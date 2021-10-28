طريقة عمل المعمول السعودي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة

المعمول السعودي ، يعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، ويمكن عملها في المنزل بكل سهولة ولا تأخذ الكثير من الوقت لعملها، وتعتبر من الحلويات التي تذوب من في الفم، وتعتبر هشة وخفيفة، وتختلف طريقة تحضيره من بلد إلى آخر، ويمكن عمله بحشوات عديدة ومختلفة، حيث أنها يقبل عليها الناس في المناسبات والاعياد والافراح، وتعتقد بعض السيدات أن طريقة تحضيره صعبة ولا يمكنهم عملها بل بالعكس من أسهل الطرق، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل المعمول السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل المعمول السعودي

يحتوي المعمول السعودي اللذيذ على بعض المكونات وهي كالتالي:-

٢ كوب وربع من الطحين الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

نصف كوب من السكر الناعم.

مقدار نصف كوب من الزبدة السائلة.

ربع كوب من السمنة السائلة.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات الحشوة

هناك بعض المكونات لعمل حشوة المعمول وهي كالتالي:-

عجينة من التمر الطرية.

قرفة مطحونة.

سكر ناعم بودرة للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المعمول السعودي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-