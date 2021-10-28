طريقة عمل المعمول السعودي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

- 1/2
- 2/2
المعمول السعودي ، يعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، ويمكن عملها في المنزل بكل سهولة ولا تأخذ الكثير من الوقت لعملها، وتعتبر من الحلويات التي تذوب من في الفم، وتعتبر هشة وخفيفة، وتختلف طريقة تحضيره من بلد إلى آخر، ويمكن عمله بحشوات عديدة ومختلفة، حيث أنها يقبل عليها الناس في المناسبات والاعياد والافراح، وتعتقد بعض السيدات أن طريقة تحضيره صعبة ولا يمكنهم عملها بل بالعكس من أسهل الطرق، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل المعمول السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل المعمول السعودي
يحتوي المعمول السعودي اللذيذ على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- ٢ كوب وربع من الطحين الأبيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- مقدار نصف كوب من الزبدة السائلة.
- ربع كوب من السمنة السائلة.
- بيضة كبيرة الحجم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
هناك بعض المكونات لعمل حشوة المعمول وهي كالتالي:-
- عجينة من التمر الطرية.
- قرفة مطحونة.
- سكر ناعم بودرة للتزيين.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-
- لتحضير العجينة نقوم بتحضير إناء ونضع به الطحين والبيكنج بودر ورشة الملح والهيل والسكر ونقلب المكونات جيداً.
- نقوم بإضافة السمنة والزبدة ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة.
- قومي بتحضير طبق بيضة والفانيليا ونخفقها جيداً ثم نضيفها على العجينة ونعجن جيداً.
- لتحضير الحشوة نقوم بتحضير إناء ونضع به التمر والقرفة ونعجنهم جيداً.
- نقوم بتحضير القالب الخاص ونرش مداخله القليل من ونضع بها قطعة من العجين ونجوفها من الداخل ونضع بها الحشو ونغلقها ونضعها جانباً.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ١٨٠ درجة مئوية حتي تسخن.
- تحضير صينية ونرص بها المعمول وتدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة.
- نخرج الصينية من الفرن عندما تأخذ اللون الذهبي ونرش عليها السكر الناعم وعندما تبرد نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
الوسوم
المعمول السعودي ، يعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، ويمكن عملها في المنزل بكل سهولة ولا تأخذ الكثير من الوقت لعملها، وتعتبر من الحلويات التي تذوب من في الفم، وتعتبر هشة وخفيفة، وتختلف طريقة تحضيره من بلد إلى آخر، ويمكن عمله بحشوات عديدة ومختلفة، حيث أنها يقبل عليها الناس في المناسبات والاعياد والافراح، وتعتقد بعض السيدات أن طريقة تحضيره صعبة ولا يمكنهم عملها بل بالعكس من أسهل الطرق، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل المعمول السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.مكونات عمل المعمول السعودي
يحتوي المعمول السعودي اللذيذ على بعض المكونات وهي كالتالي:-
- ٢ كوب وربع من الطحين الأبيض.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- مقدار نصف كوب من الزبدة السائلة.
- ربع كوب من السمنة السائلة.
- بيضة كبيرة الحجم.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
هناك بعض المكونات لعمل حشوة المعمول وهي كالتالي:-
- عجينة من التمر الطرية.
- قرفة مطحونة.
- سكر ناعم بودرة للتزيين.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-
- لتحضير العجينة نقوم بتحضير إناء ونضع به الطحين والبيكنج بودر ورشة الملح والهيل والسكر ونقلب المكونات جيداً.
- نقوم بإضافة السمنة والزبدة ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة.
- قومي بتحضير طبق بيضة والفانيليا ونخفقها جيداً ثم نضيفها على العجينة ونعجن جيداً.
- لتحضير الحشوة نقوم بتحضير إناء ونضع به التمر والقرفة ونعجنهم جيداً.
- نقوم بتحضير القالب الخاص ونرش مداخله القليل من ونضع بها قطعة من العجين ونجوفها من الداخل ونضع بها الحشو ونغلقها ونضعها جانباً.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ١٨٠ درجة مئوية حتي تسخن.
- تحضير صينية ونرص بها المعمول وتدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة نصف ساعة.
- نخرج الصينية من الفرن عندما تأخذ اللون الذهبي ونرش عليها السكر الناعم وعندما تبرد نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المعمول السعودي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.