طريقة عمل البيتي فور بالكوب بمكونات بسيطة وطريقة تحضير أكثر من سهلة

البيتي فور بالكوب ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة والمكسرات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البيتي فور بالكوب.

مكونات البيتي فور بالكوب

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة وسنتعرف فيما يلي على مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

كوب من السكر.

كوبين من الزبدة.

أربع أكواب من الدقيق.

عدد 3 صفار البيض وبيضة كاملة.

150 جرام مربى ونكهة المربى حسب الرغبة.

ملعقة صغير من أصنص الموز.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل البيتي فور بالكوب وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط الزبدة مع ط السكر ونضربهم جيدا بواسطة المضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط بقوام كريمي.

وبعدما يأخذ الخليط القوام الكريمي نضرب معه البيض كل بيضة على حدي ونضرب الخليط جيدا مع البيض.

ثم نقوم بإضافة الدقيق ونقوم بعجنه مع الخليط عجنا خفيفا بحيث لا تصبح العجينة بقوام مطاط.

بعد ذلك نقوم بوضع العجينة في الأداة المخصصة لتشكيل البيتي فور ونشكله حسب الرغبة.

ثم نقوم بتسخين الفرن على درجه حرارة 180 درجه مئوية، ونقوم بإدخال البيتي فور في الفرن لمده تسعة دقائق.

وبعدما تتم تسوية البيتي فور يمكننا تزيينه بالمربي أو صوص الشوكولاتة الداكنة أو الكراميل.

ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي: