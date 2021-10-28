الخبز التركي بمكونات بسيطة وخطوات سهلة والطعم روعة

يعتبر الخبز التركي من أفضل أنواع المخبوزات التي تشتهر بها تركيا ويقبل على تناوله الكثير من الناس لمذاقه الرائع والمتميز، ويتم صنع الخبز بطرق متنوعة، ويقدم في جميع الوجبات التي تحتاج إلى الخبز الطازج، ويمكن إعداده في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناته الغير مكلفة، كما أنه من الأكلات المغذية لاحتوائه على السمسم الذي يعد مصدر غني بالبروتين الضروري للمحافظة على صحة الجسم وبناء جميع الخلايا والأنسجة فهو مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في علاج تلف الخلايا، كما يحتوي الخبز على حبة البركة التي تساعد على مكافحة التهابات المفاصل، وعلاج أمراض الجهاز التنفسي، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل الخبز التركي في المنزل بمكونات بسيطة. مكونات الخبز التركي

يتم تحضير الخبز التركي بالمكونات البسيطة التالية:- ربع كوب ماء دافئ (٦٠ملي)

1 ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة جافة.

2 كوب ونصف دقيق متعدد الاستعمالات.

1 كوب من الحليب.

ثلث كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة ملح. للتزيين صفار بيضة

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الزيت.

1 ملعقة كبيرة سمسم.

1 ملعقة كبيرة من حبة البركة. طريقة التحضير الخبز التركي من المعجنات التي يتم تحضيرها بخطوات بسيطة كالتالي:- نخلط الماء الدافئ، والخميرة، والسكر مع التقليب الجيد. نضع الدقيق المضاف إليه الملح في العجان الكهربي، ثم نضيف كلا من ( الحليب، الزيت، خليط الخميرة ) تدريجياً حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة. ثم نغطي العجين، ونتركه يختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه. نحضر صينية كبيرة بها ورق زبدة ومرشوشة بقليل من دقيق السيمولينا. ثم نضع العجينة ونفردها على شكل دائرة، ونضغط على الوجه بالشوكة لتعطي شكل مربعات. ثم نغطي الخبز ونتركه يختمر لمدة نصف ساعة، ثم يدهن الوجه بخليط صفار البيض، والفانيليا، والزبادي، والزيت. يتم تزيين الخبز برشة من السمسم وحبه البركة، ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ مئوية. تستغرق مدة الخبز حوالي 30 دقيقة حتى ينضج الخبز تماماً. بعد تمام النضج نترك الخبز يبرد، ثم يقدم بألف صحة وعافية. الوسوم

يعتبر الخبز التركي من أفضل أنواع المخبوزات التي تشتهر بها تركيا ويقبل على تناوله الكثير من الناس لمذاقه الرائع والمتميز، ويتم صنع الخبز بطرق متنوعة، ويقدم في جميع الوجبات التي تحتاج إلى الخبز الطازج، ويمكن إعداده في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناته الغير مكلفة، كما أنه من الأكلات المغذية لاحتوائه على السمسم الذي يعد مصدر غني بالبروتين الضروري للمحافظة على صحة الجسم وبناء جميع الخلايا والأنسجة فهو مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في علاج تلف الخلايا، كما يحتوي الخبز على حبة البركة التي تساعد على مكافحة التهابات المفاصل، وعلاج أمراض الجهاز التنفسي، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل الخبز التركي في المنزل بمكونات بسيطة. مكونات الخبز التركي

يتم تحضير الخبز التركي بالمكونات البسيطة التالية:- ربع كوب ماء دافئ (٦٠ملي)

1 ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة جافة.

2 كوب ونصف دقيق متعدد الاستعمالات.

1 كوب من الحليب.

ثلث كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة ملح. للتزيين صفار بيضة

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الزيت.

1 ملعقة كبيرة سمسم.

1 ملعقة كبيرة من حبة البركة. طريقة التحضير الخبز التركي من المعجنات التي يتم تحضيرها بخطوات بسيطة كالتالي:- نخلط الماء الدافئ، والخميرة، والسكر مع التقليب الجيد. نضع الدقيق المضاف إليه الملح في العجان الكهربي، ثم نضيف كلا من ( الحليب، الزيت، خليط الخميرة ) تدريجياً حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة. ثم نغطي العجين، ونتركه يختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه. نحضر صينية كبيرة بها ورق زبدة ومرشوشة بقليل من دقيق السيمولينا. ثم نضع العجينة ونفردها على شكل دائرة، ونضغط على الوجه بالشوكة لتعطي شكل مربعات. ثم نغطي الخبز ونتركه يختمر لمدة نصف ساعة، ثم يدهن الوجه بخليط صفار البيض، والفانيليا، والزبادي، والزيت. يتم تزيين الخبز برشة من السمسم وحبه البركة، ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ مئوية. تستغرق مدة الخبز حوالي 30 دقيقة حتى ينضج الخبز تماماً. بعد تمام النضج نترك الخبز يبرد، ثم يقدم بألف صحة وعافية.

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