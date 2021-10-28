اصنعي بنفسك كريم طبيعي لترطيب البشرة بطريقة سهلة للحصول على بشرة مثالية

كريم طبيعي لترطيب البشرة أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من السيدات ممن يعانون من جفاف البشرة خاصة في فصل الشتاء، ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يعد ترطيب البشرة والجسم بشكل عام من أهم خطوات العناية بالبشرة، ويبحث الكثير من السيدات عن أفضل المنتجات الطبيعية لاستخدامها بطريقة أمنة على البشرة للحفاظ على نضارة البشرة وجعلها أكثر حيوية وصحة، وسنتكلم معكم اليوم من خلال موقعنا عن طريقة عمل أفضل الكريمات المرطبة للبشرة بطريقة سهلة وبسيطة في المنزل.

كريم طبيعي لترطيب البشرة

تحتاج البشرة والجسم بشكل عام لترطيب مكثف وروتين يومي للحفاظ على صحة البشرة وجعلها أكثر حيوية ونضارة، كما أنه يحمي البشرة بشكل كبير من ظهور حب الشباب وجفاف البشرة، كما يساعد كثيرا ترطيب البشرة في تجديد الخلايا وجعل البشرة أكثر إشراقا، وتقلل بشكل كبير ظهور علامات التقدم في العمر التي يعاني منها الكثير وتتسبب في جعل مظهر البشرة غير صحي.

كريم جل الصبار لترطيب البشرة

احصلي من خلال هذا الكريم الطبيعي على بشرة ناعمة وصحية ومظهر أكثر نضارة، وإليكم مكونات هذا الكريم التي تتمثل في كلا من:

حوالي مقدار ربع كوب من جل الصبار.

مقدار ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو.

عدد 2 ملعقة من زيت جوز الهند.

مقدار ربع كوب من زيت اللوز.

قطرات صغيرة من زيت اللافندر.

طريقة تحضير كريم جل الصبار لترطيب البشرة

إليكم الآن طريقة تحضير كريم جل الصبار من خلال خطوات سهلة وبسيطة تتمثل في كلا من: