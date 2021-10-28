كنز رباني لتفتيح البشرة: من مكونات طبيعية ونتائج فورية مبهرة2021

نقدم لكم كنز رباني لتفتيح البشرة ، حيث يعد من اقوي الكريمات التي تعمل علس تفتيح البشرة من اول استخدام للماسك، ويفضل استخدام الماسك في المساء للحصول علي افضل نتائج فورية للتفتيح الرهيب للبشرة دون تكلفة ولا تعب ولا اضرار جانبية ونتائج مبهرة بشكل لا يصدق، حيث يتكون الكنز الرباني الرهيب في التفتيح من مكونات طبيعية 100% تساعد بشكل كبير علي حل جميع مشاكل البشرة فوري، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كنز رباني لتفتيح البشرة من مكونات طبيعية ونتائج مبهرة فورية دون تكلفة2021.

مكونات عمل كنز رباني لتفتيح البشرة بكل سهولة للحصول علي بشرة مثالية

سوف نقدم لكم بعض المكونات الطبيعية التي سوف نستخدمها لعمل الكنز الرباني الرهيب في تبيض البشرة بكل سهولة جون تكلفة وهي كما يلي:-

ثلاث معالق من الزبادي.

معلقتين من الحليب.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقتين من زيت الزيتون.

معلقة من زيت الورد.

ماء ورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة بسيطة جدا لتحضير الكنز الرهيب للتفتيح البشرة من اول استخدام وتفتيح خرافي جدا ودون اضرار جانبية وهي كالاتي:-

نحضر إناء عميق ثم نضع بداخلة الزبادي والحليب والنشا ونخلطهم جيدا حتي تتجانس المكونات. ثم نضيف زيت الزيتون وزيت الورد مع التقليب المستمر للخليط حتي تتجانس المكونات جيدا. ثم نضيف عصير الليمون وماء الورد ونقلب بكل سهولة حتي يصبح خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستخدام

نتعرف الان علي طريقة بسيطة وسهلة جدا للكيفية استخدام الخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي افضل نتائج بطريقة صحيحة ونتائج مبهرة وهي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء حتي تصبح نظيفة تماما وليس بها اي شيء مثل الكريمات.

ثم نضع طبقة من الخليط علي البشرة بتساوي حتي نغطي الوجه تماما.

ثم نترك الخليط علي البشرة لمدة 20 دقيقة ثم نغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ.

نكرر العملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج بفضل الله.

فوائد الكنز الرباني الرهيب علي البشرة ونتائجه المبهرة

سوف نقدم لكم البوم بعض الفوائد الخاصة بالكنز الرهيب في تفتيح الفوري للبشرة بكل سهولة وكيفية الاستفادة من الخليط بطريقة صحيحة وهي كما يأتي:-

يعمل علي علاج البقع الداكنة والهالات السوداء فوري.