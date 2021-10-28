تبييض رباني للبشرة بمكون لا تتخيليه

نفدم لكم تبييض رباني للبشرة من دون تكلفه ولا تعب بمكون واحد فقط ومن اول استعمال يعطيكم بشرة خارفيه وناصعة البياض ويجعلها كالثلج يعد هذا المكون كنز رباني في تفتيح البشرة والجسم كله ويعمل بشكل كبير علي تصفية البشرة من الهالات السوداء والبقع الداكنة ويجعل بشرة نظيفة وناصعة البياض من اول دقيقة وتحدي سوف نتقدم لكم من خلال موقع ثقفني وقالنا هذا عن وصفة تبييض رباني للبشرة بمكون واحد لن تتخيليه يجعل بشرتك مشرقة كالقمر فوري من اول استعمال.

مكونات تبييض رباني للبشرة من مكون واحد فقط لتفتيح وتبيض البشرة فوري

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لعمل المعجزة الربانية في التفتيح والتبيض للبشرة في اقل وقت ومن اول استعمال وهي كما يلي:-

معلقتين من القهوة سريعة التحضير.

معلقة من عصير الليمون.

معلقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير والاستعمال

سوف نتعرف علي اسهل طريقة لتحضير الوصفة التي تعمل علي تبيض وتفتيح البشرة فوري من اول استخدام ونتائج فعاله جدا وهي كالاتي:-

نحضر وعاء ونضع بداخله القهوة ثم نضيف عليه العسل ونقلبهم جيدا ثم نضيف عصير الليمون. ثم نستمر في التقليب حتي يتجانس المكونات مع بعضهم البعض ويصبح خليط كريمي متجانس. ثم نضع الخليط علي البشرة ونتركه لمدة لا تقل عن 20دقيقة ويمكن وضع الخليط علي الجسم ايضا. نغسل البشرة حيجا بالماء ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي اعلي درجات التبيض.

مكونات الماسك الهندي لتفتيح البشرة والجسم من اول استخدام فوري حتي 4 درجات

سوف نتعرف علي مكونات عمل الماسك الهندي الذي يعمل علي التفتيح والتبيض فوري بفضل الله وهي كما يأتي:-

معلقة كبيرة من الزبادي.

معلقتين من بودرة الاطفال اي نوع.

معلقة من النشا.

معلقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف معا علي ابسط طريقة لتحضير الماسك الخرافي لتفتيح وتبيض البشرة فوري حتي 4 درجات وهي كالتالي:-