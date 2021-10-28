كيفية تحضير بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل السحلب في المنزل، يعد السحلب من المشروبات الشتوية التي يكثر تناولها والقبول عليها في فصل الشتاء، لأنها من المشروبات التي تعطي طاقة، كما أنها تحتوي علي الكثير من الفوائد الهامة وخصتا للأطفال، حيث يعمل السحلب علي تغذية الطفل وبناء العظام، كما أن السحلب له دور مهم في علاج أمراض العظام، كما يحمي من أوجاع العمود الفقري والمفاصل، ويساعد علي الوقاية من الروماتيزم وهشاشة العظام، كما أن السحلب يحتوي علي نسبة كبيرة من الكالسيم، حيث تعد من فوائد السحلب أيضاً انه مفيد في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع، كما يساعد علي تقليل التوتر ومفيد في تحسين من الحالة المزاجية، وسوف نوضح من خلال مقالنا هذا كيفية عمل بودرة السحلب في المنزل وكيفية التحضير.

قومي بتحضير اثنين كوب من الحليب. أضيفي كمية من السكر حسب الرغبة. اثنين ملعقة كبيرة من جوز الهند. ست ملاعق كبيرة من السحلب. اثنين ملعقة صغيرة من الزبيب. اثنين ملعقة صغيرة من المكسرات. ضعي كمية صغيرة من القرفة حسب الرغبة.

قومي بوضع الحليب السائل علي النار في إناء عميق علي درجة حرارة متوسطة ليست عالية ولا منخفضة.

قومي بإضافة كلاً من السكر علي الحليب ويترك حتي يتم الذوبان.

عليك بإضافة السحلب إلى الحليب تدريجيا مع الاستمرار في التقليب حتي يصبح قوام الكثيف.

يتم ترك السحلب علي النار حتي الغليان لمدة ثلاث دقائق.

قومي بتزين السحلب بالمكسرات المتنوعة وجوز الهند والزبيب ورشة قرفة.

مقادير طريقة عمل بدرة السحلب في المزلكيفية تحضير عمل بدرة السحلب في المنزل

كيفية عمل السحلب بطريقة أخري:

مقادير عمل السحلب بطريقة سورية في المنزل:

نصف كوب من الحليب كامل الدسم. اثنين ملعقة من النشا. باكو فانيليا. قومي بوضع سكر حسب الرغبة. قرفة. مكسرات.

طريقة التحضير:

عليك القيام بوضع الحليب السائل مع النشا في إناء عميق علي نار متوسطة، وقومي بتقليب مع بعضهم حتي الذوبان، ثم قومي بإضافة السكر، مع الفانيليا وقومي بتقليبهم جيداً، حتي يتم الحصول علي قوام سميك، قومي برفع السحلب من علي النار، ثم ضعيه في أكواب وقومي بتزينه بالمكسرات والقرفة وجوز الهند.