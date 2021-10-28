حلي ليالي لبنان بالقشطة بدون فرن بمكونات بسيطة والطعم روعة

حلي ليالي لبنان البارد، تعتبر ليالي لبنان من الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص كما أنهت تتسم بانها قليلة التكلفة ويتم تحضيرها بشكل سريع للغاية وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير حلى ليالي لبنان. مقادير تحضير حلى ليالي لبنان بالقشطة: مقادير تحضير حلى ليالي لبنان بالقشطة: تتسم المقادير بأنها سهلة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير حلى ليالي لبنان بالقشطة: أربعة أكواب من الحليب السائل.

كأس من السميد.

ربع كأس من السكر.

حبتان من المستكة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من مياه الورد.

علبة من القشطة.

نصف كأس من الفستق الحلبي.

ملعقة صغيرة من لون الطعام.

كأس من القطر. طريقة تحضير حلى ليالي لبنان بالقشطة: طريقة تحضير حلى ليالي لبنان بالقشطة: تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة وغير مكلفة على الإطلاق ومن خلال السطور الآتية سيتم التعرف على طريقة التحضير: الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلاً من الحليب والسكر مع المستكة ومياه الورد. يتم رفع الخليط على النار ثم يتم تركه لحين الغليان ثم يتم إضافة السميد الناعم إلى الخليط ويتم التقليب باستخدام الملعقة الخشبية حتى الغليان لحين أن يظهر إليكم خليط كثيف. الحصول على طبق من البايركس ويتم وضع الخليط فيه ثم يتم تركه جانباً لحين أن يبرد بصورة نهائية. القيام بوضع طبقة كثافتها متوسطة من القشطة على السميد ثم يتم وضع الطبق في الثلاجة. بعد ذلك يتم ترك الطبق في الثلاجة لمدة ساعتين لحين أن يتماسك الخليط. يتم وضع صبغة الحلوى على القطر مع التقليب ثم يتم وضع القطر على سطح الإناء. بعد ذلك يتم وضع كمية من الفستق الحلبي المجروش على الطبق ويتم تقديمه وبالهناء على الجميع. طريقة تحضير القطر: أولاً يتم إحضار كلاً من ملعقتان من السكر وكوب ونصف من المياه مع ملعقة من عصير الليمون ومياه الزهر. الحصول على إناء ويتم وضع فيه السكر والمياه مع التقليب لحين أن يذوب السكر. بعد ذلك يتم تخفيف النار مع ترك الخليط لحين أن يغلي. طريقة تحضير القطر:

حلي ليالي لبنان البارد، تعتبر ليالي لبنان من الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص كما أنهت تتسم بانها قليلة التكلفة ويتم تحضيرها بشكل سريع للغاية وترغب الكثير من السيدات في التعرف على طريقة تحضيرها ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على طريقة تحضير حلى ليالي لبنان. مقادير تحضير حلى ليالي لبنان بالقشطة: مقادير تحضير حلى ليالي لبنان بالقشطة: تتسم المقادير بأنها سهلة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير حلى ليالي لبنان بالقشطة: أربعة أكواب من الحليب السائل.

كأس من السميد.

ربع كأس من السكر.

حبتان من المستكة المطحونة.

ملعقتان كبيرتان من مياه الورد.

علبة من القشطة.

نصف كأس من الفستق الحلبي.

ملعقة صغيرة من لون الطعام.

كأس من القطر. طريقة تحضير حلى ليالي لبنان بالقشطة: طريقة تحضير حلى ليالي لبنان بالقشطة: تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة وغير مكلفة على الإطلاق ومن خلال السطور الآتية سيتم التعرف على طريقة التحضير: الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلاً من الحليب والسكر مع المستكة ومياه الورد. يتم رفع الخليط على النار ثم يتم تركه لحين الغليان ثم يتم إضافة السميد الناعم إلى الخليط ويتم التقليب باستخدام الملعقة الخشبية حتى الغليان لحين أن يظهر إليكم خليط كثيف. الحصول على طبق من البايركس ويتم وضع الخليط فيه ثم يتم تركه جانباً لحين أن يبرد بصورة نهائية. القيام بوضع طبقة كثافتها متوسطة من القشطة على السميد ثم يتم وضع الطبق في الثلاجة. بعد ذلك يتم ترك الطبق في الثلاجة لمدة ساعتين لحين أن يتماسك الخليط. يتم وضع صبغة الحلوى على القطر مع التقليب ثم يتم وضع القطر على سطح الإناء. بعد ذلك يتم وضع كمية من الفستق الحلبي المجروش على الطبق ويتم تقديمه وبالهناء على الجميع. طريقة تحضير القطر: أولاً يتم إحضار كلاً من ملعقتان من السكر وكوب ونصف من المياه مع ملعقة من عصير الليمون ومياه الزهر. الحصول على إناء ويتم وضع فيه السكر والمياه مع التقليب لحين أن يذوب السكر. بعد ذلك يتم تخفيف النار مع ترك الخليط لحين أن يغلي. طريقة تحضير القطر:

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