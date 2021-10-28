وصفة الفازلين لإزالة شعر العانة من الجذور وتبييضها من أول مرة بدون ألم، يشكل الشعر الزائد مظهر غير مستحب بالنسبة للمرأة وخاصةً في منطقة العانة.

وهذا لأنها منطقة حساسة وتحتاج إلي العناية والتنظيف بصفة مستمرة ولذلك تلجأ للطرق التقليدية للتخلص من الشعر نهائياً.

مثل الشمع أو الكريم إلا أنها وسائل مؤقتة وتجعل الشعر ينمو مرة أخري بشكل أسرع كما يكون أكثر خشونة.

كما أنها تتسبب في حدوث اسمرار للجلد والتهابات نتيجة الاستخدام المتكرر مما تشكل مظهر مزعج للغاية.

وصفة سحرية للتخلص من شعر العانة نهائياً وتفتيحها بمكون فعال

يعد إزالة الشعر من أكثر المشاكل التي تعاني منها العديد من الفتيات والسيدات وخاصةً في منطقة العانة.

حيث تعتبر من الأماكن الحساسة التي تتسبب في ألم شديد عند إزالتها بالطرق التقليدية مما تؤدي لمشكلة كبيرة.

ولذلك فإن الفازلين يعتبر من أفضل المكونات التي تساعد علي إزالة الشعر الزائد وتبييض الجلد بشكل فعال وبطريقة آمنة.

كما يقوم بترطيب البشرة وتنعيمها ويساعد في منع حدوث أي احمرار أو التهابات للجلد.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة صغيرة من الدقيق.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

القليل من الماء.

قومي بمزج الملح والخل حتي الذوبان ثم أضيفي الفازلين والدقيق.

اخلطي المكونات جيداً حتي تتجانس ثم يضاف الماء بالتدريج حتي تحصلي علي عجينة ناعمة.

يتم تنظيف المنطقة المراد إزالة الشعر منها وتجفيفها جيداً بمنشفة ناعمة.

ثم تفرد العجينة في حركات دائرية وتترك حتي تجف تماماً.

وبعد ذلك يتم إزالة العجينة في عكس اتجاه نمو الشعر.

تغسل بالماء الفاتر وترطب بكريم مرطب أو تمرير قطعة من الثلج لغلق المسام.

تستخدم الوصفة مرة كل أسبوعين وسوف تلاحظي النتيجة من أول استعمال وعدم نمو الشعر نهائياً.

مكونات وصفة الفازلينطريقة التحضير وكيفية تطبيقها علي البشرة

تعتبر هذه الوصفة سريعة المفعول وآمنة علي الجلد حيث تحتوي علي مكونات تعمل علي تنعيم الجلد وتفتيحه.

وذلك لأن الخل والملح من أسرع المكونات الطبيعية التي تعمل علي منع نمو شعيرات جديدة وبدون ألم.