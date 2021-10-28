طريقة المعجنات بدون فرن باللحم سهلة وإقتصادية

تسعى ربات البيوت لمعرفة أسهل طريقة عمل المعجنات بدون فرن باللحم كونها أشهى معجنات سهلة وسريعة بدون فرن ولا تحتاج مجهودا كبير في إعدادها، حيث تعتبر من الأصناف الشهية وفي ذات الوقت غير مكلفة واقتصادية، كما أن الأطفال يحبونها خاصة في وجبة الفطور أو لأخذها إلى المدرسة كل يوم، ولهذا نرفق أسرع وصفة لتحضير معجنات اللحم في البيت بخطوات بسيطة. تحضير المعجنات بدون فرن باللحم تحضير المعجنات بدون فرن باللحم المكونات عدد 4 أكواب دقيق أبيض منخول.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

ماء فاتر للعجن (كمية قليلة)

لحم مفروم بمقدار نصف كيلو.

عدد ملعقتين سكر.

فلفل أخضر مقطع إلى مكعبات حجمها صغير (مقدار ثمرة).

بصل مفروم ناعم ثمرة واحدة.

قليل من الملح بحسب الرغبة.

ملعقة من بهارات اللحم.

فلفل أسود حسب الرغبة. خطوات إعداد معجنات اللحم بدون فرن خطوات إعداد معجنات اللحم بدون فرن تحتاج طريقة عمل المعجنات بدون فرن باللحم للحصول على أروع فطائر في البيت على أصولها تنفيذ الخطوات التالية بدقة: في البداية نقوم بعمل الحشو بوضع مقدار البصل في بعض من الزيت على النار.

نضيف اللحم والفلفل الأخضر والملح ومعهم التوابل ونبدأ بتقليب المكونات على نار هادئة حتى النضج.

ثم نقوم بوضع السكر مع الخميرة في مقدار ربع كوب ماء فاتر ونتركهم للتفاعل.

نحضر وعاء آخر عميق ونضع به الملح الدقيق ونمزج تلك المكونات مع بعضها البعض جيدا.

الآن نضيف مزيج الخميرة على خليط العجين>

ونقلبهم بعد ذلك بشكل جيد مع مقدار مناسب من الماء حتى نحصل على عجينة ناعمة ولينة.

نترك العجين فترة كافية في مكان دافئ إلى أن تختمر تماماً.

نقسم العجين إلى دوائر صغيرة أو حسب الشكل المرغوب شرط أن تكون ذات طبقات رقيقة لتنضج بسهولة.

ونقوم الآن بعمل بعض الفتحات في العجين بشكل يسمح أن نضع خلاله الحشو باللحم المفروم.

نضع الحشو في الفتحات التي قمنا بعملها ونغلقها مرة ثانية.

ثم نطرق على قطع العجين باللحم المفروم إلى أن يصبح سمكها رقيق.

نضيف مقدار زبدة في مقلاة وليكن ملعقة، ونضع المقلاة على النار ثم نتركها إلى أن تذوب تماماً. نضع القطعة بعد الأخرى في الزبدة الذائبة ونقلبها من الجهتين لتمام النضج وتحول لونها للذهبي، ثم نخرجها ونصفيها على مناديل مطبخ وتكون جاهزة للتقديم. الوسوم

تسعى ربات البيوت لمعرفة أسهل طريقة عمل المعجنات بدون فرن باللحم كونها أشهى معجنات سهلة وسريعة بدون فرن ولا تحتاج مجهودا كبير في إعدادها، حيث تعتبر من الأصناف الشهية وفي ذات الوقت غير مكلفة واقتصادية، كما أن الأطفال يحبونها خاصة في وجبة الفطور أو لأخذها إلى المدرسة كل يوم، ولهذا نرفق أسرع وصفة لتحضير معجنات اللحم في البيت بخطوات بسيطة. تحضير المعجنات بدون فرن باللحم تحضير المعجنات بدون فرن باللحم المكونات عدد 4 أكواب دقيق أبيض منخول.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

ماء فاتر للعجن (كمية قليلة)

لحم مفروم بمقدار نصف كيلو.

عدد ملعقتين سكر.

فلفل أخضر مقطع إلى مكعبات حجمها صغير (مقدار ثمرة).

بصل مفروم ناعم ثمرة واحدة.

قليل من الملح بحسب الرغبة.

ملعقة من بهارات اللحم.

فلفل أسود حسب الرغبة. خطوات إعداد معجنات اللحم بدون فرن خطوات إعداد معجنات اللحم بدون فرن تحتاج طريقة عمل المعجنات بدون فرن باللحم للحصول على أروع فطائر في البيت على أصولها تنفيذ الخطوات التالية بدقة: في البداية نقوم بعمل الحشو بوضع مقدار البصل في بعض من الزيت على النار.

نضيف اللحم والفلفل الأخضر والملح ومعهم التوابل ونبدأ بتقليب المكونات على نار هادئة حتى النضج.

ثم نقوم بوضع السكر مع الخميرة في مقدار ربع كوب ماء فاتر ونتركهم للتفاعل.

نحضر وعاء آخر عميق ونضع به الملح الدقيق ونمزج تلك المكونات مع بعضها البعض جيدا.

الآن نضيف مزيج الخميرة على خليط العجين>

ونقلبهم بعد ذلك بشكل جيد مع مقدار مناسب من الماء حتى نحصل على عجينة ناعمة ولينة.

نترك العجين فترة كافية في مكان دافئ إلى أن تختمر تماماً.

نقسم العجين إلى دوائر صغيرة أو حسب الشكل المرغوب شرط أن تكون ذات طبقات رقيقة لتنضج بسهولة.

ونقوم الآن بعمل بعض الفتحات في العجين بشكل يسمح أن نضع خلاله الحشو باللحم المفروم.

نضع الحشو في الفتحات التي قمنا بعملها ونغلقها مرة ثانية.

ثم نطرق على قطع العجين باللحم المفروم إلى أن يصبح سمكها رقيق.

نضيف مقدار زبدة في مقلاة وليكن ملعقة، ونضع المقلاة على النار ثم نتركها إلى أن تذوب تماماً. نضع القطعة بعد الأخرى في الزبدة الذائبة ونقلبها من الجهتين لتمام النضج وتحول لونها للذهبي، ثم نخرجها ونصفيها على مناديل مطبخ وتكون جاهزة للتقديم.

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