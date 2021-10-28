أقوي الخلطات الطبيعية لتفتيح وتبييض الركب والأكواع بخطوات بسيطة ومكونات موجودة في بيتك

الركبتين والأكواع أكثر عرضة دائمًا للاسمرار، وتغير لونهم إلى لون داكن يختلف بشكل واضح عن لون الجسم، هذه المشكلة قد تكون سبب في انزعاج الكثير من السيدات، وقد يرجع سبب حدوث ذلك للعديد من الأسباب، ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بسهولة وبشكل فعال من خلال استخدام وصفات طبيعية يمكن من خلالها أن تعيد للبشرة اللون الطبيعي، مع التخلص أيضًا من الجفاف، ومنح البشرة نعومة وجاذبية لا مثيل لهاطرق طبيعية مجربة لتفتيح الركبتين والأكواع
العديد من الوصفات الطبيعية تساعد في تفتيح البشرة بسرعة، كما أنها تساعد أيضًا في الترطيب المطلوب أيضًا في تلك المناطق، ومن أهم هذه الوصفات الآتىالخل الأبيض وعصير الليمون
المكونات
- خمس ملاعق كبار من عصير الليمون الطبيعي.
- ملعقتين صغيرة من ماء الورد.
- أربع ملاعق من الخل الأبيض.
- كوب من الماء.
طريقة الاستخدام والتطبيق
- في طبق بلاستيك مناسب أضيفي المكونات جميعها مع بعض.
- اخلطي كل المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعض.
- احضري قطعة كبيرة من القطن النظيف المعقم.
- اغمسي القطنة داخل الخليط.
- ضعيها على الركبة ونفس الطريقة على الاكواع.
- تترك القطنة لمدة خمس دقائق.
- ثم تعاد وتغني مرة أخرى.
- يستمر وضعها لمدة ساعتين من الوقت.
- بعد ذلك تغسل هذه المنطقة بالماء الدافيء، ويتم ترطيبها بكريم مرطب مخصص للجسم.
- تكرار الخليط بشكل يومي قد يعطي نتيجة فعالة وسريعة بشكل أفضل.
هذا المقشر يساعد على تفتيح الجلد بسرعة، وذلك لأنه يعمل على إزالة خلايا الجلد الميت، وتجديدها بشكل أفضل ويستخدم من خلال الآتي
المكونات
- ملعقة واحدة من السكر كبيرة الحجم.
- ملعقتين من زيت الزيتون البكر.
طريقة الاستخدام والتطبيق
- اخلطي المكونين جيدًا مع بعضهم.
- يدلك بهذا الخليط الركبتين والأكواع بشكل دائري وسريع.
- وذلك يستمر لمدة خمس دقائق.
- بعد الانتهاء من عملية الفرد والتدليك قومي بترك الخليط على الجلد لمدة ربع ساعة.
- الان بعد الانتهاء يمكنك غسلها جيدًا بالماء والصابون.
- قومى بالترطيب بكريم خفيف على البشرة.
- أعيدي هذا المقشر مرتين في الأسبوع للحصول على أعلى درجة من التفتيح السريع.
الوسوم
الركبتين والأكواع أكثر عرضة دائمًا للاسمرار، وتغير لونهم إلى لون داكن يختلف بشكل واضح عن لون الجسم، هذه المشكلة قد تكون سبب في انزعاج الكثير من السيدات، وقد يرجع سبب حدوث ذلك للعديد من الأسباب، ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة بسهولة وبشكل فعال من خلال استخدام وصفات طبيعية يمكن من خلالها أن تعيد للبشرة اللون الطبيعي، مع التخلص أيضًا من الجفاف، ومنح البشرة نعومة وجاذبية لا مثيل لهاطرق طبيعية مجربة لتفتيح الركبتين والأكواع
العديد من الوصفات الطبيعية تساعد في تفتيح البشرة بسرعة، كما أنها تساعد أيضًا في الترطيب المطلوب أيضًا في تلك المناطق، ومن أهم هذه الوصفات الآتىالخل الأبيض وعصير الليمون
المكونات
- خمس ملاعق كبار من عصير الليمون الطبيعي.
- ملعقتين صغيرة من ماء الورد.
- أربع ملاعق من الخل الأبيض.
- كوب من الماء.
طريقة الاستخدام والتطبيق
- في طبق بلاستيك مناسب أضيفي المكونات جميعها مع بعض.
- اخلطي كل المكونات جيدًا حتى تتجانس مع بعض.
- احضري قطعة كبيرة من القطن النظيف المعقم.
- اغمسي القطنة داخل الخليط.
- ضعيها على الركبة ونفس الطريقة على الاكواع.
- تترك القطنة لمدة خمس دقائق.
- ثم تعاد وتغني مرة أخرى.
- يستمر وضعها لمدة ساعتين من الوقت.
- بعد ذلك تغسل هذه المنطقة بالماء الدافيء، ويتم ترطيبها بكريم مرطب مخصص للجسم.
- تكرار الخليط بشكل يومي قد يعطي نتيجة فعالة وسريعة بشكل أفضل.
هذا المقشر يساعد على تفتيح الجلد بسرعة، وذلك لأنه يعمل على إزالة خلايا الجلد الميت، وتجديدها بشكل أفضل ويستخدم من خلال الآتي
المكونات
- ملعقة واحدة من السكر كبيرة الحجم.
- ملعقتين من زيت الزيتون البكر.
طريقة الاستخدام والتطبيق
- اخلطي المكونين جيدًا مع بعضهم.
- يدلك بهذا الخليط الركبتين والأكواع بشكل دائري وسريع.
- وذلك يستمر لمدة خمس دقائق.
- بعد الانتهاء من عملية الفرد والتدليك قومي بترك الخليط على الجلد لمدة ربع ساعة.
- الان بعد الانتهاء يمكنك غسلها جيدًا بالماء والصابون.
- قومى بالترطيب بكريم خفيف على البشرة.
- أعيدي هذا المقشر مرتين في الأسبوع للحصول على أعلى درجة من التفتيح السريع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي الخلطات الطبيعية لتفتيح وتبييض الركب والأكواع بخطوات بسيطة ومكونات موجودة في بيتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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