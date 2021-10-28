أقوي الخلطات الطبيعية لتفتيح وتبييض الركب والأكواع بخطوات بسيطة ومكونات موجودة في بيتك

الركبتين والأكواع أكثر عرضة دائمًا للاسمرار، وتغير لونهم إلى لون داكن يختلف بشكل واضح عن لون الجسم، هذه المشكلة قد تكون سبب في انزعاج الكثير من السيدات، وقد يرجع سبب حدوث ذلك للعديد من الأسباب، ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بسهولة وبشكل فعال من خلال استخدام وصفات طبيعية يمكن من خلالها أن تعيد للبشرة اللون الطبيعي، مع التخلص أيضًا من الجفاف، ومنح البشرة نعومة وجاذبية لا مثيل لها

طرق طبيعية مجربة لتفتيح الركبتين والأكواع

العديد من الوصفات الطبيعية تساعد في تفتيح البشرة بسرعة، كما أنها تساعد أيضًا في الترطيب المطلوب أيضًا في تلك المناطق، ومن أهم هذه الوصفات الآتى

الخل الأبيض وعصير الليمون

المكونات

خمس ملاعق كبار من عصير الليمون الطبيعي.

ملعقتين صغيرة من ماء الورد.

أربع ملاعق من الخل الأبيض.

كوب من الماء.

طريقة الاستخدام والتطبيق

في طبق بلاستيك مناسب أضيفي المكونات جميعها مع بعض.

اخلطي كل المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعض.

احضري قطعة كبيرة من القطن النظيف المعقم.

اغمسي القطنة داخل الخليط.

ضعيها على الركبة ونفس الطريقة على الاكواع.

تترك القطنة لمدة خمس دقائق.

ثم تعاد وتغني مرة أخرى.

يستمر وضعها لمدة ساعتين من الوقت.

بعد ذلك تغسل هذه المنطقة بالماء الدافيء، ويتم ترطيبها بكريم مرطب مخصص للجسم.

تكرار الخليط بشكل يومي قد يعطي نتيجة فعالة وسريعة بشكل أفضل.

مقشر زيت الزيتون مع السكر

هذا المقشر يساعد على تفتيح الجلد بسرعة، وذلك لأنه يعمل على إزالة خلايا الجلد الميت، وتجديدها بشكل أفضل ويستخدم من خلال الآتي

المكونات

ملعقة واحدة من السكر كبيرة الحجم.

ملعقتين من زيت الزيتون البكر.

طريقة الاستخدام والتطبيق