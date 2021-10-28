اصنعي بنفسك كريم الزبادي والليمون لتبييض البشرة ونتائج سوف تبهرك في دقائق

كريم الزبادي والليمون ، من أروع الكريمات الطبيعية التي تحافظ على نضارة البشرة وتخفي الهالات السوداء حول العين، ويعمل على ترطيب وتنعيم الجلد ويلطف البشرة، ويحارب الشيخوخة المبكرة التي تجعل مظهر الوجه مشوه، وكثير من السيدات يفضلون استخدامه لأنه أمن تماماً على البشرة ولا يسبب حساسية الجلد، وهو أفضل من الكريمات الأخرى التي تباع في الصيدليات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الزبادي والليمون السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم الزبادي والليمون السحري مكونات كريم الزبادي والليمون السحري سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية المفيدة لصحة البشرة وهى كالتالي:- ملعقتين من عصير الليمون. علبة من الزبادي. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقتين من ماء الورد. ملعقة صغيرة من العسل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الزبادي والليمون السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل طبيعي وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير ونضع الزبادي، وعصير الليمون ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً.

ثم نضيف النشا، وماء الورد ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط مع بعض.

ثم نضيف العسل، وزيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي وندلك برفق لمدة ٢٠ دقيق حتى يتغلغل الكريم داخل مسام البشرة.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ونكرر وضع الكريم مرة واحدة قبل النوم حتى نحصل على أروع النتائج، واستمتعي ببشرة بيضاء وخدود ممتلئ وجميلة. فوائد كريم الزبادي والليمون للبشرة يحتوي الكريم على عدة فوائد طبيعية تساعد على منح البشرة النضارة والنعومة الكاملة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة. كما يعمل على توحيد لون البشرة بشكل رائع. يقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب فيه. يمنح البشرة المرونة ويشد ترهلات الجسم ويزيل التجاعيد بشكل رائع. يساعد على ترطيب وتغذية البشرة الجافة ويزيد من نضارتها. يعطي للوجه اللمعان والنعومة ويجعله أصغر سناً. كما يعمل على محاربة البكتيريا وفطريات التي تتراكم على البشرة نتيجة عوامل الطبيعية الضارة. كما يزيل الاسمرار من البشرة بشكل رائع من أول استعمال. الوسوم

كريم الزبادي والليمون ، من أروع الكريمات الطبيعية التي تحافظ على نضارة البشرة وتخفي الهالات السوداء حول العين، ويعمل على ترطيب وتنعيم الجلد ويلطف البشرة، ويحارب الشيخوخة المبكرة التي تجعل مظهر الوجه مشوه، وكثير من السيدات يفضلون استخدامه لأنه أمن تماماً على البشرة ولا يسبب حساسية الجلد، وهو أفضل من الكريمات الأخرى التي تباع في الصيدليات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الزبادي والليمون السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم الزبادي والليمون السحري مكونات كريم الزبادي والليمون السحري سوف نتعرف على مكونات الكريم الطبيعية المفيدة لصحة البشرة وهى كالتالي:- ملعقتين من عصير الليمون. علبة من الزبادي. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقتين من ماء الورد. ملعقة صغيرة من العسل. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الزبادي والليمون السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل طبيعي وهى كما يلي:- نحضر وعاء صغير ونضع الزبادي، وعصير الليمون ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً.

ثم نضيف النشا، وماء الورد ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط مع بعض.

ثم نضيف العسل، وزيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريم تماماً.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي وندلك برفق لمدة ٢٠ دقيق حتى يتغلغل الكريم داخل مسام البشرة.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، ونكرر وضع الكريم مرة واحدة قبل النوم حتى نحصل على أروع النتائج، واستمتعي ببشرة بيضاء وخدود ممتلئ وجميلة. فوائد كريم الزبادي والليمون للبشرة يحتوي الكريم على عدة فوائد طبيعية تساعد على منح البشرة النضارة والنعومة الكاملة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- يساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة. كما يعمل على توحيد لون البشرة بشكل رائع. يقلل من ظهور النمش والبقع السوداء التي تجعل مظهر الوجه غير مرغوب فيه. يمنح البشرة المرونة ويشد ترهلات الجسم ويزيل التجاعيد بشكل رائع. يساعد على ترطيب وتغذية البشرة الجافة ويزيد من نضارتها. يعطي للوجه اللمعان والنعومة ويجعله أصغر سناً. كما يعمل على محاربة البكتيريا وفطريات التي تتراكم على البشرة نتيجة عوامل الطبيعية الضارة. كما يزيل الاسمرار من البشرة بشكل رائع من أول استعمال.

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