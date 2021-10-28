أسرار وتكات بلح الشام المقرمش بطريقة سهلة وسريعة ولذيذة جدا

أسرار وتكنيك عمل بلح الشام في المنزل، يعتبر طبق بلح الشام من الأطباق الشرقية التي تعود أصولها إلى سوريا وبلاد الشام، وكان أول ظهور ل طبق بلح الشام كان في بلاد الشام، لذلك أطلق عليه هذا الإسم، لأن صانع الحلوى أنتجها على شكل البلح، في شكلها العام، وهذا النوع من الحلويات منتشر في كل أنحاء مصر، و بلاد الشام والعراق وكثير من الدول العربية وتركيا أيضاً وإيران، وفي كل دولة من هذة الدول يطلق عليها اسم مختلف عن الدولة الأخرى، في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل بلح الشام الهش بطريقة سهلة وناجحة جدا ولذيذة لإسعاد أطفالك. طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام المكونات: كوب واحد من الدقيق الأبيض الفاخر. كوب واحد من الماء. نصف ملعقة صغيرة من السكر الأبيض. عدد 3 حبات من البيض. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ربع كوب من الزيت النباتي. كمية من زيت نباتي للقلي. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير بلح الشام أولاً نقوم بإحضار إناء نظيف ثم نضع كلا من الزيت والماء على نار هادئة، ثم بعد ذلك نضيف إليه الدقيق والملح ونحرك المكونات جيداً على النار.

بعد ذلك نضيف إليه السكر ثمن نرفع القدر من على النار، ونضيف البيض واحدة تلو الأخرى، وبعد ذلك نخلط المكونات مع بعضها جيد جداً، ثم نضيف رشة صغيرة من الفانيليا.

ثم نترك هذة العجينة حتى تبرد تماماً، ثم نضعها في كيس مخصص للحلويات،(كيس التزيين).

ثم نقوم بتسخين الزيت النباتي في إناء آخر على النار، وبعد أن يسخن الزيت، نضغط على كيس الحلويات حتى يتشكل بلح الشام، ثم نقوم بقلي كل الكمية حتى يتحول لون بلح الشام إلى اللون الذهبي. مكونات قطر العسل عدد 2 كوب من السكر الأبيض. كوب واحد من الماء. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير القطر أولا نقوم بوضع كل من السكر والماء في إناء على نار هادئة، ثم نحرك هذة المكونات مع بعضها حتى يسخن القطر.

ثم بعد ذلك نضيف نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ونترك هذا القطر على النار حتى يغلي ثم نتركة يبرد. طريقة تحضير بلح الشاممكونات قطر العسلطريقة تحضير القطر الوسوم

أسرار وتكنيك عمل بلح الشام في المنزل، يعتبر طبق بلح الشام من الأطباق الشرقية التي تعود أصولها إلى سوريا وبلاد الشام، وكان أول ظهور ل طبق بلح الشام كان في بلاد الشام، لذلك أطلق عليه هذا الإسم، لأن صانع الحلوى أنتجها على شكل البلح، في شكلها العام، وهذا النوع من الحلويات منتشر في كل أنحاء مصر، و بلاد الشام والعراق وكثير من الدول العربية وتركيا أيضاً وإيران، وفي كل دولة من هذة الدول يطلق عليها اسم مختلف عن الدولة الأخرى، في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل بلح الشام الهش بطريقة سهلة وناجحة جدا ولذيذة لإسعاد أطفالك. طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام المكونات: كوب واحد من الدقيق الأبيض الفاخر. كوب واحد من الماء. نصف ملعقة صغيرة من السكر الأبيض. عدد 3 حبات من البيض. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ربع كوب من الزيت النباتي. كمية من زيت نباتي للقلي. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير بلح الشام أولاً نقوم بإحضار إناء نظيف ثم نضع كلا من الزيت والماء على نار هادئة، ثم بعد ذلك نضيف إليه الدقيق والملح ونحرك المكونات جيداً على النار.

بعد ذلك نضيف إليه السكر ثمن نرفع القدر من على النار، ونضيف البيض واحدة تلو الأخرى، وبعد ذلك نخلط المكونات مع بعضها جيد جداً، ثم نضيف رشة صغيرة من الفانيليا.

ثم نترك هذة العجينة حتى تبرد تماماً، ثم نضعها في كيس مخصص للحلويات،(كيس التزيين).

ثم نقوم بتسخين الزيت النباتي في إناء آخر على النار، وبعد أن يسخن الزيت، نضغط على كيس الحلويات حتى يتشكل بلح الشام، ثم نقوم بقلي كل الكمية حتى يتحول لون بلح الشام إلى اللون الذهبي. مكونات قطر العسل عدد 2 كوب من السكر الأبيض. كوب واحد من الماء. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير القطر أولا نقوم بوضع كل من السكر والماء في إناء على نار هادئة، ثم نحرك هذة المكونات مع بعضها حتى يسخن القطر.

ثم بعد ذلك نضيف نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ونترك هذا القطر على النار حتى يغلي ثم نتركة يبرد. طريقة تحضير بلح الشاممكونات قطر العسلطريقة تحضير القطر

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