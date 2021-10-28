التهاب الجيوب الانفية من الامراض الشائعة اللي كتير من الاشخاص بيعانوا منها وخصوصا في التوقيت ده من السنة مع تغيير المواسم ، وبتسبب اعراض كتير زي الصداع, انسداد الانف, نزيف الانف, ضعف حاسة الشم والتذوق ، وغيرها من الاعراض المزعجة والمؤلمة ، وللتخلص من الاعراض دي هنشارك معاكم النهاردة طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الانفية.
طرق طبيعية لعلاج التهاب الجيوب الانفية:
1- تنضيف الانف:
تنضيف الانف بيساعد على الحفاظ على رطوبة الممرات الانفية وتقليل الالتهاب وتخفيف الاحتقان الانفي ، وده بيتم عن طريق محلول محلي تقدري تعمليه بنفسك في البيت بطريقة بسيطة عن طريق خلط ½ معلقة صغيرة ملح مع ½ معلقة صغيرة من صودا الخبز في 100 مل ماية ، حطي الخليط في ازازة بقطارة او سبراي ، ورشي الخليط جوه الانف مع امالة الراس للخلف ، كرري الطريقة دي من 2 – 3 مرات يوميا.
2- استنشاق البخار:
استنشاق البخار يعتبر من العلاجات المنزلة الفعالة لعلاج مشكلة الجيوب الانفية ، بتساعد على تخفيف آلام الجيوب الانفية وفتح الممرات الانفية ، كل اللي هتعمليه بس حطي ماية مغلية في طبق كبير ، وهاتي فوطة غطي راسك بيها وابدأي استنشقي البخار لمدة 10 دقايق بس ، كرري الطريقة دي من 2 – 3 مرات يوميا.
3- كمادات ماية دافية:
تسخين منطقة الجيوب الانفية ممكن انها تساعد على تخفيف المخاط وتقليل الالم الناتج عن الضغط على الجيوب الانفية ، كل اللي هتعمليه اغمسي قطعة قماش او فوطة في ماية دافية مايلة للحرارة ، اعصريها وحطيها على جسر الانف والخدين لمدة من 5 – 10 دقايق ، كرري الطريقة دي من 2 – 3 مرات في اليوم.
4- زيت اللافندر:
زيت اللافندر بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وخصائص مطهرة ، بتساعد على تخفيف الم الجيوب الانفية ، كل اللي هتعمليه هاتي طبق كبير حطي فيه ماية مغلية وضيفي لها من 3 – 7 نقط من زيت اللافندر ، غطي راسك بفوطة وابدأي استنشقي البخار اللي طالع من الماية لمدة متزدش عن دقيقتين بس في المرة الواحدة ، يعني تعملي دقيقتين وتكرري دقيقتين كمان وهكذا.
5- زيت النعناع:
زيت النعناع كمان من الزيوت اللي بتحتوي على خصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا والفيروسات والتشنج ، واللي ثبت انها بتقلل المخاط وبتساعد على التخلص من التهاب الجيوب الانفية ، بنفس الطريقة اللي فاتت في طبق كبير حطي ماية مغلية وضيفي لها من 3 – 7 نقط من زيت النعناع ، غطي راسك بفوطة واستنشقي البخار لمدة دقيقتين بس لكل مرة ، كرري الطريقة دي من 2 – 3 مرات في اليوم ، كمان تقدري تستنشقي زيت النعناع نفسه بشكل مباشر.
6- زيت الكافور:
زيت الكافور بيحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومطهرة ومضادة للاحتقان واللي ثبت انها بتساعد على علاج التهاب الجيوب الانفية ، نفس الطرق اللي فاتت ، ماية مغلية في طبق كبير وضيفي لها من 3 – 7 نقط من زيت الكافور ، غطي راسك بفوطة واستنشقي البخار لمدة 10 دقايق ، كرري الطريقة دي من 2 – 3 مرات في اليوم.
7- خل التفاح:
خل التفاح بيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ويعتبر مصدر جيد لفيتامين A, B1, B12, الكاسيوم, والمغنيسيوم اللي بتساعد على علاج التهاب الجيوب الانفية ، وتخفيف المخاط وتنضيف الممرات الانفية ، كل اللي هتعمليه هتضيفي 2 معلقة صغيرة من خل التفاح في كوباية ماية دافية ، واشربيه من 2 – 3 مرات في اليوم.
8- شرب سوائل كتير:
اشربي سوائل كتير زي الماية, العصاير, وحتى الشوربة ، لانها بتساعد على اذابة المخاط وطرده من الانف بسهولة اكتر ، مع تجنب المشروبات اللي بتحتوي على كافيين زي الشاي والقهوة.
9- جهاز ترطيب الهوا:
البخار اللي بيطلع من جهاز ترطيب الهوا بيساعد على ترطيب المكان ، واستنشاق الهوا الناتج منه بيساعد على التخلص من المخاط وفتح الممرات الانفية ، وبننصحك تشغلي الجهاز ده بالليل قبل النوم لنتايج افضل.
بالاضافة للاكل الصحي, تجنب التدخين, والنوم كويس.
ايه اللي هيحصل لجسمك لو شربتي الكمية المناسبة من الماية كل يوم
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