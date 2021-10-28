معجزة كريم الخميرة وماء الورد لنفخ وتوريد الخدود وتبيض فوري للمناطق الغامقة بالجسم

معجزة كريم الخميرة وماء الورد لنفخ وتوريد الخدود، ملعقة واحدة من الخميرة للتخلص من التجاعيد المتواجدة في الوجه ونفخ طبيعي لخدي الوجه وتلك الملعقة من مكون الخميرة تمتلك في تركيبتها الداخلية الطبيعية الكثير من الفوائد والمواد الطبيعية والتي تعمل على التحسين من خصائص البشرة، وجعلها بأفضل ملمس، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات الأساسية والتي تدخل في تركيب خلطة طبيعية يتم تطبيقها على البشرة لنفخ الخدود، وكذلك نتعرف على أهم طريقة لخلط تلك المواد لعمل أفضل الخلطات للعناية بالبشرة.

معجزة كريم الخميرة وماء الورد لنفخ وتوريد الخدود

الخميرة من المكونات التي لها فوائد عديدة تعود شل إيجابي على البشرة، والخميرة يتم إدخالها مع عدد من المكونات الأخرى وتلك المكونات تعمل على التحسين من مستوى نضارة البشرة، كما أنها تعد محفزة لعمل تجديد لخلايا الجلد، حيث يعتبر الجلد من أهم ما يجب الاعتناء به بشكل كامل، ومن أهم المكونات التي تدخل في التركيب لهذه الوصفة ما يلي:

ملعقة واحدة من الخميرة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من النشا.

قطرات ليمون.

ماء الورد

بيضة واحدة.

طريقة تحضير هذه الوصفة:

الوصفة من الممكن أن يتم تحضيرها من خلال الاستعمال لوعاء نظيف نقوم فيه بوضع البيضة مع الاستمرار في تحريكها وبعد إسالتها تتم الإضافة الخميرة، وبعد ذلك يسهل مزجها مع المكونات الأخرى المتواجدة حيث أن المكونات لا بد وأن تكون ممتزجة امتزاج تام، وبعد القيام بتحضير هذا الماسك لا بد من أن يتم تطبيقه على الوجه وبكل سهولة حيث يتطلب الأمر أن نستخدم فرشاة صغيرة لتوزيع الماسك على البشرة، ومن الممكن أن يتم التطبيق لتلك الوصفة بشكل يومي حيث يعمل الماسك على النفخ للخدين وإكسابهما المظهر الممتلئ الناعم، وتوريد الخدود حيث أن هذا يعمل على تنشيط الدورة الدموية بالوجه، كما أنه مفيد للغاية في منح البشرة المزيد من النضارة والجمال، كما يزيد من مقاومة الجلد للبكتيريا والجفاف.

كريم الخميرة مع الزبادي

الخميرة مع الزبادي وزيت الزيتون من أهم الوصفات التي تعزز من امتلاء الخدين وتوريدهما، وتعتبر تلك الخل من بين أكثر الخلطات التي تعمل على التحسين من شكل الوجه، كما أنها من الخلطات المبيضة.