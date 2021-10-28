إليكِ طريقة تحضير مخلل اللفت المقرمش لأخر واحدة بأسهل الخطوات

مخلل اللفت له مذاق رائع، ويحبه العديد من الأشخاص، كما أنه لا يمكن الاستغناء عنه، كذلك يتم تناوله بجوار كافة المأكولات، كما أن مخلل اللفت من بين المخللات الأخرى الشهية، حيث أن هناك مخلل الليمون، وكذلك مخلل الخيار، وغيرهم من المخللات الأخرى، هذا بجانب أن مخلل اللفت يكون من جملة المقبلات في دول عربية عديدة، وأيضاً شائعين في كل أنحاء العالم، وبالأخص في بلاد الشام والعراق، كذلك أن العديد يفضل تناوله مع الوجبات الرئيسية، بالأخص بجانب مختلف أنواع المحاشي، كذلك أن له فوائد عدة تعود على الفرد بالنفع، حيث أنه يشتمل على فيتامينات عدة ومعادن هامة، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ. مكونات مخلل اللفت حبة واحدة من الشمندر.

ربع كوب من الملح البحري.

ثلاثة أكواب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

كيلوغرام من اللفت. خطوات تحضير مخلل اللفت في البداية قومي بتقطيع حبات اللفت وذلك لشرائح.

بعد ذلك قومي بوضع حبات اللفت في العبوات التي سوف تقومي بتخزينه بها، ومن ثم قومي بوضع شرائح الشمندر الأحمر مع شرائح اللفت بالعبوات.

بعدها قومي بوضع كلاً من الماء، والسكر، بجانب الملح في قدر معدني واستمري في التقليب، ومن ثم قومي بوضعه على النار إلي أن يتم مرور حوالي ثلاث دقائق فحسب، ومن ثم قومي بتركه بعد ذلك حتى يهدأ.

قومي بوضع خليط الماء والملح، والسكر، بعبوات اللفت ومن ثم قومي بتغطية سطح العبوات بواسطة كيس المخلل.

قومي بعد ذلك بإغلاق العبوات جيداً ومن ثم اتركيه ما يقرب من حوالي ثلاثون يوماً إلى أن ينضج اللفت، وهكذا تكونين قد قمتِ بتحضير مخلل اللفت بكل سهولة وبأبسط التكاليف، وكذلك بأسهل الطرق والخطوات. أسرار مخلل اللفت فيما يلي أبرز وأهم النكات والأسرار الخاصة بمختلف اللفت: استخدمي ملح تخليل نقي أو صخري ليس به يود، حيث أن اليود يقوم بجعل لون اللفت غامقًا.

قومي بفرك حبات اللفت بواسطة فرشاة الخضروات أسفل الماء الجاري، حتى تتخلصي من كافة الأوساخ أو الأتربة التي هي عالقة بها، إذ أنه من الممكن أن تشتمل الأوساخ على البكتيريا. الوسوم

مخلل اللفت له مذاق رائع، ويحبه العديد من الأشخاص، كما أنه لا يمكن الاستغناء عنه، كذلك يتم تناوله بجوار كافة المأكولات، كما أن مخلل اللفت من بين المخللات الأخرى الشهية، حيث أن هناك مخلل الليمون، وكذلك مخلل الخيار، وغيرهم من المخللات الأخرى، هذا بجانب أن مخلل اللفت يكون من جملة المقبلات في دول عربية عديدة، وأيضاً شائعين في كل أنحاء العالم، وبالأخص في بلاد الشام والعراق، كذلك أن العديد يفضل تناوله مع الوجبات الرئيسية، بالأخص بجانب مختلف أنواع المحاشي، كذلك أن له فوائد عدة تعود على الفرد بالنفع، حيث أنه يشتمل على فيتامينات عدة ومعادن هامة، بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ. مكونات مخلل اللفت حبة واحدة من الشمندر.

ربع كوب من الملح البحري.

ثلاثة أكواب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

كيلوغرام من اللفت. خطوات تحضير مخلل اللفت في البداية قومي بتقطيع حبات اللفت وذلك لشرائح.

بعد ذلك قومي بوضع حبات اللفت في العبوات التي سوف تقومي بتخزينه بها، ومن ثم قومي بوضع شرائح الشمندر الأحمر مع شرائح اللفت بالعبوات.

بعدها قومي بوضع كلاً من الماء، والسكر، بجانب الملح في قدر معدني واستمري في التقليب، ومن ثم قومي بوضعه على النار إلي أن يتم مرور حوالي ثلاث دقائق فحسب، ومن ثم قومي بتركه بعد ذلك حتى يهدأ.

قومي بوضع خليط الماء والملح، والسكر، بعبوات اللفت ومن ثم قومي بتغطية سطح العبوات بواسطة كيس المخلل.

قومي بعد ذلك بإغلاق العبوات جيداً ومن ثم اتركيه ما يقرب من حوالي ثلاثون يوماً إلى أن ينضج اللفت، وهكذا تكونين قد قمتِ بتحضير مخلل اللفت بكل سهولة وبأبسط التكاليف، وكذلك بأسهل الطرق والخطوات. أسرار مخلل اللفت فيما يلي أبرز وأهم النكات والأسرار الخاصة بمختلف اللفت: استخدمي ملح تخليل نقي أو صخري ليس به يود، حيث أن اليود يقوم بجعل لون اللفت غامقًا.

قومي بفرك حبات اللفت بواسطة فرشاة الخضروات أسفل الماء الجاري، حتى تتخلصي من كافة الأوساخ أو الأتربة التي هي عالقة بها، إذ أنه من الممكن أن تشتمل الأوساخ على البكتيريا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إليكِ طريقة تحضير مخلل اللفت المقرمش لأخر واحدة بأسهل الخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.