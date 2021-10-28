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طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل حار وبارد مقرمش وتتبيلة روعة، يمكنكم الآن تجربة تلك الوصفة السحرية التي يظل الأبناء يبحثون عنها بشكل مستمر، ونجد إقبال يومي علي تناولها نتيجة مذاقها المقرمش والشهي، وتعتبر تلك الوصفة المميزة هي وصفة حصرية بتتبيلتها، حيث ننفرد بتلك التتبيلة لاول مرة عبر موقعنا ثقفني، سوف تجربيها وتعتمدي عليها بشكل يومي أو مرة في الأسبوع عند إعدادها للاولاد، خاصة في المناسبات والإجازات الرسمية والتي يقضي فيها الاولاد وقت اطول بكثير في المنزل عن المعتاد، واليكم المكونات وكذلك خطوات وتكنيك إعداد تلك الوصفة، حيث نجد إن البحث يكن دائم عن طريقة عمل فراخ مقلية مقرمشة بخلطة مميزة.طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل حار وبارد
نكشف لكم عن كل أسرار المطاعم عند تحضير طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل حار وبارد، تعتبر الدجاجة المقطعة الي 8 اجزاء هي المكون الاساسي لتلك الوصفة، ونبدأ معكم الآن في عرض المكونات
- دجاجة متوسطة الحجم مقطعة الي 8 قطع.
- عدد 2 كوب لبن كبير.
- كوب ماء.
- ملح.
- فلفل اسمر.
- ثوم بودر.
- بصل بودر.
- قرفة معلقة كبيرة.
- معلقتين جنزبيل.
- ثلاثة معالق ملح.
- نصف كوب خل.
- 5 معالق دقيق.
وفي طبق غويط يتوجب إن عليكي إن تقومي بتحضير الخليط اللازم لتبدير الدجاج المقلي المقرمش، وهو مكون من بعض المكونات البسيط المتاحة في المنزل وهي النشا والدقيق والبيكنج بودر والقليل من الكركم، ويجب وضع كوب من الدقيق مقابل خمسة معالق كبيرة من النشا ومعلقتين من البيكنج بودر، وفي حالة رغبتك في الحصول علي قرمشة اقوي قومي بزيادة كمية النشا الموضوع في خليط التحمير.خطوات تحضير كنتاكي مقرمش في المنزل
بعد إن تجربي تلك الوصفة طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل حار وبارد مقرمش وتتبيلة روعة، سوف تتبعها بشكل دائم ولن تحتاجي لشرائها من خارج المنزل، خاصة إن مصدر اللحوم يجب أن يكون موثوق منة، واليكم آلية تحضير دجاج كنتاكي
- في وعاء عميق يفضل أن يكن زجاجي أو استاليس، يتم وضع اللبن والماء.
- قومي الآن بوضع كافة البهارات والتوابل وقلبيها جيدا حتي تذوب في اللبن والماء.
- انزلي بالفراخ المقطعة الي اجزاء واغمسيها جيدا في هذا المحلول.
- قومي بوضعها في الثلاجة لمدة 4 ساعات علي الاقل.
- الآن حضري الدقيق والنشا ورشة من الكركم للحصول علي اللون الذهبي المميز.
- قومي بوضع قطعة الدجاج في خليط الدقيق ثم اللبن والماء ثم الدقيق مرة اخري.
- عليكي إن تقومي بوضع زيت غزير في الطاسة والنزول بقطعة الدجاج علي نار عالية ثم متوسطة لمدة 10 دقائق.
الوسوم
طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل حار وبارد مقرمش وتتبيلة روعة، يمكنكم الآن تجربة تلك الوصفة السحرية التي يظل الأبناء يبحثون عنها بشكل مستمر، ونجد إقبال يومي علي تناولها نتيجة مذاقها المقرمش والشهي، وتعتبر تلك الوصفة المميزة هي وصفة حصرية بتتبيلتها، حيث ننفرد بتلك التتبيلة لاول مرة عبر موقعنا ثقفني، سوف تجربيها وتعتمدي عليها بشكل يومي أو مرة في الأسبوع عند إعدادها للاولاد، خاصة في المناسبات والإجازات الرسمية والتي يقضي فيها الاولاد وقت اطول بكثير في المنزل عن المعتاد، واليكم المكونات وكذلك خطوات وتكنيك إعداد تلك الوصفة، حيث نجد إن البحث يكن دائم عن طريقة عمل فراخ مقلية مقرمشة بخلطة مميزة.طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل حار وبارد
نكشف لكم عن كل أسرار المطاعم عند تحضير طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل حار وبارد، تعتبر الدجاجة المقطعة الي 8 اجزاء هي المكون الاساسي لتلك الوصفة، ونبدأ معكم الآن في عرض المكونات
- دجاجة متوسطة الحجم مقطعة الي 8 قطع.
- عدد 2 كوب لبن كبير.
- كوب ماء.
- ملح.
- فلفل اسمر.
- ثوم بودر.
- بصل بودر.
- قرفة معلقة كبيرة.
- معلقتين جنزبيل.
- ثلاثة معالق ملح.
- نصف كوب خل.
- 5 معالق دقيق.
وفي طبق غويط يتوجب إن عليكي إن تقومي بتحضير الخليط اللازم لتبدير الدجاج المقلي المقرمش، وهو مكون من بعض المكونات البسيط المتاحة في المنزل وهي النشا والدقيق والبيكنج بودر والقليل من الكركم، ويجب وضع كوب من الدقيق مقابل خمسة معالق كبيرة من النشا ومعلقتين من البيكنج بودر، وفي حالة رغبتك في الحصول علي قرمشة اقوي قومي بزيادة كمية النشا الموضوع في خليط التحمير.خطوات تحضير كنتاكي مقرمش في المنزل
بعد إن تجربي تلك الوصفة طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل حار وبارد مقرمش وتتبيلة روعة، سوف تتبعها بشكل دائم ولن تحتاجي لشرائها من خارج المنزل، خاصة إن مصدر اللحوم يجب أن يكون موثوق منة، واليكم آلية تحضير دجاج كنتاكي
- في وعاء عميق يفضل أن يكن زجاجي أو استاليس، يتم وضع اللبن والماء.
- قومي الآن بوضع كافة البهارات والتوابل وقلبيها جيدا حتي تذوب في اللبن والماء.
- انزلي بالفراخ المقطعة الي اجزاء واغمسيها جيدا في هذا المحلول.
- قومي بوضعها في الثلاجة لمدة 4 ساعات علي الاقل.
- الآن حضري الدقيق والنشا ورشة من الكركم للحصول علي اللون الذهبي المميز.
- قومي بوضع قطعة الدجاج في خليط الدقيق ثم اللبن والماء ثم الدقيق مرة اخري.
- عليكي إن تقومي بوضع زيت غزير في الطاسة والنزول بقطعة الدجاج علي نار عالية ثم متوسطة لمدة 10 دقائق.
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