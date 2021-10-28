طريقة عمل كفتة السمك المقلية بمكونات بسيطة من المنزل

طريقة عمل كفتة السمك التي قد تبدو وصفة غير مألوفة وغير دارجة فالكفتة أكلة شهيرة جدًا يتم تحضيرها عن طريق اللحم المفروم ولها أشكال وأطعمة عديدة، لكن بمرور الوقت أصبح الابتكار في الوصفات في تطور وظهرت كفتة الدجاج وكذلك كفتة السمك التي نقدم طريقتها البسيطة لكم لإعدادها في البيت.

ربع كيلو من السمك الفيليه.

كوب إلا ربع بقسماط.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

فلفل أحمر.

ملعقة صغيرة من بشر الليمون.

2 فص ثوم مفروم.

ملح.

كمون.

فلفل أسود.

نصف كوب دقيق.

2 حبة بيض.

زيت نباتي للقلي.

باستخدام الكبة أو محضرة الطعام يتم إعداد الوصفة بوضع قطع السمك الفيليه في الكبة وفرمه جيدًا.

قم بإضافة البقدونس الأخضر وقطع الفلفل الأحمر والبقسماط وحتى البيض وكذلك الملح والفلفل والكمون.

اخلط المكونات جيدًا في الكبة حتى يصبح القوام عجيني متماسك.

بعد ذلك قم بتشكيل الكفتة على شكل كرات أو أصابع حسب الرغبة.

ثم ضع كل قطع كفتة السمك في الدقيق وغلفها به جيدًا.

وزع الكفتة في صينية وضعها في الثلاجة (البراد) لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتماسك ولا تتفكك عند تسويتها.

ضع كمية من الزيت النباتي الغزير في إناء للقلي على النار أو في المقلاة الكهربائية حسب المتوفر لديكم ووفقًا لرغبتكم.

أخرج الكفتة من الثلاجة وضعها في الزيت للقلي وقلبها.

عندما يصبح لون أصابع أو كرات الكفتة ذهبي جميل أخرجها من الزيت وضعها على مصفاه ثم في أطباق عليها ورق مناديل مطبخ.

بعد ذلك تقدم مع أرز سمك أو صيادية وبجانبهم طبق من السلطة الخضراء.

قدمنا طريقة عمل كفتة السمك اللذيذة الملائمة كصنف مميز في عزومة سمك والتي من خلالها نستطيع تشجيع الأطفال على أكل السمك، فالأسماك والمأكولات البحرية غنية بالعناصر الغذائية اللازمة للنمو ومع ذلك مع الأسف الكثير من الأطفال يتجنبون تناولها ولا يفضلونها على الإطلاق.

وفي نفس الوقت يحب الأطفال الكفتة بمختلف أشكالها وهو ما يجعل خيار كفتة السمك مناسب لهم ولن يشعروا بطعم السمك الذي لا يفضلونه فيها.