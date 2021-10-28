أفضل إسفنجة لتنظيف الوجه و أفضل أنواعها للعناية بالبشرة والجمال

نقدم لكم أفضل إسفنجة لتنظيف الوجه لأنها من اهم الأشياء الضرورية والهامة و من الأساسيات التي تعتمد عليها النساء في جميع أنحاء بلاد العالم في الآونة الأخيرة ولا يمكن الاستغناء عنها لأنها تعمل على العناية بجمال البشرة، حيث يفضلونها الفتيات والنساء عند شراء المنتجات والكريمات الأخري ومساحيق التجميل سوف نستوضح معكم من خلا هذا المحتوى و نتحدث عن أفضل أنواع الإسفنجات التي تساعد في الحصول على بشرة جميلة و نضرة ورائعة.

فوائد إسفنجة تنظيف بشرة الوجه

يوجد العديد من الفوائد التي تتعلق بالإسفنجات المخصصة في تنظيف بشرة الوجه ومنها الأتي:

تساعد إسفنجة تنظيف البشرة على التخلص من حب الشباب بطريقة صحيحة وصحية كما أنها تمنع ظهور أي أثار للمكياج على البشرة..

تعمل إسفنجة تنظيف بشرة الوجه على تنظيف مسام الجلد و الوصول إلى الأماكن الداكنة..

تحافظ على البشرة من انتشار البكتيريا الضارة على بشرة الوجه.

يمكن الاعتماد على الإسفنجة في عملية تقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.

تخلص بشرة الوجه من الرؤوس السوداء بطريقة طبيعية تماما لأنها لا تحتوي على أي مواد كيماوية.

الإسفنجة تعمل على ترطيب بشرة الوجه خاصه الأماكن الجافة في البشرة و تعمل على زيادة نعومتها بشكل عام و تجعل البشرة مشرقة.

للعلم…

مدة صلاحية الإسفنجة لا تتعدى أكثر من شهر فقط لذلك يجب عقب مرور هذه المدة يجب التخلص من الإسفنجة بواحدة اخرى جديدة.. كما يجب الاحتفاظ بهذه الإسفنجة في مكان جيد التهوية وذلك تجنبا للجفاف ويمنع تعرضوها لأشعة الشمس المباشرة أو أماكن بها رطوبة شديدة.

ما هي أفضل إسفنجة لتنظيف بشرة الوجه

يوجد الكثير من الإسفنجات التي يتنوع استخدامها المتعدد وفوائدها التي تعود على البشرة فيما يلي إليكم أفضل هذه الإسفنجات..

LUnA CHARCOAL FAclAL SPONGE والتي تم تصميمها من قبل شركة فاسيال لونغ بهدف العناية الكاملة للبشرة بطريقة صحية وفعاله. هذه الإسفنجة ذات شهرة واسعة لأن تم تصنيعها من خلال ألياف نبات الكونياك المشهور في مناطق قار أسيا و علاوة على ذلك أنها مصنعة أيضا من الفحم المنقوع. تعتبر المكونات السابق ذكرها المصنوعة منها الإسفنجة قادرة على تنظيف بشرة الوجه والتخلص من أي شوائب بالإضافة إلى ذلك تضيف نعومة فائقة على الجلد ويتم استخدامها أثناء عملية التقشير للوجه بطريقة أمنة وصحية. كما تتميز هذه الإسفنجة بأنها تناسب جميع أنواع البشرة والمختلفة سواء كانت بشرة دهنية أم جاف أو حساسة.

يتم نقع الإسفنجة في الماء الدافئ لمدة لا تقل عن 15 دقيقة في أول عملية استخدام حتى تتمدد وتكون مهيئة للاستعمال على البشرة.

لابد من نقع الإسفنجة في الماء الدافئ يوميا عند عملية الاستخدام بهدف ترطيبها.

يمكن استعمال الإسفنجة بعد وضع مسحوق التجميل عليها على الوجه مباشرة بحركات دائرية و ممكن إضافة أي من المنظفات الرغوية معها.

كيفية استعمال إسفنجة تنظيف بشرة الوجه