طريقة معجنات سهلة وسريعة بدون فرن وغير مكلفة

أصبحت طريقة عمل معجنات سهلة وسريعة بدون فرن من أشهر الأطباق في دول العالم العربية والغربية، حيث تبحث ربات البيوت عن وصفات تحضير المعجنات اللذيذة التى تتفنن في صنعها وتشكيلها بطرق مختلفة، ويمكن تقديمها لأفراد الأسرة أو الضيوف في وجبات الافطار مع بعض المشروبات الساخنة أو مع العصير، كما تقدم المعجنات في المناسبات والعزائم وأعياد الميلاد، ولهذا نوضح أفضل وصفة تحضير المعجنات بدون فرن لكل ربة منزل. معجنات سهلة وسريعة بدون فرن معجنات سهلة وسريعة بدون فرن سبرينج رولز الخضار بدون فرن مكونات الوصفة 1 باكيت سبرنج رولز.

نصف كوب من الكرنب الأبيض المبشور بما يعادل 100 جرام.

ونصف كوب من الكرنب الموف المبشور.

نصف كوب من الجزر المبشور.

سمارت من البصل الأخضر مقطعة إلى شرائح رفيعة.

ثمرة من الفلفل الأحمر وأخرى من الفلفل الأصفر مقطعة إلى شرائح رفيعة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت .

وعدد 2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.مع

2 فص من الثوم المفروم.

كوب من البازلاء المسلوقة أو 200 جرام.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من صلصة المحار. طريقة عمل المعجنات بدون فرن سبرينج رولز الخضار يعتبر سبرينج رولز الخضار معجنات سهلة وسريعة بدون فرن يحبها الصغار والكبار، وتتطلب خطوات تحضيرها ما يلي: في إناء صغير قومي بخلط كل النشا وصوص الصويا وقلبي جيدا ثم اتركيه لتحضير باقي المكونات.

على نار متوسطة ضعي الزيت في طاسة وأضيفي إليه الثوم و المشروم وقلبيه لمدة ثلاث دقائق.

ثم أضيفي باقي المكونات من كرنب وفلفل وجزر وبصل وبازلاء وتابعي التقليب لمدة خمس دقائق أخرى.

أضيفي الفلفل الأسود و صلصة المحار وخليط الصويا الذي جهزتيها سابقا إلى باقي الخليط.

ومن ثم قلبي على نار هادئه باستمرار لكي تجف السوائل بالوصفة.

قومي بفرد ورقة السبرينج رولز ثم وزعي الحشوة على أحد أطرافها ولفيها أسطواني.

الآن قومي بدهان الطرف الآخر بالماء حتى يلتصق.

وفي زيت غزير ساخن اقلي شرائح سبرينج رولز حتى تاخذ لون ذهبى ثم تقدم مع صوص سبرنج رولز. يمكن الاستعاضة عن شرائح السبرينج رولز باستخدام عجينة السمبوسة أو السمبوسك الجاهزة وتوزع بداخلها الحشوة، ثم تقلى أيضا فى زيت غزير حتى تنضج وبالهنا والشفا. الوسوم

أصبحت طريقة عمل معجنات سهلة وسريعة بدون فرن من أشهر الأطباق في دول العالم العربية والغربية، حيث تبحث ربات البيوت عن وصفات تحضير المعجنات اللذيذة التى تتفنن في صنعها وتشكيلها بطرق مختلفة، ويمكن تقديمها لأفراد الأسرة أو الضيوف في وجبات الافطار مع بعض المشروبات الساخنة أو مع العصير، كما تقدم المعجنات في المناسبات والعزائم وأعياد الميلاد، ولهذا نوضح أفضل وصفة تحضير المعجنات بدون فرن لكل ربة منزل. معجنات سهلة وسريعة بدون فرن معجنات سهلة وسريعة بدون فرن سبرينج رولز الخضار بدون فرن مكونات الوصفة 1 باكيت سبرنج رولز.

نصف كوب من الكرنب الأبيض المبشور بما يعادل 100 جرام.

ونصف كوب من الكرنب الموف المبشور.

نصف كوب من الجزر المبشور.

سمارت من البصل الأخضر مقطعة إلى شرائح رفيعة.

ثمرة من الفلفل الأحمر وأخرى من الفلفل الأصفر مقطعة إلى شرائح رفيعة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت .

وعدد 2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء المفرومة.مع

2 فص من الثوم المفروم.

كوب من البازلاء المسلوقة أو 200 جرام.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

2 ملعقة صغيرة من النشا.

1 ملعقة كبيرة من صلصة المحار. طريقة عمل المعجنات بدون فرن سبرينج رولز الخضار يعتبر سبرينج رولز الخضار معجنات سهلة وسريعة بدون فرن يحبها الصغار والكبار، وتتطلب خطوات تحضيرها ما يلي: في إناء صغير قومي بخلط كل النشا وصوص الصويا وقلبي جيدا ثم اتركيه لتحضير باقي المكونات.

على نار متوسطة ضعي الزيت في طاسة وأضيفي إليه الثوم و المشروم وقلبيه لمدة ثلاث دقائق.

ثم أضيفي باقي المكونات من كرنب وفلفل وجزر وبصل وبازلاء وتابعي التقليب لمدة خمس دقائق أخرى.

أضيفي الفلفل الأسود و صلصة المحار وخليط الصويا الذي جهزتيها سابقا إلى باقي الخليط.

ومن ثم قلبي على نار هادئه باستمرار لكي تجف السوائل بالوصفة.

قومي بفرد ورقة السبرينج رولز ثم وزعي الحشوة على أحد أطرافها ولفيها أسطواني.

الآن قومي بدهان الطرف الآخر بالماء حتى يلتصق.

وفي زيت غزير ساخن اقلي شرائح سبرينج رولز حتى تاخذ لون ذهبى ثم تقدم مع صوص سبرنج رولز. يمكن الاستعاضة عن شرائح السبرينج رولز باستخدام عجينة السمبوسة أو السمبوسك الجاهزة وتوزع بداخلها الحشوة، ثم تقلى أيضا فى زيت غزير حتى تنضج وبالهنا والشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة معجنات سهلة وسريعة بدون فرن وغير مكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.