي تمشيط الشعر وتقسميه لأجزاء وبعدها وزعي الخليط على الشعر باستخدام فرشاة التلوين أو فرشاة الصبغة.

اتركي الخليط على الشعر لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين.

اغسلي شعرك بالماء والشامبو وبعدها ضعي عليه البلسم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصبغي شعرك بنفسك باللون البني المحمر في المنزل بمكون طبيعي لشعر جذاب وجميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.