كلنا عارفين البطاطا وهي مشوية او مسلوقة، وحتى صينية في الفرن سادة أو بشاميل، بس عمرك فكرتي تعملي من البطاطا كيك؟ في المال ده جايبينك وصفة صحية ولذيذة وجديدة للخريف والشتاء، هتساعدك تحبي البطاطا أكتروتخلي ولادك كمان يحبوها.. اعرفي معانا بالفيديو والخطوات.. اعرفي طريقة تحضيروصفة كيك البطاطا الحلوة

بالفيديو والخطوات.. اعرفي طريقة تحضير وصفة كيك البطاطا الحلوة

المقادير اللي هتحتاجيها لتحضير الوصفة:

كوباية وربع دقيق أبيض.

كوباية وربع دقيق قمح

معلقتين شاي محسن خبز

معلقي بيكنج بودر

نص معلقة صودا الخبز “بيكنج صودا”

معلقة صغيرة قرفة.

نص ملعقة صغيرة ملح

نص ملعقة صغيرة زنجبيل

2 بيض

نص ملعقة صغيرة فانيليا

نصف كوب حليب (120 مل)

نص كوب زيت (60 مل)

نص كوب سكر (135 جم)

نص معلقة صغيرة زنجبيل ناعم.

2 ملاعق كبيرة عسل أبيض

1 كوب بطاطا مهروسة ناعم “حوالي ربع كيلو”

زبدة الفول السوداني للتقديم (اختياري) أو أي صوص تفضليه.

طريقة التحضير:

اخلطي كل المكونات الجافة لوحدها وفي بولة تانية اخلطي كل المكونات الرطبة، وبعدين قلبيهم على بعض.

صبي الخليط في صينية مناسبة ودخليها الفرن على درحة جرارة 180 لمدة 50 دقيقة إلى ساعة

بعد اكتمال النضج، قدميها مع زبدة الفول السوداني أو اي صوص تحبيه من اختيارك.

شوفي معانا فيديو وصفة كيك البطاطا الحلوة:

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