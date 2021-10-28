بدون سلق طريقة تخليل الليمون المعصفر والعادي ومن غير ما تيهرى منك طعمة روعة

تخليل الليمون المعصفر والعادي، تخليل الليمون من الطرق التي يتبعها العديد من الناس لحفظه لمدة طويلة خاصة أن الليمون المخلل اللاذع يضيف إلي الطعام مذاق رائع، فهو يعد من المقبلات التي تتنوع أشكالها فمنها الجزر المخلل و اللفت والقرنبيط والخيار والليمون، يمكن تناول الليمون المخلل مع العديد من الوجبات مثل المسقعة والطبيخ بشكل عام والفول، ويمكن تخليل الليمون في المنزل دون الحاجة لشرائه بطريقة بسيطة.

تخليل الليمون المعصفر والعادي

طرق تخليل الليمون

مقادير تخليل الليمون

6 ملاعق صغيرة كمون6

6 ملاعق صغيرة عصفر

1/8 كوب ملح طعام

10 حبات ليمون

عصير 10 حبات ليمون

6 ملاعق صغيرة زيت زيتون

لتحضير الليمون المخلل نضع الكمون مع الملح والعصفر في وعاء مناسب ونقلبهم معا، ثم نغسل الليمون جيدا ونتركه حتي يجف من ماء الغسل.

نشرط الليمون بالسكينة علي شكل حرف x، ثم نحضر برطمان زجاجي ونرص الليمون فيه بحيث تكون طبقة من الليمون بعدها طبقة من الملح.

ونرص طبقات مختلفة حتي تنتهي الكمية ثم نسكب عصير الليمون علي البرطمان ونغطي الوجه بزيت الزيتون.

نترك البرطمان الزجاجي بدون فتحه لمدة 28 يوم ثم نفتحه ويقدم مع الطعام ويوضع البرطمان في الثلاجة لحفظه لأطول فترة ممكنة.

طريقة تحضير

الليمون المخلل بحبة البركة

مقادير الليمون المخلل بحبة البركة

¼ كوب حبة بركة

2 ملعقة عصفر أو زعفران

فلفل أحمر حار

1 لتر عصير ليمون

2 ملعقة صغيرة ملح طعام خشن

كيلو ليمون

طريقة تحضير

لتحضيره نغسل الليمون بالماء جيدا لنزيل أي أتربة عالقة به ثم نتركه ليجف في الهواء، ونستخدم السكينة في عمل علامة x في كل ليمونة حتي تتشرب العصير الذي سوف يسكب عليها.

نضع في طبق الملح مع العصفر وحبة البركة ثم نخلطهم جيدا ونضع في كل ليمونة من خلال الفتحة التي علي شكل حرف x جزء من الخليط.

في برطمان زجاجي نرص الليمون المحشي ثم تصب عصير الليمون عليه ونضع الفلفل الأحمر الحار ونضيف خليط الملح والعصفر وحبة البركة المتبقي عليه ونغلق البرطمان لمدة 30 يوم ويقدم.