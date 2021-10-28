أسهل طريقة لعمل كيكة الشوكولاتة بالصوص في الخلاط طعم خيالي

عدد كبير من ربات البيوت بالبحث عن طريقة عمل شيكولاته الهشه والتي يفضلها الكثير من الآباء والأمهات والأطفال الصغار حيث أنها مناسبة لكل أفراد الأسرة خاصة في أيام الدراسة، ويمكن أيضا تقديم كيكه الشيكولاته في العزائم، كما يمكن تقديمه في الموائد، وايضا بجانب المشروبات الساخنة النتيجه الشيكولاته يمكن ان يتم عملها بأكثر من طريقة حيث انها تحتوي على العديد من المواد المفيدة مثل اللبن والمكسرات والزبادي والكاكاو، والكثير من الأشياء التي يمكن ان تضعها ست البيت في كيكة الشيكولاتة، جدير بالذكر أنه يتواجد أنواع كثيرة من الكيك منها كيكه البرتقال ‏وكيك الشربات وكيك الفراولة الفانيليا و كيكه تايجر وكيك التمر كما يوجد الكيك الاسفنجي الذي يتم عمل والجاتوهات و طريقته سهله و لا يحتوي على لبن وهناك ايضا الكيك الاسفنجي بدون زيت او زبده بيض هنا كيكه الشوكولاته الاسفنجيه والتي يتم عملها بدون لبن او زبده كما انه يمكن عمل كيكه الزبادي الهشه والكيكه الاسفنجيه الرخاميه و كيكه الليمون والكثير من انواع الكيكات

400 جرام من دقيق العادي

ثلاث بيضات

200 جرام سكر أبيض.

كوب كبير من اللبن

أربع ملاعق صغيرة كاكاو خام.

150 جرام زيت ذرة.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ملعقتان بيكنج باودر.

ذرة ملح

كوب كبير من الحليب.

100 جرام سكر.

4 ملاعق صغيرة دقيق.

50 جرام كاكاو خام.

ربع كوب ماء.

2 ملعقة زبدة

اولا نقوم باحضار وعاء بعد ذلك نحضر المكونات الجافه الدقيق والكاكاو الخام والبيكنج باودر وذرة الملح و نقوم بنخلهم اكثر من مره تخلطينهم مع بعض

بعد ذلك نقوم باحضار اناء ونضع فيه البيض والفانيليا ضربهم جيدا ثم نضيف السكر والزيت ونستمر فى الضرب

بعد ذلك نضع المقدار الذي كنا بعمله الدقيق والكاكاو بثم نقوم بخلطه جيدا

نقوم باحضار صينية نقوم بدهنها بالزيت والدقيق ثم نضع الخليط الذى كنا بعمله كيكه الشيكولاته

نقوم بادخال الفرن التي تم تسخينه لمده ربع ساعه على درجه حراره 180 ونتركها في فرن البوتاجاز لمدة نصف ساعه و نختبرها بخله الاسنان حتى نتاكد انها قد نضجت

نقوم باخراج الكيك من الفرن ونتركها جانبا نقوم بوضع صوص الشيدر عليها وبذلك تكون جاهزه للتقديم

مقادير كيكة الشيكولاتهمقادير صوص الشوكولاته للكيكطريقة تحضير كيكة الشوكولاته الهشةطريقة تحضير صوص الشيكولاتة

نقوم بتحضير صوص الشيكولاته التي توضع فوقكيك الشوكولاته بالطريقة الاتية اولا نضع السكر مع الماء في وعاء ثم نضيف اليه قم بخلط هذه المكونات جيدا بعد ذلك نضعهم على النار حتى تزداد كثافته بعد ذلك نضع معه الكاكاو وزبده ونتركه قليلا حتى يهدي وبعد ان تنضج الكيكه نقوم بوضعه عليه، وهناك كثير من أنواع الكيك كيك الفانيليا وهناك ايضا كيك البرتقال ويتم عملها بعصير البرتقال بالاضافة الي قشر البرتقال، كما يمكن عمل كيك الفراولة وهناك أيضا طرق عديدة أخري لعمل الكيك متنوعة ولا يختلف عليها احد ولكل منها طعم رائع مختلف، وهناك الكيك باستخدام الماء بدل اللبن، والكيك الاسفنجي وكيك التمر وكيك التايجر وكيك الذرة .